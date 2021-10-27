15+ любимых актеров нашего детства, которые могли бы легко стать супергероями Marvel в 90-х

Знаменитые персонажи комиксов сегодня переживают взлет популярности, и, безусловно, в этом заслуга киностудий, которые научились снимать крутые фильмы о героях, борющихся со вселенскими угрозами. Кроме потрясающих спецэффектов и реалистичной компьютерной графики, которую трудно было вообразить во времена нашего детства, еще и актерский состав для киновселенной Marvel был подобран просто идеально.

Мы в AdMe.ru решили вернуться в наше беззаботное детство и представить, какие актеры могли бы сыграть главные роли в фильмах о супергероях, если бы киностудии начали снимать знаменитую франшизу о Мстителях в 90-е годы прошлого века. Во времена, когда наши любимые актеры были еще совсем молоды и только делали свои первые шаги к мировой славе.