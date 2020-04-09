15+ ляпов из любимых советских фильмов, которые не замечали даже самые внимательные зрители
Ошибки — неотъемлемая часть съемочного процесса любого фильма. Ведь на площадке задействовано множество людей и режиссер просто не может за всем уследить: то в кадр угодит ненужный предмет, то костюмер перепутает одежду, а реквизитор забудет про какую-то важную деталь. Иногда такие вещи просто не замечаются во время работы, а потом исправлять погрешности уже не хочется — на это пришлось бы потратить слишком много времени и средств.
Мы в AdMe.ru с удивлением обнаружили еще несколько киноляпов в советских фильмах, но все равно считаем, что никакие неточности ни в коей мере не делают наши любимые картины хуже.
1. Москва слезам не верит
- В сцене, где Людмила прихорашивается после смены на хлебозаводе, мы видим на ней синие сережки-капельки. А через несколько секунд она выходит из раздевалки в крупных клипсах белого цвета. Да и прическа как будто другая.
- И снова неточность, связанная с образом Ирины Муравьевой. Девушка заходит в дом в белых туфлях, а в подъезде они превращаются в коричневые босоножки.
- У мужа Антонины Николая в конце фильма откуда-то появляется на руке татуировка с именем любимой супруги.
- Платок на шее Екатерины во время пикника меняет свой вид буквально за несколько секунд.
2. Иван Васильевич меняет профессию
- Жорж Милославский надевает в квартире Шпака его пиджак, но почему на нем другие брюки? Неужели он решил оставить свои на месте преступления?
- «Трубку положь!» — рявкает Милославский на Буншу. И телефонная трубка волшебным образом возвращается на аппарат. На самом деле никакой магии не было — на стоп-кадре можно увидеть леску, с помощью который был проделан это фокус.
- Упавший с рыцаря шлем через мгновение возвращается на место, хотя у убегающих явно не было времени наводить порядок.
3. Бриллиантовая рука
- Оказывается, вместо Юрия Никулина, которому никак не удавалось реалистично упасть, на арбузную корку в знаменитой сцене наступил актер Леонид Каневский, который играл контрабандиста. Эта замена осталась видна на крупном плане: на корку наступил коричневый ботинок, а вверх взмыли ноги в черных туфлях.
- С крыши красного «Москвича» таинственным образом куда-то пропали вещи.
- В тот момент, когда Семен Семенович выпадает из багажника летящей машины, четко видно, что ни за рулем, ни в салоне «Москвича» никого нет.
4. Служебный роман
- В одной из сцен происходит странная смена гардероба: секретарша Калугиной Верочка прибегает на работу в брюках, но через несколько минут она входит в кабинет начальницы в юбке.
- При смене плана во время задушевного разговора Калугиной с Новосельцевым очки в ее руках внезапно переворачиваются.
5. Обыкновенное чудо
- Когда жена волшебника угощает короля обедом, в какой-то момент домашний пирожок в его руке превращается в горбушку черного хлеба.
6. Невероятные приключения итальянцев в России
- Когда самолет приземляется на шоссе, отчетливо видно, что в его иллюминаторе нет застрявшего и заледеневшего пассажира.
- Порванные в потасовке штаны мафиози становятся целыми в следующей сцене, когда он вынуждает героя Евстигнеева сломать ногу о колонну.
7. Три плюс два
- При смене плана развешанные на веревке болгарские перчики мгновенно дозрели.
- В сцене, где друзья раскапывают бутылку с посланием, можно отчетливо разглядеть попавший в кадр микрофон.
- Во время разговора в палатке у Наташи то появляются, то исчезают бусы.
8. Любовь и голуби
- Во время романтического разговора между Надей и Василием платок героини волшебным образом «перевязывается».
- Когда Василий вернулся домой, у крыльца стоял веник и совок. Буквально через несколько секунд, когда сын схватился за топор, эти предметы куда-то исчезают. Неужели кто-то решил прибраться в этот напряженный момент?
9. Осенний марафон
- В конце фильма профессор из Дании приходит к главному герою и говорит: «Монинг! Андрей, вы готов?» При этом за окном светит солнце. А следующий кадр — на улице темно и двое друзей убегают в ночь.
10. Джентльмены удачи
- Верхняя одежда главных героев насквозь пропиталась цементом и, высохнув, задубела и пришла в негодность. Однако при этом нижнее белье совсем не пострадало.
- Татуировки Доцента меняют свой вид в разных сценах. Так, лампочка в какой-то момент оказалась перевернутой.
- Внимательный зритель заметит, что след от ботинка присутствует на штанах Доцента еще до того, как сокамерник его пнул. Объяснение здесь одно: след остался от предыдущих дублей.
11. Тот самый Мюнхгаузен
- Когда камера снимает общий вид на город, можно несколько раз увидеть различные блага цивилизации — антенны и провода линий электропередачи, хотя по сюжету действие фильма происходит в XVIII веке.
- Барон Мюнхгаузен обливает себя красным вином, но уже в следующем кадре мы видим, что его рубашка идеально белая и с накрахмаленным воротником.
Вам нравится подмечать недочеты в фильмах или вы считаете, что они только мешают общему восприятию и не стоит отвлекаться на такие мелочи?
Фото на превью Москва слезам не верит / Мосфильм