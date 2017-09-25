15 легендарных ролей, которые обеспечили актеров на всю жизнь
Все мы прекрасно знаем, что звездочки Голливуда на хлеб не зрительское признание намазывают, а безумно дорогую икру, например. Конечно, далеко не все актеры зарабатывают по башне долларов за фильм — хороший гонорар получают только самые выдающиеся.
AdMe.ru решил узнать, какие роли озолотили наших любимых актеров и обеспечили их на все оставшиеся годы.
15. Джим Керри — Карл Аллен
- Рейтинг IMDb — 6,8
Талантливый актер вправе просить все, что пожелает. Джим Керри попросил за фильм «Всегда говори „Да“» проценты, и ни разу не прогадал. Общая сумма его дохода от комедии составила $ 35 млн.
14. Том Хэнкс — Капитан Джон Миллер
- Рейтинг IMDb — 8,6
Снимать военные фильмы сложно, играть переполняемых героизмом военных — еще сложнее. Том Хэнкс справился с задачей изумительно, и получил в награду больше половины бюджета. Фильм, кстати, от этого ничего не потерял — лента заработала в 12 раз больше.
13. Джонни Депп — Безумный Шляпник
- Рейтинг IMDb — 6,5
Джонни Депп за роль харизматичного безумца получил $ 50 млн, превысив гонорар центрального персонажа — Алисы (Миа Васиковска). Безумный Шляпник также украсил рекламные плакаты детского фильма — обаяние всегда в цене.
12. Роберт Дауни — младший — Тони Старк
- Рейтинг IMDb — 7,2
Еще одна легендарная роль и заоблачный гонорар: Роберт Дауни — младший, сыграв миллиардера-изобретателя, получил за третью главу «Железного человека» реальные миллионы. Сам фильм, в свою очередь, до сих пор остается наиболее успешным фильмом вселенной Marvel.
11. Джонни Депп — Джек Воробей
- Рейтинг IMDb — 6,6
Депп действительно талантливый актер, и эту мысль подкрепляет не только эшелон фанатов, но и его колоссальные зарплаты. Признаемся честно — Джонни заслужил такой «оклад»: все три части «Пиратов Карибского моря» держались на его болтливом герое.
10. Леонардо Ди Каприо — Доминик Кобб
- Рейтинг IMDb — 8,8
Несмотря на то, что роль гениального вора в фильме «Начало» сложно назвать лучшей в послужном списке Лео, голливудский красавчик справился с ней прекрасно и получил свой горшочек с золотом — $ 59 млн.
9. Джек Николсон — Джокер
- Рейтинг IMDb — 7,6
Какой бы образ ни примерил на себя великий и ужасный Джек Николсон — в любом хорош. Приросшее к нему амплуа бешеного психа всегда дает сочные плоды. Легенду комиксов, Джокера, он довел до критической точки безумия, за что и получил $ 60 млн.
8. Харрисон Форд — Индиана Джонс
- Рейтинг IMDb — 6,2
Абсолютно каждый фильм с Харрисоном Фордом приносит ленте высокий рейтинг и отличные отзывы. Уже великий актер сыграл немало хороших ролей, но роль Индианы Джонса обеспечила Форда на всю жизнь.
7. Том Хэнкс — Форрест Гамп
- Рейтинг IMDb — 8,8
На первых порах Хэнксу обещали $ 10 млн, но, по счастливой случайности, бюджет киношедевра рос и давил на установленные рамки. Создатели картины уговорили актера на проценты от продаж, что в конечном итоге принесло ему на $ 60 млн больше.
6. Сандра Буллок — Райан Стоун
- Рейтинг IMDb — 7,8
Драматический триллер об астронавте-исследователе с отличными видами и тонкой психологией не мог остаться незамеченным: 7 премий «Оскар», неплохие сборы и исключительные отзывы. Жемчужина фильма, Сандра Буллок, тоже не осталась в стороне — ее сборы составили $ 70 млн.
5. Том Круз — Итан Хант
- Рейтинг IMDb — 6,1
Голливудский супергерой Том Круз не только на раз-два расправляется с плохими парнями и соблазняет красоток, но и удачно выбирает фильмы — за роль неубиваемого шпиона во второй части «Миссия невыполнима» Том заработал $ 75 млн. Следующая глава принесла ему аналогичную сумму.
4. Том Круз — Рэй Фэрриер
- Рейтинг IMDb — 6,5
Мы уже говорили о феноменальной способности Круза выбирать кассовые фильмы. Вот вам еще одно доказательство: «Война миров» выстрелила оглушительно и принесла актеру $ 100 млн.
3. Уилл Смит — Агент Джей
- Рейтинг IMDb — 6,8
Первый фильм серии «Люди в черном» стал законсервированной удачей для Смита, подогрев интерес зрителей к легкой комедии. За него, кстати, актер получил всего $ 5 млн. Третья лента потягаться шутками и сюжетом со своей предшественницей не смогла, но по сборам конкуренцию составила, наградив при этом самого яркого персонажа.
2. Брюс Уиллис — Малкольм Кроу
- Рейтинг IMDb — 8,1
Скромные условия гонорара за ленту «Шестое чувство» — $ 14 млн + 17 % — не сулили Брюсу Уиллису денежных гор, но, как оказалось позже, фильм стал для актера золотой жилой.
1. Киану Ривз — Нео
- Рейтинг IMDb — 7,2
Первую часть научно-фантастического боевика встретили на ура, превратив обычную историю в своеобразный культ. Первый фильм, к слову, принес Киану $ 76 млн. Вторая глава стала яркой вспышкой в кинематографе и карьере всех задействованных в ней актеров, а также собрала по всему миру почти $ 750 млн. Наградой для актера-аскета стал самый большой гонорар за всю историю кино — $ 126 млн.
Фото на превью Walt Disney Pictures, Spyglass Entertainment