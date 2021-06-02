15+ любопытных деталей, которые мы дружно проморгали в «Друзьях»

«Друзья» изменили индустрию телесериалов вообще и ситкомов в частности. Несмотря на то что последняя серия вышла 17 лет назад, «Друзья» остаются самым популярным сериалом на Netflix.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить некоторые детали старых эпизодов, которые многие из вас наверняка пропустили или просто не поняли. А из бонуса вы узнаете, как по-особенному относится к «Друзьям» Google.

В серии, посвященной свадьбе Моники и Чендлера, можно увидеть настоящую фамилию Дженнифер Энистон

Рэйчел ищет распорядителя церемонии и видит зал, где проходит греческая свадьба. Одна из фамилий на табличке — Анастассакис. Это настоящая фамилия родителей Дженнифер, которую они после эмиграции из Греции сменили на Энистон.

Главные герои получили имена в честь персонажей мыльной оперы «Все мои дети»

«Все мои дети» — мыльная опера, являющаяся рекордсменом по продолжительности: она транслировалась с 1970 по 2011 год. Создатели «Друзей» любили ее смотреть, так что имена всех персонажей они решили взять из этого сериала. Чендлер был назван в честь семьи Чендлер, Росс — в честь персонажа Росса Чендлера, Фиби получила свое имя благодаря Фиби Тейлор, а Моника — в честь Моники Кортланд. Джо — это Джоуи Мартин, а Рэйчел Грин — Джанет Грин.

Лиза Кудроу играла официантку Урсулу в ситкоме «Без ума от тебя»

Лиза Кудроу в сериале «Без ума от тебя» играла второстепенную героиню — официантку-неумеху по имени Урсула. Создатели «Друзей» решили сделать Урсулу несносной сестрой-близнецом Фиби, тем самым объединив вселенные обоих шоу. В одном из интервью Лиза Кудроу сказала: «Когда „Друзей“ стали показывать в 20:30 по четвергам, сразу после „Без ума от тебя“, все поняли, что нужно дать аудитории какое-то объяснение: почему они видят одну и ту же девушку с одним и тем же голосом в 20:00 и в 20:30 в двух разных телешоу?» Кстати, Лейла Кензл и Хелен Хант неспроста появляются в «Друзьях» в сценах, где принимают Фиби за Урсулу: обе они играли в «Без ума от тебя» и контактировали с Урсулой.

Когда друзья выливают кофе в горшок, к концу серии цветок увядает

Создатели «Друзей» восхищают нас вниманием к самым мелким и незаметным деталям. Например, в сцене, где Рэйчел сварила свой первый кофе для Чендлера и Джоуи, в кадре присутствует цветок в горшке. Кофе был настолько ужасен, что друзья вылили его в горшок. В конце серии внимательные зрители заметили, что цветок завял.

Чендлер смотрит сериал «Спасатели Малибу» ради пробежки Ясмин Блит, с которой Мэттью Перри на тот момент встречался

Их отношения продлились совсем недолго в 1996 году, но оставили свой след в истории телешоу. Когда Чендлер смотрит на свою богиню по телевизору, он говорит своему цыпленку: «Это Ясмин Блит, совсем другая разновидность цыпочек, но я люблю вас обеих».

В сцене, где Джоуи предполагает, что Моника беременна, галстук Чендлера выглядит как тест с положительным результатом

Когда Моника и Чендлер боятся рассказать Джоуи о том, что будут жить вместе, тот решает, что ему хотят сообщить совсем другую новость — о беременности Моники. Возможно, виной тому галстук Чендлера с очень своеобразным дизайном.

Дом, который покупают Чендлер и Моника, фигурировал в «Один дома»

В сериалах и кино часто фигурируют одни и те же места и декорации, но заметить это не так-то просто. Однако внимательные зрители по виду за окном опознали в доме, который покупают Моника и Чендлер, жилище Кевина Маккаллистера из картины «Один дома». Кстати, по сюжету фильма Маккаллистеры живут в Чикаго, а Моника и Чендлер переезжают в пригород Нью-Йорка.

В эпизоде о новом мозге Джоуи Сьюзан Сарандон дает пощечину своей настоящей дочери

Сьюзан Сарандон сыграла в «Друзьях» актрису из сериала, в котором снимался Джоуи. Ее героиню собирались «списать», произведя имплантацию ее мозга в тело доктора Дрейка Рэморея, которого играл Джоуи. Отличительной чертой героини Сарандон было умение раздавать пощечины, и Джоуи должен был научиться делать то же самое. Девушка, которая получила пощечину от Сьюзан, — Эва Амурри, актриса и по совместительству дочь Сарандон.

Под видом сценария серии «Дней нашей жизни» Рэйчел читает сценарий эпизода «Друзей»

В 19-м эпизоде 9-го сезона Джоуи просит Рэйчел помочь ему с заучиванием текста для своей роли в «Днях нашей жизни», и та зачитывает ему реплики с листа. На самом деле она держит в руках сценарий этого самого эпизода «Друзей», но нужно поставить серию на паузу и очень хорошо присмотреться, чтобы увидеть слова «The One with Rachel’s Dream».

Отец Мэттью Перри появляется в сериале в небольшой роли

Он сыграл отца Джошуа, ухажера Рэйчел, в сцене, где его родители очень несвоевременно появляются дома.

Дженнифер Энистон и Тейт Донован встречались во время съемок

Тейт играл того самого Джошуа, клиента, которому Рэйчел подбирала одежду и в которого влюбилась без памяти. Долгое время Рэйчел пыталась завоевать Джошуа, но тот был не готов к отношениям. В реальной жизни, напротив, у Дженнифер Энистон и Тейта Донована был роман, но он завершился как раз тогда, когда на экране им приходилось изображать чувства. Донован признался, что ему эта работа далась нелегко.

Продюсеры шоу неоднократно появляются в кадре в качестве участников массовки

На протяжении 10 сезонов продюсеры шоу неоднократно снимались в своем творении в эпизодических ролях. Например, в 1-м эпизоде 3-го сезона они занимают знаменитый диван друзей. Также Марту Кауффман и Адама Чейза можно увидеть в сцене, где Джоуи и Чендлер едут по Лондону на двухэтажном автобусе, в серии, где Росс женится на Эмили. Кстати, в этом же эпизоде в роли самой себя появляется Сара Фергюсон — уже бывшая на тот момент невестка королевы Елизаветы II. Она решилась на участие в съемках, так как ее дочери — принцессы Беатрис и Евгения — были большими поклонницами сериала.

Одно из самых смешных камео в сериале принадлежит актеру Илье Волоху, который сыграл приемщика в химчистке

Джоуи просит повесить его фотографию рядом с изображениями других знаменитостей, но приемщик говорит, что не будет этого делать, так как в «Днях нашей жизни» русские показаны террористами и злодеями. Джоуи на это резонно замечает, что на стене уже висит портрет Харрисона Форда, который недавно снялся в фильме «Самолет президента», где русские тоже показаны плохими. Приемщик отвечает, что никогда не видел этого фильма. Юмор ситуации заключается в том, что Илья Волох сыграл в этом боевике одного из «плохих русских».

Друзья обедают в ресторане «Марсель»

Так создатели сериала отдали дань уважения обезьянке Росса, которая перестала сниматься в шоу, однако осталась в сердцах всей съемочной группы.

Кукольная копия персонажа Робина Уильямса из сериала «Морк и Минди» сидит на полке в спальне у Чендлера

Этот сериал шел на экранах с 1978 по 1982 год. Робин Уильямс сыграл в нем веселого инопланетянина, которого сослали на Землю. Кукла — явный намек на то, что Чендлер уважает Робина Уильямса и его творчество.

Перед свадьбой Росса и Эмили на столе в номере лежит газета The Independent

Название газеты (англ. The Independent — «независимый»), которое можно отчетливо прочитать, неспроста появилось в сцене перед свадьбой Росса и Эмили. Как все мы помним, на свадьбе произошел инцидент, благодаря которому Росс так и остался свободным и независимым.

Рэйчел дает в аэропорту паспорт Моники

В финальной серии, когда Рэйчел собирается улететь в Париж, сначала она долго не может найти свой посадочный талон, а затем протягивает сотруднику аэропорта паспорт с фотографией Моники. Возможно, создатели сериала сделали это для смеха. А может быть, хотели намекнуть, что улететь у нее все равно не получится. Кстати, у этого аэропорта явные проблемы с безопасностью: Рэйчел все же пустили в самолет по чужому паспорту.

Бонус

В честь 25-летнего юбилея «Друзей» в 2019 году Google добавил забавные пасхалки для 6 поисковых запросов. Если вы введете поисковый запрос «Моника Геллер», появится спонжик, который начнет протирать имя героини. Если написать «Чендлер Бинг», то около его имени появится знаменитое кресло, а при нажатии по экрану начнут прохаживаться утка и цыпленок. Посмотрите, что будет, если ввести имена остальных друзей.