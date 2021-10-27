15+ любимых актеров нашего детства, которые могли бы легко стать супергероями Marvel в 90-х
Знаменитые персонажи комиксов сегодня переживают взлет популярности, и, безусловно, в этом заслуга киностудий, которые научились снимать крутые фильмы о героях, борющихся со вселенскими угрозами. Кроме потрясающих спецэффектов и реалистичной компьютерной графики, которую трудно было вообразить во времена нашего детства, еще и актерский состав для киновселенной Marvel был подобран просто идеально.
Мы в AdMe.ru решили вернуться в наше беззаботное детство и представить, какие актеры могли бы сыграть главные роли в фильмах о супергероях, если бы киностудии начали снимать знаменитую франшизу о Мстителях в 90-е годы прошлого века. Во времена, когда наши любимые актеры были еще совсем молоды и только делали свои первые шаги к мировой славе.
1. Скарлетт Йоханссон — Милла Йовович (Черная вдова)
2. Крис Эванс — Брэд Питт (Капитан Америка)
3. Том Холланд — Леонардо Ди Каприо (Человек-паук)
4. Роберт Дауни — младший — Том Круз (Железный человек)
5. Сэмюэл Л. Джексон — Морган Фримен (Ник Фьюри)
6. Джереми Реннер — Киану Ривз (Соколиный глаз)
7. Элизабет Олсен — Николь Кидман (Алая ведьма)
8. Чедвик Боузман — Дензел Вашингтон (Черная пантера)
9. Марк Руффало — Дэвид Духовны (Халк)
10. Крис Прэтт — Брендан Фрейзер (Звездный лорд)
11. Себастиан Стэн — Кристофер Ламберт (Зимний солдат)
12. Том Хиддлстон — Кристиан Слейтер (Локи)
13. Зои Салдана — Вайнона Райдер (Гамора)
14. Пол Радд — Мэттью Бродерик (Человек-муравей)
15. Пол Беттани — Арнольд Шварценеггер (Вижен)
16. Крис Хемсворт — Сильвестр Сталлоне (Тор)
17. Джош Бролин — Стивен Сигал (Танос)
18. Бенедикт Камбербэтч — Брюс Уиллис (Доктор Стрэндж)
А кто был вашим любимым актером в девяностые годы?