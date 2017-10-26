15 знаменитостей, которых мы не ожидали увидеть на обложке «Playboy»

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Супермодели, звезды кино, спорта и телевидения — за последние 60 с лишним лет для «Playboy» снялись сотни красивых женщин. В этой подборке AdMe.ru — 15 самых известных представительниц прекрасного пола, которые украшали обложку главного мужского журнала Америки с 1953 по 2017 годы.

1953 год — Мэрилин Монро

Мэрилин Монро стала первой моделью на обложке «Playboy» в 1953 году. Интересно, что сама актриса для журнала никогда не позировала — использовались только ее снимки.

1963 год — Элизабет Тейлор

«Playboy» может гордиться тем, что в 1963 году для него позировала сама королева Голливуда, первая актриса, чей гонорар за съемки в фильме составил $ 1 млн, — Элизабет Тейлор.

1963 год — Катрин Денев

Французская актриса стала первой представительницей Европы, которая появилась на обложке издания. Денев снялась для «Playboy» в 1963 году. Ей было всего 20 лет.

1977 год — Барбра Стрейзанд

Дважды оскароносная актриса Барбра Стрейзанд сфотографировалась для «Playboy» один раз — в 1977 году. Ей было 35.

1978 год — Фэрра Фосетт

Секс-символ 70-х не раз была лицом «Playboy». В 1995 году журнал с 48-летней Фэррой Фосетт на обложке стал самым продаваемым изданием десятилетия.

1985 год — Мадонна

Дебют Мадонны в «Playboy» состоялся в 1985 году, когда она была уже известной певицей. Причем фото «всплыли» случайно. Хью Хефнер выкупил снимки ню тогда еще никому не известной танцовщицы, сделанные в 1979 году. Мадонна на это ответила лишь: «Мне нечего стыдиться».

1988 год — Синди Кроуфорд

В 1988 году Синди Кроуфорд стала первой супермоделью на обложке «Playboy». Она же первой из моделей согласилась позировать обнаженной.

1989 год — Памела Андерсон

Любимая модель Хью Хефнера Памела Андерсон была на обложках «Playboy» в 31 стране мира рекордный 151 раз. Собственно «Playboy» «спасательница Малибу» и обязана своей актерской карьерой.

1990 год — Шэрон Стоун

В 1990 году 32-летняя Шэрон Стоун согласилась сняться для «Playboy», после чего ее карьера стремительно пошла в гору: актриса получила свою знаменитую роль в «Основном инстинкте».

1996 год — Кармен Электра

Еще одна сексуальная красотка, обязанная «Playboy» карьерой. Кармен Электра тоже стала «спасательницей Малибу» после откровенной фотосессии в журнале Хефнера в 1996 году. Уже потом последовали роли в «Брачных играх земных обитателей», «Очень страшном кино», «Нереальном блокбастере» и других.

1999 год — Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл украсила последний «Playboy» в ХХ веке — рождественский выпуск за 1999 год, — став первой чернокожей девушкой, появившейся на обложке издания.

2005 год — Пэрис Хилтон

Не обошлось в «Playboy» и без светской львицы Пэрис Хилтон (Paris Hilton). Она засветилась на словацкой и американской обложках журнала в 2005 году.

2006 год — Джессика Альба

Джессика Альба была против того, чтобы ее фотография (снимок с рекламной съемки фильма «Добро пожаловать в рай!») появилась на обложке «Playboy». Актриса подала в суд и согласилась отозвать иск только после того, как Хефнер сделал крупное пожертвование в пользу благотворительной организации, выбранной Альбой.

2007 год — Ким Кардашян

Светская львица Ким Кардашян появилась на обложке «Playboy» вскоре после премьеры ее реалити-шоу «Семейство Кардашян» в 2007 году.

2013 год — Кейт Мосс

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс стала лицом 60-го юбилейного выпуска «Playboy» в 2013 году. На момент съемок ей было 39 лет.

Это далеко не полный список самых знаменитых девушек «Playboy». Его можно продолжить такими именами, как Деми Мур, Брук Шилдс, Ума Турман, Анна Курникова, Бритни Спирс, Анджелина Джоли, и другими.