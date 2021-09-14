15+ малоизвестных фильмов 90-х, которые могут похвастаться сильным сюжетом и россыпью актеров первого эшелона

Наверняка каждому из нас хотелось хотя бы на один вечер оказаться в 1990-х годах. К сожалению, машину времени еще не придумали. Но можно включить фильм тех лет и насладиться им в полной мере. Так вот, специально для тех, кто не прочь поностальгировать, мы представляем 16 картин, которые, возможно, остались незамеченными. А они достойны внимания.

AdMe.ru предлагает вам устроиться поудобнее и изучить этот список. Может быть, вы найдете что-то стоящее для себя и сразу же приступите к просмотру.

1. Небесные создания (1994)

Рейтинг IMDb — 7,3 Психологическая драма Питера Джексона рассказывает об отношениях двух школьниц, которые прониклись сильной симпатией друг к другу. Мать одной из них пытается разлучить девочек, однако встречает сильное сопротивление. Подруги совершают страшный поступок, за который их помещают под стражу. Интересно то, что эта лента базируется на реальном деле, которое прогремело в новозеландском городке в 1954 году.

2. Орландо (1992)

Рейтинг IMDb — 7,2 «Орландо» — экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф. Фильм разделен на 7 смысловых частей, которые охватывают период более 350 лет. В первой половине ленты Орландо — милый юноша, который страдает от безответной любви, а во второй части он превращается в девушку. Будучи представительницей прекрасного пола, она не отказывает себе в увлечениях, свойственных мужчинам. Но все резко изменится, когда девушка встретит свою настоящую любовь.

3. Жизнь в забвении (1994)

Рейтинг IMDb — 7,5 В комедии «Жизнь в забвении» представлен съемочный процесс. В центре сюжета — режиссер, который снимает малобюджетное независимое кино. Кажется, здесь показано все, что может произойти на съемочной площадке: поломка аппаратуры, плохая подготовка актеров к своей роли и даже несварение желудка у оператора. Справиться со всеми этими трудностями предстоит режиссеру. Кстати, эта работа стала первой в фильмографии Питера Динклейджа.

4. Мать (1991)

Рейтинг IMDb — 7,4 Издание Paris Match окрестило «Мать» французского режиссера армянского происхождения Анри Вернёя «самым дорогим произведением европейского кино». Картина повествует о семье армян, которая бежит со своей родины в Марсель. Рассказ ведется от лица 6-летнего мальчика. Его семья сделала все для того, чтобы в будущем он выбился в люди. И ему это удалось, ведь впоследствии он стал успешным инженером. В фильме снялись такие звезды, как Клаудия Кардинале и Омар Шариф.

5. Все о моей матери (1999)

Рейтинг IMDb — 7,9 «Все о моей матери» — фильм мэтра испанского кинематографа Педро Альмодовара, за который он получил пока единственный в своей карьере «Золотой глобус». Картина рассказывает о матери-одиночке, которая теряет сына в автокатастрофе. Безутешная мать приезжает в Барселону, где провела довольно-таки бурную юность. Там она встречается с отцом своего ребенка, жизнь которого сложилась довольно непросто. Их пути неожиданным образом пересекаются вновь.

6. Индокитай (1992)

Рейтинг IMDb — 7,1 В 1993 году «Индокитай» был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». За 2 часа 40 минут в ленте разворачивается множество событий, герои переживают любовь, решают проблемы, связанные с честью и достоинством. Действие картины происходит в 1930-х годах во Французском Индокитае. Несовершеннолетняя девушка влюбляется в спасшего ее красавца-офицера. Его отправляют на службу на север, она едет за ним и по дороге наблюдает трагические события, которые происходят в стране.

7. Мыс страха (1991)

Рейтинг IMDb — 7,3 В триллере Мартина Скорсезе главная роль досталась несравненному Роберту Де Ниро. Он играет озлобленного человека, отбывшего наказание за тяжкое преступление. Выйдя на свободу, герой начинает мстить своему адвокату за то, что тот не предоставил суду важные бумаги, которые могли бы уменьшить ему срок. Однако его месть заканчивается совсем не так, как он планировал.

8. Красивые девушки (1996)

Рейтинг IMDb — 7,1 В этой ленте снялись совсем юная Натали Портман и обворожительная Ума Турман. В центре сюжета — пианист, который однажды решил отправиться в городок, где родился и вырос. Он встречается со своим отцом, братом и однокашниками. По соседству с ним живет девочка-подросток, которой совсем немного лет. Но знает она об этой жизни больше взрослых.

9. Маленькие женщины (1994)

Рейтинг IMDb — 7,3 Драма «Маленькие женщины» снята по мотивам одноименного романа Луизы Мей Олкотт. Это история о четырех сестрах, которые застали не лучшие времена в своей стране. На протяжении всей жизни они познают горечь разочарования, боль от утраченных надежд и несчастную любовь. Однако все это позволило им встать на ноги и обрести самостоятельность. В картине снялась на тот момент 23-летняя Вайнона Райдер, блистательно сыгравшая одну из сестер.

10. Вне поля зрения (1998)

Рейтинг IMDb — 7 Герой Джорджа Клуни зарабатывает себе на жизнь весьма нестандартным образом и попадается правоохранительным органам. Он планирует совершить побег из тюрьмы, однако его планам мешает служительница закона (Дженнифер Лопес). Она безумно красива и чертовски умна, поэтом неудивительно, что у беглеца зарождаются чувства к этой девушке. Ну а то, что было между ними дальше — это отдельная история.

11. Квартира (1996)

Рейтинг IMDb — 7,4 У молодого бизнесмена Макса (Венсан Кассель) есть работа, приносящая ему удовлетворение и высокий доход, и любимая девушка, на которой он вот-вот собирается жениться. Его отправляют на переговоры в Токио. Однако он не успевает уехать туда, так как встречает свою бывшую возлюбленную Лизу (Моника Беллуччи) — женщину, которая исчезла при загадочных обстоятельствах. С этого момента его жизнь кардинально меняется.

12. Человек на Луне (1991)

Рейтинг IMDb — 7,3 «Человек на Луне» стал дебютным фильмом Риз Уизерспун. В ленте рассказывается о двух сестрах, которые некогда были близки, но потом отдалились друг от друга. Это произошло из-за того, что они влюбились в одного и тоже парня. Однако вскоре в их жизни произойдет событие, которое поможет им вспомнить о том, что все-таки лучше держаться вместе.

13. Церемония (1995)

Рейтинг IMDb — 7,5 В основу драмы «Церемония» лег роман Рут Ренделл «Каменный приговор». Главные роли сыграли Изабель Юппер и Сандрин Боннер. Картина повествует об успешном семействе Лельевр, в чей дом приходит загадочная служанка. С ее появлением начинают происходить невероятные события, в которые оказываются вовлеченными все члены семьи.

14. Флирт (1991)

Рейтинг IMDb — 7,2 Мелодрама «Флирт» посвящена первой подростковой любви. Дэнни, изгой среди учеников школы для мальчиков, влюбляется в дочь африканского преподавателя Тандиве. Их отношения не понимают и критикуют. Однако находится человек (Николь Кидман), который, несмотря на свой высокий статус и руководящую должность, всячески поддерживает влюбленных.

15. 12 обезьян (1995)

Рейтинг IMDb — 8 В антиутопии Терри Гиллиама зрителям представлен мир, в котором большая часть человечества уничтожена опасным вирусом. Люди, оставшиеся в живых, вынуждены скрываться под землей. Однако находится смельчак, который выходит на поверхность и, переправляясь на машине времени в прошлое, пытается узнать истоки возникновения вируса. В этой фантастической картине главные роли достались Брюсу Уиллису, Брэду Питту и Мэделин Стоу.

16. Гаттака (1997)

Рейтинг IMDb — 7,8 В «Гаттаке» зрителям предлагают переместиться в фантастический мир будущего, в котором каждый человек генетически запрограммирован, а все люди делятся на «годных» и «негодных». Первые — это те, кто появился на свет благодаря стараниям врачей, которые предложили родителям благоприятное сочетание генов. А вторые — те, кто родился естественным путем. Кстати, составившие великолепный тандем в этом фильме Итан Хоук и Ума Турман после съемок поженились.