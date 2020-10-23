15 непозволительных ляпов в известных фильмах, которые проморгали создатели, а мы заметили

Очень часто в погоне за эффектным кадром создатели фильмов допускают маленькие оплошности и огрехи. Сложно сказать, что именно становится причиной этих неточностей — простая лень, невнимательность или преднамеренная попытка вызвать внимание к фильму. Но одно ясно наверняка: ничто не ускользает от дотошных фанатов.

Мы в AdMe.ru провели свое маленькое расследование и собрали новую порцию ляпов, которые проморгали киношники.

Назад в будущее

В сцене выпускного вечера своих родителей в 1955 году главный герой играет на гитаре Gibson ES-345, которую свет увидел лишь в 1958-м. И даже факт перемещения в прошлое не объясняет того, как она появилась у Марти за 3 года до релиза инструмента.

В центре внимания

На протяжении всей сцены встречи с жертвой преступления журналистка в лице Рейчел Макадамс делает заметки, однако в блокноте так и не появляется ни одного слова.

Титаник

Огромное количество органических остатков делают воду в океане мутной и непрозрачной. В фильме же нам показывают ее кристально чистой.

Перл-Харбор

Во время сцены в закусочной героиня Кейт Бекинсейл уходит, оставив в заведении платок. Все бы ничего, но дело в том, что, когда она уходила, на столе никакого платка не было: он чудесным образом появился спустя пару секунд.

Ноттинг-Хилл

Когда главный герой врезается в героиню Джулии Робертс, она поднимает голову, и вы можете увидеть в отражении солнцезащитных очков всю съемочную группу.

Криминальное чтиво

В воспоминаниях героя Кристофера Уокена часы сначала показывают одно время, но, как только камера приближается к циферблату, мы видим, что стрелки часов расположены совсем в другом положении.

Александр

В самом начале фильма, когда пожилой Птолемей I Сотер рассказывает об Александре, мы видим на заднем фоне функционирующий Александрийский маяк, но правда в том, что его строительство было завершено лишь после смерти Птолемея I, во время правления его сына Птолемея II Филадельфа.

Однажды в... Голливуде

Большинство героев в фильме носят антибликовые очки. Однако антирефлексное покрытие стало массово использоваться лишь в 80-х годах, а его качество оставляло желать лучшего. И в 1969 году Шэрон Тейт никак не могла носить такие очки.

Одиннадцать друзей Оушена

Об аппетите Брэда Питта ходят целые легенды, однако, каким бы повышенным он ни был, вряд ли актер успел бы съесть 2 блюда во время одной маленькой сцены.

Фрида

В начале фильма нам показывают, как группа мужчин перевозит прикованную к постели Фриду. Она лежит в кровати и смотрит на огромное зеркало над головой. Но серьги художницы предательски свисают вперед, выдавая закулисный секрет: в этом кадре Сальма Хайек на самом деле стоит, а не лежит, как нам показывают перед этим.

Выпускник

По сюжету, герой фильма направляется в Беркли — город на восточном берегу залива Сан-Франциско. Но зрителю показали, как герой Дастина Хоффмана едет по верхней палубе моста, то есть в обратном направлении.

Матрица

В отражении дверной ручки отчетливо видна камера. Создатели фильма сделали все возможное, чтобы скрыть ее. И даже накрыли курткой. Но ситуацию это не спасло, и внимательные зрители заметили ляп.

Мулен Руж!

В одной из сцен за несколько секунд тоненькие бретельки платья героини Николь Кидман сменяются массивными лямками.

Мария-Антуанетта

Если присмотреться, то можно заметить наращенные пряди на голове сына королевы.

Еще одна из рода Болейн

На протяжении всего фильма Натали Портман, исполнившая роль Анны Болейн, демонстрирует множество моделей популярного в Англии XVI века арселе — головного убора, который с легкой руки королевы вытеснил традиционный «тюдоровский гейбл». Но в одной сцене фильма костюмеры допустили маленькую оплошность, а именно забыли зачесать волосы героини назад, что полностью противоречит правилам ношения «французского чепца». Промах, конечно же, ускользнул от глаз большинства зрителей, но вот историки моды остались недовольны.