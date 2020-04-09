15+ ляпов из любимых советских фильмов, которые не замечали даже самые внимательные зрители

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ошибки — неотъемлемая часть съемочного процесса любого фильма. Ведь на площадке задействовано множество людей и режиссер просто не может за всем уследить: то в кадр угодит ненужный предмет, то костюмер перепутает одежду, а реквизитор забудет про какую-то важную деталь. Иногда такие вещи просто не замечаются во время работы, а потом исправлять погрешности уже не хочется — на это пришлось бы потратить слишком много времени и средств.