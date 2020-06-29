15 любопытных деталей, которые были созданы для умных и внимательных зрителей
Качественный фильм отличает то, что с каждым новым просмотром в нем можно найти какие-то интересные детали, которые раньше были пропущены. Порой они настолько надежно зарыты, что зрители открывают их только спустя годы после выхода ленты.
AdMe.ru удалось составить список таких деталей, что пропустили даже преданные фанаты кино.
- О-Рен Ишии из «Убить Билла» говорит Невесте, что та не продержится и 5 минут в бою. Иронично, что их последующий бой длится ровно 4 минуты и 59 секунд.
- В фильме «Одержимость» (2014) по ходу сюжета главного героя все больше поглощает желание стать великим и он уходит дальше и дальше от человеческого. Наряду с этими метаморфозами меняется и его одежда. Если в начале ленты он во всем светлом, то в конце надевает только черное, как его учитель.
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В «Аватаре» окно в зал захватчиков сделано в форме американского флага. Если присмотреться, то на месте, где должны быть звезды, можно увидеть число 50. Именно столько звезд на оригинальном флаге.
- В начале фильма «Отель „Гранд Будапешт“» Зеро рисует себе усы, чтобы выглядеть солиднее. В конце он повзрослел и они выросли сами.
- Патрик Бэйтмен из «Американского психопата» носит часы фирмы Rolex. Об этом 26 раз упоминается в романе, но в фильме — ни разу. Просто производители часов не хотели, чтобы их продукция ассоциировалась с маньяком-психопатом.
- В фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019) андроид C-3PO упоминает, что Фестиваль праотцов проводится на планете Пасаана каждые 42 года. Первая часть франшизы вышла как раз 42 года назад, в 1977 году.
- В конце 1-й части «Терминатора» можно увидеть Сару Коннор, которая внезапно завела себе собаку. Она сделала это потому, что ранее Кайл Риз сказал ей, что собаки могут распознать терминаторов.
- Молот из фильма «Тор» находят в песчаной местности, но непосредственно вокруг него самого можно увидеть нечто похожее на стекло. Смысл в том, что под действием высоких температур песок превращается в стекло.
- В «Бегущем по лезвию 2049» Харрисон Форд действительно ударил Райана Гослинга по лицу. Внимательный зритель может понять это по их реакции: Райан явно не ожидал такого, а Харрисон испугался и взял себя за руку. В совместном интервью они подтверждают это. После съемок в качестве извинения Форду пришлось пригласить Гослинга в бар.
- Когда Рэда (Red — «красный») из «Побега из Шоушенка» спрашивают, почему его так называют, он шутит: «Может, потому, что я ирландец?» На самом деле по книге Стивена Кинга он и есть ирландец с рыжими волосами.
- В ленте «Адвокат дьявола» персонаж Киану Ривза получает $ 400 в час. Сумма выбрана не случайно: если посчитать стоимость 1 минуты, то получится $ 6,66. Это явно символизирует, с кем он имеет дело.
- В этой сцене из триллера «Семь» лицо Джона Доу разделено на 7 частей. Диалог героев длится более 2 минут, но эта деталь сохраняется почти на всем его протяжении.
- Персонажи Сэмюэля Л. Джексона часто имеют что-то фиолетовое в своем образе. Это любимый цвет актера, и иногда он сам просит добавить его в фильм.
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Кресло Чубакки на борту «Сокола тысячелетия» гораздо грязнее, чем у Хана Соло, что легко объяснимо.
- Обручальное кольцо главного героя картины «Шоу Трумана» — дополнительная камера, чтобы следить за ним.
Теперь, когда знаешь об этом, кажется, что развидеть уже невозможно. Вы тоже находили такие детали?
Фото на превью The Grand Budapest Hotel / Searchlight Pictures