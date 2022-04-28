15 любимых актрис, которые не раз выходили замуж в кино. А нам теперь спорь, какой свадебный образ круче

Есть много фильмов, костюмерам которых хочется аплодировать стоя. Но никакой другой наряд так не приковывает взгляд, как подвенечное платье любимой героини, — такие образы часто становятся культовыми. А некоторые актрисы умудряются не единожды сразить зрителей наповал, представ в кино в свадебном платье.

Мы в AdMe.ru сравнили наряды актрис, которые не раз играли невест.

Джулия Робертс

Джулия Робертс надевала праздничный наряд в фильме «Стальные магнолии», когда ей было примерно 22 года. В 32 года она сыграла в ленте «Сбежавшая невеста», а в возрасте около 45 лет надела свадебное платье в картине «Белоснежка и месть гномов».

Дженнифер Лопес

Как в 2001-м, так и в 2022 году Дженнифер Лопес — завидная невеста. В картинах «Свадебный переполох» и «Первый встречный» подвенечные образы актрисы были великолепны.

Рейчел Макадамс

Актриса предстала в непохожих друг на друга подвенечных платьях в фильмах «Дневник памяти», «Клятва» и «Жена путешественника во времени».

Наталия Орейро

Наталию Орейро в свадебных образах мы видели в сериалах «Дикий ангел», «Богатые и знаменитые», «Ты — моя жизнь». Выбрать лучший — сложная задача.

Эми Адамс

Эми Адамс с блеском сыграла роль невесты в лентах «Зачарованная» и «Жених напрокат». Платья вообще не похожи, даже сложно сказать, какое девушке идет больше.

Мэнди Мур

Мэнди Мур примерила подвенечный наряд в фильмах «Спеши любить» и «Сначала любовь, потом свадьба».

Алисса Милано

Героиня Алиссы Милано в сериале «Зачарованные» надевала свадебное платье не один раз и показала совершенно разные образы.

Лейтон Мистер

В сериале «Сплетница» актриса предстала в двух разных свадебных образах. Уверены, голубое платье героини вдохновило многих девушек быть креативными в выборе праздничного наряда.

Кирстен Данст

Кирстен примерила подвенечные платья в лентах «Улыбка Моны Лизы» и «Меланхолия».

Кристин Дэвис

Безупречные свадебные наряды продемонстрировала и героиня Кристин Дэвис в сериале «Секс в большом городе».

Тери Хэтчер

Героиня сериала «Отчаянные домохозяйки» представала перед зрителями в подвенечном наряде не единожды. Например, мы увидели 2 совершенно разных свадебных образа.

Сара Джессика Паркер

Кэрри Брэдшоу в полнометражном фильме «Секс в большом городе» примерила несколько восхитительных платьев от именитых дизайнеров, прежде чем сделала окончательный выбор.

А вот этот наряд героиня предпочла другим. Полагаем, решение Кэрри далось нелегко, ведь все платья сидели на ней безупречно.

Энн Хэтэуэй

Актриса предстала в свадебных образах в кинокартинах «Дневники принцессы — 2: Как стать королевой» и «Война невест». Так сразу и не скажешь, что девушке больше к лицу — нежные кружева или элегантный минимализм.

Кэтрин Хайгл

Кэтрин Хайгл выходила замуж в сериале «Анатомия страсти» и киноленте «27 свадеб». Любопытно, что и там и там костюмеры подобрали для актрисы платья похожего силуэта.

Дженнифер Энистон

В подвенечных нарядах мы могли увидеть актрису в сериале «Друзья» и полнометражном кино «Марли и я». Определенно, в каждом есть свое очарование.