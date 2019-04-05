15 ляпов в зарубежных фильмах, раскрывающих всю сложность русского языка
Даже располагая огромными бюджетами, киноделы далеко не всегда решают воспользоваться услугами переводчика. В итоге фильмы выходят с ошибками, которые, вопреки убеждению, что «и так сойдет», бросаются в глаза носителям языка.
AdMe.ru сделал скриншоты кадров из зарубежных фильмов, русские надписи в которых наглядно демонстрируют, что изучение иностранных языков никогда не бывает лишним.
1. 12 обезьян, 2015
2. Напряги извилины, 2008
3. Хитмэн, 2007
4. Симона, 2002
5. Губка Боб Квадратные Штаны, 1999
6. Продавщица фиалок, 1958
7. Грань, 2008
8. Клан Сопрано, 1999
9. Чак, 2007
10. Сеул 1945, 2006
11. Форсаж-8, 2017
12. Поезд, 2008
13. Сделано в Америке, 2017
14. Пояс Ориона, 1985
15. Бесстыдники, 2011
А вас раздражают такие оплошности перевода или только заставляют лишний раз улыбнуться?