15 малобюджетных фильмов, которые стали настоящими шедеврами за сущие копейки

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

В эпоху зеленого экрана и 3D мы привыкли к размаху в кино: к невероятным декорациям, прославленным актерам и взрывным спецэффектам. Но были и остаются фильмы, которые и без этой роскоши успешно завоевывают сердца миллионов зрителей и кинокритиков. AdMe.ru выбрал 15 выдающихся примеров малобюджетных фильмов самых разных жанров: от мелодрам до научной фантастики. Предлагаем вам погрузиться в их уникальную атмосферу!

Клуб «Завтрак» The Breakfast Club, 1985

В ролях: Эмилио Эстевес, Молли Рингуолд, Джадд Нельсон, Энтони Майкл Холл, Элли Шиди Пятеро старшеклассников заперты в школе с целью наказания за проступки. Они совершенно не похожи друг на друга, но каждый — яркая индивидуальность со своими причудами и секретами. Один из главных молодежных фильмов современности был снят с минимальными финансовыми вложениями, что не помешало ему приобрести статус культового. Рейтинг IMDb — 7,9

Станция «Фрутвейл» Fruitvale Station, 2013

В ролях: Майкл Б. Джордан, Мелони Диас, Октавия Спенсер История простого человека, который решает начать жизнь с чистого листа. И у него это получается, по крайней мере до тех пор, пока преступное прошлое не начинает наступать ему на пятки. Реальная жизнь без прикрас и излишней киношности, в которой герои — заложники судьбы, а зрители — очевидцы неизбежного. Рейтинг IMDb — 7,5

Добро пожаловать в кукольный дом Welcome to the Dollhouse, 1995

В ролях: Хизер Матараццо, Кристина Брукато Дон Уинер заканчивает начальную школу и терпит окружающих из последних сил. Одноклассников, которые над ней издеваются, учителей, которые давят на нее, и даже семью, которая ее не понимает. Но однажды порочный круг разрывается и в жизни Дон появляется дружба, которую она не ждала. Лента, покорившая не один кинофестиваль, о взрослении и о том, каким непростым оно бывает. Рейтинг IMDb — 7,5

Моя левая нога My Left Foot: The Story of Christy Brown, 1989

В ролях: Дэниел Дэй-Льюис, Бренда Фрикер, Элисон Вилан Оскароносная картина о сильном человеке, не позволившем церебральному параличу лишить его жизни. С помощью левой ноги, которую болезнь обошла стороной, он рисует картины и пишет книгу, с невероятным мужеством и упорством преодолевая многочисленные трудности, которые были ему уготованы. Рейтинг IMDb — 7,9

Полу-Нельсон Half Nelson, 2006

В ролях: Райан Гослинг, Шарика Эппс, Энтони Маки Дэн молод, талантлив и харизматичен — в общем, обладает всеми качествами, которые вроде бы обрекают его на успех в профессии школьного учителя. Но у медали есть и вторая сторона: наркотики, о пристрастии к которым узнает одна из его учениц. И дружба, основанная на уже общем секрете, может завести куда угодно. Кино, которое снималось с минимальными как денежными, так и временными затратами — всего за 23 дня, — но ничуть не потеряло от этого. Рейтинг IMDb — 7,2

Праздничный обед жарким летом Pranzo di ferragosto, 2008

В ролях: Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti Итальянец средних лет утопает в долгах, но не унывает. Рядом с ним — престарелая мать, о которой ему нужно заботиться, да и не только о ней. Комедия с атмосферой настоящего Рима, которой не нужны бешеные деньги, чтобы завоевать сердце зрителя. Рейтинг IMDb — 7,0

Развод Надера и Симин Jodaeiye Nader az Simin, 2011

В ролях: Пейман Моаади, Лейла Хатами Развод не бывает простым, но для Надера и Симин, иранской пары, он оказывается событием, которое и в самом деле перевернет всю их жизнь. Эта драма с эмоциями, бьющими через край, собрала целый букет кинонаград, среди которых «Оскар» и «Золотой глобус», что практически беспрецедентно для фильма с таким скромным бюджетом. Рейтинг IMDb — 8,4

Кирпич Brick, 2005

В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Нора Зеетнер, Лукас Хаас, Эмили де Рэвин Типичный школьный аутсайдер Брендан Фрай узнает об исчезновении бывшей подруги и задается целью разыскать ее во что бы то ни стало. Расследование, которое казалось вначале невинным, приобретает опасные обороты. Самобытный детектив, в котором нет места штампам и банальностям. Рейтинг IMDb — 7,4

Наполеон Динамит Napoleon Dynamite, 2004

В ролях: Джон Хидер, Джон Грайз, Аарон Руэлл Странноватый подросток Наполеон и его приятель Педро участвуют в школьных выборах, пытаясь вырвать победу у знаменитых и успешных одноклассников. Эта комедия со своим особенным юмором стала одной из самых успешных среди малобюджетных фильмов, обеспечив создателям практически нереальные для этого жанра кассовые сборы в $ 44 млн. Рейтинг IMDb — 6,9

Бронсон Bronson, 2008

В ролях: Том Харди, Мэтт Кинг, Аманда Бертон Чарльза Бронсона называют одним из самых опасных преступников Англии — он провел в одиночной камере суммарно почти 40 лет. Это реалистичное кино, которое минута за минутой затягивает зрителя в другую, опасную реальность и делает это потрясающе талантливо. Рейтинг IMDb — 7,1

Венди и Люси Wendy and Lucy, 2008

В ролях: Мишель Уильямс, Люси Одиночество, дружба и самопожертвование в рассказе о Венди, которая решает изменить свою жизнь, и ее собаке Люси. Им вдвоем предстоит долгое путешествие, полное переживаний и тепла. Рейтинг IMDb — 7,1

Однажды Once, 2006

В ролях: Глен Хансард, Маркета Ирглова Уличный музыкант и молодая мама сталкиваются случайно на улицах Дублина и понимают, что родственные души все же существуют. Эта удивительно музыкальная и лиричная картина прославилась на весь мир, несмотря на то что создатели были крайне стеснены в средствах. Рейтинг IMDb — 7,9

Другая Земля Another Earth, 2011

В ролях: Брит Марлинг, Уильям Мапотер Ученые обнаружили копию нашей планеты, на которой живут люди со своими судьбами и своим небом над головой. Для Роды, чья жизнь пошла наперекосяк именно из-за Земли-2, та реальность притягательна как ни для кого другого. Что, если попасть туда? Что, если разыскать себя? Научно-фантастические малобюджетные фильмы — это тоже своего рода фантастика, но только не в этом случае. Рейтинг IMDb — 7,0

B компании мужчин In the Company of Men, 1997

В ролях: Аарон Экхарт, Стэйси Эдвардс, Мэтт Мэллой Двое коллег отправляются в командировку, которая обещает быть самой скучной поездкой на свете. И они решают ее разнообразить, приударив за местной красавицей и не подозревая, чем обернется их план. Кажется, за такие деньги кино снять просто невозможно, но вот оно, доказательство: возможно, да еще как. Рейтинг IMDb — 7,3

Преследование Following, 1998

В ролях: Джереми Теобалд, Алекс Хоу Знакомство писателя-неудачника и грабителя не прошло даром: они решают действовать сообща. Но один из них пока не знает, что участвует в продуманном плане другого. Дебютная работа Кристофера Нолана, который пока еще не снял «Престиж», «Начало» и «Интерстеллар», но уже талантлив настолько, что снимает картину с одним из самых низких бюджетов в истории большого кино и делает это поистине великолепно. Рейтинг IMDb — 7,6