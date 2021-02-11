15 любопытных секретов, которые создатели виртуозно спрятали в мультфильмах

Порой мультфильмы способны поднимать не менее значимые и острые проблемы, чем взрослое кино. Режиссеры и сценаристы также уделяют особое значение мелким деталям, поворотам сюжета, характерам персонажей. А некоторые любопытные моменты заметить и осознать и вовсе под силу лишь зрителям с большим опытом.

Мы в AdMe.ru нашли 15 неожиданных деталей, которые многие не заметили, даже если пересмотрели эти мультфильмы сотню раз.

Очки шефа Бого в «Зверополисе»

В «Зверополисе» шеф Бого надевает очки, чтобы читать документы. В одном из интервью режиссеры подтвердили, что этот момент — не простая фантазия сценаристов. Дело в том, что у буйволов, коим является Бого, действительно от природы плохое зрение. Поэтому создатели решили, что очки добавят сцене правдоподобности.

Красная Шапочка в «Шреке Третьем»

В одной из сцен в «Шреке Третьем» появляется фигура, похожая на Красную Шапочку. Более того, отчетливо видно, что она сидит вместе со злодеями и, по всей видимости, перешла на сторону принца Чаминга. По одной из версий, это связано с тем, что Серый Волк встал на сторону Шрека. Другой причиной мог послужить тот факт, что огр напугал ее в начале второй части: она постучала в их дом во время медового месяца, а затем с криком убежала, когда Шрек открыл дверь.

Плакат в «Университете монстров»

В комнате Рэндалла в «Университете монстров» можно увидеть плакат с вдохновляющей надписью «Ветры перемен». Рэндалл, должно быть, очень воодушевился этой яркой фразой, поскольку в «Корпорации монстров» он говорил Салли «Ты слышишь это? Это ветры перемен!», когда собирался заполучить первое место в рейтинге пугающих.

Когти Шрама в «Короле Льве»

В «Короле Льве» злодей Шрам — единственный лев, у которого видны когти в каждой сцене, где он появляется. Вероятно, это говорит о его готовности всегда напасть на своих врагов и сразить их.

Тимон и Пумба в «Лерое и Стиче»

В мультфильме «Лерой и Стич», заключении к мультсериалу «Лило и Стич», можно заметить одну любопытную деталь. Незадолго до финальной битвы между экспериментальными собратьями Стича и армией Лероев на заднем плане легко увидеть других диснеевских персонажей — Тимона и Пумбу.

Кафе из «Корпорации монстров»

В «Корпорации монстров» Салли и Майк проходят мимо Hidden City Café. Это отсылка к реальному заведению, которое находится в Ричмонде, штат Калифорния. В 1994 году там обедали несколько известных режиссеров Pixar и обсуждали идеи мультфильмов «Приключения Флика», «Корпорация монстров», «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».

Глаза Мулан

В начале мультфильма у Мулан длинные ресницы — эту технику обычно используют иллюстраторы для изображения героинь женского пола. Но когда она притворяется мужчиной, то ее длинные ресницы (или же имитация нарисованных подводкой стрелок) внезапно исчезают. Позже же обнаруживается, что она женщина, и ресницы вновь появляются на своем месте.

Рояль в «Трупе невесты»

В «Трупе невесты» можно увидеть едва заметную надпись, расположенную на рояле Виктора. Она гласит: Harryhausen. Это своеобразная дань уважения легендарному аниматору Рэю Гаррихаузену от создателя мультфильма Тима Бертона.

Цифры в «Корпорации монстров»

В «Корпорации монстров» на панели управления появляются числа 510: 732: 3 000. Эти цифры являлись настоящим номером телефона студии Pixar на момент выхода мультфильма.

Заказ в «Аладдине»

В «Аладдине» во время песни Джинн упоминает о принятии заказа у Аладдина. Чтобы максимально соответствовать восточной обстановке мультфильма, аниматоры продумали все до мелочей и добавили в блокнот Джинна надпись на персидском языке. Она отчетливо видна в кадре и означает «Плов с индейкой».

Отсутствие дыхания у Эльзы в «Холодном сердце»

В «Холодном сердце», когда Ханс говорит с Эльзой в тюрьме, можно заметить его дыхание. Когда же реплики произносит Эльза, из ее рта пар не идет, поскольку она владеет холодными чарами. Это можно наглядно увидеть в видеоотрывке.

Тапочки из мультфильма «Коралина в Стране Кошмаров»

В мультфильме «Коралина в Стране Кошмаров» отец носит задорные тапочки с обезьянами. Это отсылка к комедии «Обезьянья кость», режиссером которой является Генри Селик, также снявший и этот мультик.

Волосы Ариэль

В «Русалочке», когда Ариэль спасает Эрика и поет ему, из-за свечения сзади она выглядит так, словно ее волосы темно-коричневые или черные. Так становится еще более понятно, почему принц без капли сомнения посчитал темноволосую человеческую версию Урсулы той самой девушкой, которая спасла его.

Черный юмор в «Рататуе»

В кладовой Гюсто в «Рататуе» лежит несколько банок икры марки Nemo. Возможно, это отсылка к мультфильму «В поисках Немо», производством которого также занималась студия Pixar. Немо — маленькая рыба-клоун, уплывшая в открытый океан и попавшая в неприятности. Найти Немо пытается его отец, отчаянно бороздящий водные просторы в надежде вернуть сына домой.

Хромающий мальчик в «Анастасии»

Во время сцены танца в «Анастасии» можно увидеть персонажа, внешне похожего на царя. А в одном из кадров на заднем плане показан мальчик, который немного хромает во время ходьбы. Существует версия, что это молодой наследник престола Алексей, который был младшим братом Анастасии и хромал из-за болезни.