15 кумиров нашей юности, которые в 2022 году отметят 50-летие. А мы и глазом моргнуть не успели

В юности мы до дыр засматривали фильмы с участием любимых актеров и актрис. Часто в нашей памяти звезды остаются все теми же энергичными молодыми людьми, какими мы впервые увидели их на экране. Поэтому новость о том, что нашим фаворитам вот-вот стукнет 50 лет, ощущается как ушат ледяной воды, вылитой на голову.

Мы в AdMe.ru выяснили, кто из знаменитостей в 2022 году отпразднует золотой юбилей, и в очередной раз посетовали на быстротечность времени.

Свою звездную роль в фильме «Маска» Кэмерон Диас получила в 21 год. Сейчас актриса не снимается в кино: она решила посвящать больше времени другим сферам жизни

На фото слева Джошу Дюамелю около 32 лет, тогда и состоялся его дебют на большом экране. А справа уже маститый актер с обширной фильмографией за плечами

Глядя на эти кадры, сложно сказать, что между ними более 20 лет разницы. Картина «Осторожно, двери закрываются» с участием Гвинет Пэлтроу вышла в 1998 году

Факундо Аране было слегка за 20, когда мы вздыхали по его герою Иво во время просмотра сериала «Дикий ангел». А в 2022 году актер разменяет 6-й десяток

Джуд Лоу сыграл сердцееда Алфи, когда ему было примерно 32 года. А сейчас он изображает импозантного Дамблдора. Скоро увидим его в новой части «Фантастических тварей»

Кажется, старение — это не про Дженнифер Гарнер. Она все так же хороша, как и 20 лет назад, когда играла главную роль в сериале «Шпионка»

Слева — кадр из фильма «Девушка на мосту», а Ванессе Паради на нем около 27 лет. А справа — влиятельная актриса и певица со множеством наград на пороге 50-летия

20 лет назад мы глаз не могли отвести от Бена Аффлека, пересматривая драму «Перл-Харбор». Летом он разменяет 6-й десяток, а мы все так же не можем отвести от него глаз

Алисса Милано получила роль в культовом сериале «Зачарованные», когда ей было около 26 лет. Актриса по сей день снимается в кино, а также пишет книги

Одной из первых заметных работ Карла Урбана стала роль в сериале «Зена — королева воинов». А сейчас его фильмография включает в себя десятки проектов

Слева — вампир Лестат в исполнении 30-летнего Стюарта Таунсенда в фильме «Королева проклятых». А справа — кадр из свежей ленты с участием актера «Апачи-Джанкшен»

Почти 20 лет назад Дуэйн Джонсон сыграл свою первую главную роль в кинокартине «Царь скорпионов». А скоро ему стукнет половина века

Когда на экраны вышел фильм «Красотки», Жюдит Годреш было около 26 лет. Глядя на ее современные фото, мы готовы утверждать, что актриса отказалась стареть

Ребекка Ромейн прославилась благодаря роли Мистик во франшизе «Люди Икс». Актриса сыграла этого персонажа, когда ей было около 28 лет. Осенью Ребекке исполнится 50

Творческий прорыв Сельмы Блэр произошел в возрасте 27 лет. Она снялась в культовом фильме «Жестокие игры». Актриса играет в кино по сей день