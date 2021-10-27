AdMe
AdMe

15+ любимых актеров нашего детства, которые могли бы легко стать супергероями Marvel в 90-х

536421

Знаменитые персонажи комиксов сегодня переживают взлет популярности, и, безусловно, в этом заслуга киностудий, которые научились снимать крутые фильмы о героях, борющихся со вселенскими угрозами. Кроме потрясающих спецэффектов и реалистичной компьютерной графики, которую трудно было вообразить во времена нашего детства, еще и актерский состав для киновселенной Marvel был подобран просто идеально.

Мы в AdMe.ru решили вернуться в наше беззаботное детство и представить, какие актеры могли бы сыграть главные роли в фильмах о супергероях, если бы киностудии начали снимать знаменитую франшизу о Мстителях в 90-е годы прошлого века. Во времена, когда наши любимые актеры были еще совсем молоды и только делали свои первые шаги к мировой славе.

1. Скарлетт Йоханссон — Милла Йовович (Черная вдова)

2. Крис Эванс — Брэд Питт (Капитан Америка)

3. Том Холланд — Леонардо Ди Каприо (Человек-паук)

4. Роберт Дауни — младший — Том Круз (Железный человек)

5. Сэмюэл Л. Джексон — Морган Фримен (Ник Фьюри)

6. Джереми Реннер — Киану Ривз (Соколиный глаз)

7. Элизабет Олсен — Николь Кидман (Алая ведьма)

8. Чедвик Боузман — Дензел Вашингтон (Черная пантера)

9. Марк Руффало — Дэвид Духовны (Халк)

10. Крис Прэтт — Брендан Фрейзер (Звездный лорд)

11. Себастиан Стэн — Кристофер Ламберт (Зимний солдат)

12. Том Хиддлстон — Кристиан Слейтер (Локи)

13. Зои Салдана — Вайнона Райдер (Гамора)

14. Пол Радд — Мэттью Бродерик (Человек-муравей)

15. Пол Беттани — Арнольд Шварценеггер (Вижен)

16. Крис Хемсворт — Сильвестр Сталлоне (Тор)

17. Джош Бролин — Стивен Сигал (Танос)

18. Бенедикт Камбербэтч — Брюс Уиллис (Доктор Стрэндж)

А кто был вашим любимым актером в девяностые годы?

Фото на превью The Avengers / Marvel Studios, Courtesy Everett Collection / East News, FaceApp
536421
Поделиться этой статьёй