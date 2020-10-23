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15 непозволительных ляпов в известных фильмах, которые проморгали создатели, а мы заметили

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Очень часто в погоне за эффектным кадром создатели фильмов допускают маленькие оплошности и огрехи. Сложно сказать, что именно становится причиной этих неточностей — простая лень, невнимательность или преднамеренная попытка вызвать внимание к фильму. Но одно ясно наверняка: ничто не ускользает от дотошных фанатов.

Мы в AdMe.ru провели свое маленькое расследование и собрали новую порцию ляпов, которые проморгали киношники.

Назад в будущее

© Back to the Future / Universal Pictures

В сцене выпускного вечера своих родителей в 1955 году главный герой играет на гитаре Gibson ES-345, которую свет увидел лишь в 1958-м. И даже факт перемещения в прошлое не объясняет того, как она появилась у Марти за 3 года до релиза инструмента.

В центре внимания

© Spotlight / Participant Media

На протяжении всей сцены встречи с жертвой преступления журналистка в лице Рейчел Макадамс делает заметки, однако в блокноте так и не появляется ни одного слова.

Титаник

© Titanic / Paramount Pictures

Огромное количество органических остатков делают воду в океане мутной и непрозрачной. В фильме же нам показывают ее кристально чистой.

Перл-Харбор

© Pearl Harbor / Touchstone Pictures, © Pearl Harbor / Touchstone Pictures, © Pearl Harbor / Touchstone Pictures

Во время сцены в закусочной героиня Кейт Бекинсейл уходит, оставив в заведении платок. Все бы ничего, но дело в том, что, когда она уходила, на столе никакого платка не было: он чудесным образом появился спустя пару секунд.

Ноттинг-Хилл

© Notting Hill / Working Title Films

Когда главный герой врезается в героиню Джулии Робертс, она поднимает голову, и вы можете увидеть в отражении солнцезащитных очков всю съемочную группу.

Криминальное чтиво

© Pulp Fiction / A Band Apart, © Pulp Fiction / A Band Apart

В воспоминаниях героя Кристофера Уокена часы сначала показывают одно время, но, как только камера приближается к циферблату, мы видим, что стрелки часов расположены совсем в другом положении.

Александр

© Alexander / France 3 Cinéma, © Alexander / France 3 Cinéma

В самом начале фильма, когда пожилой Птолемей I Сотер рассказывает об Александре, мы видим на заднем фоне функционирующий Александрийский маяк, но правда в том, что его строительство было завершено лишь после смерти Птолемея I, во время правления его сына Птолемея II Филадельфа.

Однажды в... Голливуде

© Once Upon a Time in Hollywood / Columbia Pictures

Большинство героев в фильме носят антибликовые очки. Однако антирефлексное покрытие стало массово использоваться лишь в 80-х годах, а его качество оставляло желать лучшего. И в 1969 году Шэрон Тейт никак не могла носить такие очки.

Одиннадцать друзей Оушена

© Ocean's Eleven / Warner Bros., © Ocean's Eleven / Warner Bros.

Об аппетите Брэда Питта ходят целые легенды, однако, каким бы повышенным он ни был, вряд ли актер успел бы съесть 2 блюда во время одной маленькой сцены.

Фрида

© Frida / Miramax, © Frida / Miramax

В начале фильма нам показывают, как группа мужчин перевозит прикованную к постели Фриду. Она лежит в кровати и смотрит на огромное зеркало над головой. Но серьги художницы предательски свисают вперед, выдавая закулисный секрет: в этом кадре Сальма Хайек на самом деле стоит, а не лежит, как нам показывают перед этим.

Выпускник

© The Graduate / Lawrence Truman Productions

По сюжету, герой фильма направляется в Беркли — город на восточном берегу залива Сан-Франциско. Но зрителю показали, как герой Дастина Хоффмана едет по верхней палубе моста, то есть в обратном направлении.

Матрица

© The Matrix / Warner Bros.

В отражении дверной ручки отчетливо видна камера. Создатели фильма сделали все возможное, чтобы скрыть ее. И даже накрыли курткой. Но ситуацию это не спасло, и внимательные зрители заметили ляп.

Мулен Руж!

© Moulin Rouge! / 20th Century Fox, © Moulin Rouge! / 20th Century Fox

В одной из сцен за несколько секунд тоненькие бретельки платья героини Николь Кидман сменяются массивными лямками.

Мария-Антуанетта

© Marie Antoinette / Columbia Pictures

Если присмотреться, то можно заметить наращенные пряди на голове сына королевы.

Еще одна из рода Болейн

© Unknown artist / Wikipedia, © The Other Boleyn Girl / BBC Films

На протяжении всего фильма Натали Портман, исполнившая роль Анны Болейн, демонстрирует множество моделей популярного в Англии XVI века арселе — головного убора, который с легкой руки королевы вытеснил традиционный «тюдоровский гейбл». Но в одной сцене фильма костюмеры допустили маленькую оплошность, а именно забыли зачесать волосы героини назад, что полностью противоречит правилам ношения «французского чепца». Промах, конечно же, ускользнул от глаз большинства зрителей, но вот историки моды остались недовольны.

А вы обращаете внимание на несостыковки в кино? Какой наиболее яркий ляп вы можете припомнить?

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