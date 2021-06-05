15 любимых персонажей в исполнении наших и зарубежных актеров. Мы так и не смогли решить, чей образ круче

Наверное, каждый режиссер в своей работе использует принцип «я художник, я так вижу». Подбирая актеров, он опирается в том числе на личные взгляды, ценности, опыт. Так, один и тот же герой в разных фильмах получает уникальный характер и внешность, что часто становится темой для обсуждения среди зрителей.

Мы в AdMe.ru сравнили известных персонажей в исполнении наших и зарубежных актеров, но так и не поняли, кому больше подошла та или иная роль. Надеемся, вы нам поможете.

1. Миледи Винтер

Маргарита Терехова из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» для миллионов российских поклонников остается непревзойденной Миледи. Той самой коварной и красивой женщиной, которая бессовестным образом вторгается в чужие судьбы и переписывает их. Западному зрителю в роли леди Винтер хорошо знакома Милен Демонжо из экранизации 1961 года.

2. Гекльберри Финн

За приключениями Тома Сойера и Гекльберри Финна можно следить бесконечно. Неудивительно, что с книжных страниц ребята постепенно переместились и на экран. Фильм с говорящим названием «Совсем пропащий» снял в 1973 году Георгий Данелия. Роль Гека досталась тогда Роману Мадянову. В зарубежной экранизации 2014 года юным сорванцом стал Джейк Остин.

3. Доктор Бомгард

В одной из последних театральных постановок цикла рассказов Михаила Афанасьевича Булгакова «Записки юного врача» доктора играл Максим Блинов. А вот в британском сериале в булгаковскую действительность переместился Дэниел Рэдклифф.

4. Любовь Раневская

«Вишневый сад» — последняя пьеса Антона Павловича Чехова, написанная им за год до смерти. Последней на данный момент отечественной экранизацией стала картина «Сад» 2008 года, где роль помещицы исполнила Анна Вартаньян. Британская версия произведения появилась в 1981 году. Роль хозяйки имения Любови Раневской досталась Джуди Денч.

5. Гамлет

Это произведение Шекспира пытаются перенести на экран со времен становления кинематографа, первая экранизация датируется 1900 годом. Сыграть Гамлета — большая честь и удача для актера. В фильме 1964 года роль досталась Иннокентию Смоктуновскому. Режиссер Григорий Козинцев за эту работу даже получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. В британо-американской картине 1996 года шекспировского героя воплотил Кеннет Брана.

6. Д’Артаньян

Отечественная экранизация 1979 года подарила зрителям множество прекрасных песен и восхитительный визуальный ряд. Михаилу Боярскому было 29 лет, когда он сыграл юного гасконского дворянина, только покидающего родительский дом. Логан Лерман из приключенческого фильма по мотивам романа ближе к своему книжному герою: на момент съемок актеру было 19 лет. Лента получила преимущественно негативные отзывы, а вот Квентин Тарантино внес ее в список лучших фильмов года.

7. Ольга, Маша и Ирина Прозоровы

Пьеса Антона Павловича Чехова «Три сестры» представлена в репертуаре многих театров. Одна из постановок принадлежит Московскому театру Олега Табакова. В 2010 году пьеса была поставлена во Французском театре в Париже. Через 5 лет произведение адаптировали для телевидения с практически идентичным актерским составом.

8. Сирано де Бержерак

История о парижском поэте Сирано де Бержераке из одноименной пьесы нашла свое место как на театральной сцене, так и на большом экране. В отечественном телеспектакле 1983 года в шляпе и со шпагой появился Георгий Тараторкин. Но одной из самых известных экранизаций произведения стал французский фильм 1990 года, где главную роль исполнил Жерар Депардье. Картина получила 10 премий «Сезар», а Депардье удостоился награды за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале.

9. Профессор Преображенский

Бесподобный Филипп Филиппович знаком нашему зрителю главным образом по фильму Владимира Бортко, где роль профессора исполнил Евгений Евстигнеев. Но первой экранизацией повести Михаила Афанасьевича Булгакова стал итальянско-немецкий фильм, который в немецком прокате получил название «Почему лает господин Бобиков?». В талантливого доктора Преображенского здесь перевоплотился Макс фон Сюдов.

10. Нина Заречная

К экранизации чеховской пьесы, где Нину Заречную сыграла Людмила Савельева, ни у кого не было претензий. А вот последней зарубежной киноверсии с Сиршей Ронан в роли Нины изрядно досталось. Критики отмечали, что, несмотря на красивую картинку и хороший актерский состав, лента не смогла передать всех тонкостей менталитета и культурных особенностей героев.

11. Федор Карамазов

В последние десятилетия режиссеры несколько раз обращались к роману Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Так, в 2009 году на экраны вышел многосерийный фильм, в котором роль старшего Карамазова исполнил Сергей Колтаков, а годом ранее в чешской картине Федором Павловичем стал Иван Троян.

12. Капитан Немо

Научно-фантастический роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» до сих пор вдохновляет детей и взрослых мечтать о путешествиях и остается отличным сценарием для экранизаций. В отечественном фильме роль отважного капитана Немо досталась Владиславу Дворжецкому. Западным зрителям в этом амплуа известен Майкл Кейн, который исполнил главную роль в американской ленте 1997 года.

13. Диана де Бельфлор

Комедия «Собака на сене» была написана в далеком 1618 году, а в последующие столетия неизменно входила в репертуары театров. В прошлом веке эту историю перенесли на киноэкран. В нашей экранизации роль Дианы исполнила Маргарита Терехова, а в одноименном испано-португальский фильме блистала Эмма Суарес.

14. Фродо Бэггинс

В 1991 году российские зрители увидели телеспектакль «Хранители», который был экранизацией 1-й части «Властелина колец». Со временем запись исчезла и стала считаться утерянной. Выдвигались предположения, что никакого спектакля не было, а все истории о нем — выдумки толкинистов. Через 30 лет запись все же обнаружили в архиве и выложили в сеть. Поклонники саги начали изучать старые кадры, сравнивая выбор актеров в спектакле и кинотрилогии. Во всем мире Фродо ассоциируется с Элайджей Вудом, а вот у нас эту роль исполнил Валерий Дьяченко.

15. Елена Серебрякова

К произведениям Антона Павловича Чехова многие десятилетия обращаются театральные и кинорежиссеры. Пьеса «Дядя Ваня» почти 50 раз ставилась в театрах по всему миру и имеет более 30 экранных версий. Фильм Андрея Кончаловского получил несколько наград на международных фестивалях. Роль Елены Андреевны в нем досталась актрисе Ирине Мирошниченко. В 1994 году зрители увидели американскую ленту, где женой профессора Серебрякова стала Джулианна Мур.