15 культовых киноперсонажей, которых могли сыграть совершенно другие актеры

Актеры не всегда получают роли, на которые прослушиваются. А порой они и вовсе сами отказываются от съемок в проектах, в которые их зовут именитые режиссеры. Искать тому причины бессмысленно. Но каждый раз, когда звезды в том или ином интервью признаются, что чуть не сыграли в таком-то фильме, киноманы с богатой фантазией сразу пускаются в размышления из серии «если бы да кабы».

Вот и мы в AdMe.ru не смогли остаться равнодушными к таким признаниям голливудских звезд и решили разузнать, кто же из них по той или иной причине так и не примерил на себя полюбившиеся миллионам образы.

Киллиан Мерфи едва не стал Бэтменом в нолановском «Темном рыцаре»

Сыграл: Кристиан Бейл

Актер Киллиан Мерфи на одном из вечерних шоу разоткровенничался, что прослушивался на роль человека в костюме летучей мыши и продвинулся довольно далеко в этом деле. Однако уже тогда было понятно, что на это место утвердят Кристиана Бейла. Но режиссер Кристофер Нолан не смог оставить талант Мерфи незамеченным и предложил ему сыграть одного из главных злодеев трилогии — Пугало.

Николь Кидман хотела сняться в «Ноттинг-Хилле» вместе с Хью Грантом

Сыграла: Джулия Робертс

Николь Кидман призналась, что грезила получить главную роль в романтической комедии «Ноттинг-Хилл» и сыграть в тандеме с Хью Грантом. «Мне очень хотелось получить роль, которую в итоге исполнила Джулия Робертс. Но в то время я была недостаточно известна и недостаточно талантлива», — поделилась Кидман.

Эшли Грин изначально прослушивалась на роль Беллы Свон в «Сумерках»

Сыграла: Кристен Стюарт

«Изначально я проходила прослушивание на роль Беллы. Я прочитала первую книгу и в некотором роде влюбилась в героиню, — сказала актриса в интервью MTV. — Я пошла на кастинг, а после они перезвонили мне и сказали: „Вы не подходите для этой роли“. Я была ужасно расстроена, а потом они вернули меня в картину, но уже в роли Элис».

Мерил Стрип мечтала сыграть Пэтси Клайн в картине «Сладкие грезы», но не сложилось

Сыграла: Джессика Лэнг

Даже будучи 21-кратной номинанткой на «Оскар», Мерил Стрип считает, что есть роли, которые она попросту упустила. Актриса очень хотела исполнить главную роль в фильме Карела Рейша «Сладкие грезы» о кантри-певице Пэтси Клайн. «Карел был моим другом, которого я обожала, и он взялся снимать фильм о Пэтси Клайн, певице, от которой я фанатела», — сказала актриса. Но режиссер решил, что в этой роли все же лучше будет смотреться другая актриса, Джессика Лэнг. К счастью, на их дружбе это решение никак не отразилось.

Кейт Уинслет отказалась сниматься во «Влюбленном Шекспире», а Пэлтроу получила «Оскар» за эту роль

Сыграла: Гвинет Пэлтроу

После успеха «Титаника» Кейт Уинслет стало поступать много различных предложений сняться в кино. В том числе она была первой, кому предложили роль Виолы в картине «Влюбленный Шекспир». Однако актриса отказалась от нее, потому что хотела сконцентрироваться на участии в независимых фильмах. В конечном счете роль досталась Гвинет Пэлтроу, и та получила за нее заветную статуэтку.

Пол Радд отказался от роли Фила Веннека в комедии «Мальчишник в Вегасе»

Сыграл: Брэдли Купер

До того как Купер, Хелмс и Галифианакис сыграли закадычных друзей, пустившихся во все тяжкие в Лас-Вегасе, режиссер Тодд Филлипс рассматривал на их места других актеров. К примеру, изначально роль школьного учителя Фила была предложена Полу Радду, но он от нее оказался, и в итоге она отошла Брэдли Куперу.

Джонни Депп не смог блеснуть в картине «Феррис Бьюллер берет выходной» из-за плотного графика

Сыграл: Мэттью Бродерик

Даже по прошествии стольких лет актер Мэттью Бродерик ассоциируется у многих зрителей с Феррисом Бьюллером. А ведь все могло сложиться иначе, если бы у Деппа, которому изначально предложили сняться в этом фильме, был не такой загруженный график в тот период. Как бы там ни было, в итоге роль в картине досталась Бродерику и сам Депп отметил, что его коллега проделал отличную работу.

Чедвик Боузман пробовался на роль Дракса Разрушителя в «Стражах Галактики», а вместо этого стал Черной Пантерой

Сыграл: Дейв Батиста

Один из законов жизни гласит: когда перед нами закрывается одна дверь, открывается другая. Так и произошло с Чедвиком Боузманом. После того как ему отказали в роли Дракса Разрушителя, кастинг-директор Marvel Studios Сара Финн сказала, что будет держать его в уме, когда придет время выбирать актера на главную роль в «Черной Пантере».

Леонардо Ди Каприо предпочел роли в фильме «Фокус-покус» съемки в картине «Что гложет Гилберта Грэйпа»

Сыграл: Омри Кац

С точки зрения карьеры юный Леонардо Ди Каприо сделал вполне правильный выбор, отдав предпочтение драме Лассе Халльстрёма. Однако нам бы было крайне любопытно посмотреть на него в роли Макса Деннисона в комедийном фэнтези «Фокус-покус», так полюбившемся миллионам зрителей. Эта роль в итоге досталась актеру Омри Кацу, который не появлялся ни в каких новых проектах с начала 2000-х.

Рибе Макинтайр пришлось отказаться от роли «непотопляемой Молли Браун» в «Титанике»

Сыграла: Кэти Бэйтс

Американская кантри-певица Риба Макинтайр должна была дебютировать на широком экране в роли «непотопляемой Молли Браун» в фильме-катастрофе Джеймса Кэмерона «Титаник». Однако в конечном счете ей пришлось отказаться от этого предложения из-за конфликтов в расписании. Роль отошла оскароносной актрисе Кэти Бэйтс.

Джеймс Франко хотел стать Человеком-пауком, а заполучил роль Гарри Озборна

Сыграл: Тоби Магуайр

В супергеройских фильмах часто бывает так, что актер, пробовавшийся на роль героя, оказывается злодеем: Том Хиддлстон прослушивался на роль Тора, а стал Локи, Киллиан Мерфи рассматривался на роль Брюса Уэйна, а в итоге стал Пугалом, то же было и с Хитом Леджером, который в конечном счете перевоплотился в Джокера. Однако задолго до всех этих случаев подобная участь постигла Джеймса Франко, который прошел кинопробы на роль Питера Паркера, а вместо этого получил предложение сыграть Гарри Озборна.

Ким Бейсингер предлагали роль Кэтрин в «Основном инстинкте»

Сыграла: Шэрон Стоун

Картина «Основной инстинкт» врезалась в массовое сознание благодаря культовой сцене с допросом героини Шэрон Стоун. Но зрители могли бы никогда этого не увидеть, если бы Ким Бейсингер приняла предложение сняться в картине. Ее на эту роль рекомендовал Майкл Дуглас, но актриса отказалась от участия в проекте.

Лиам Хемсворт изначально хотел сыграть Пита Мелларка в «Голодных играх»

Сыграл: Джош Хатчерсон

До того как исполнить роль Гейла Хоторна в серии фильмов по одноименному роману Сьюзен Коллинз «Голодные игры», актер Лиам Хемсворт был заинтересован в том, чтобы воплотить на экране образ Пита Мелларка, трибута из Дистрикта 12.

Брэд Питт отказался от роли в фильме «Почти знаменит» из-за творческих разногласий

Сыграл: Билли Крудап

По словам режиссера и сценариста оскароносной картины «Почти знаменит» Кэмерона Кроу, роль рок-звезды Расселла Хэммонда изначально писалась под Брэда Питта. Актер был поначалу заинтересован в съемках и даже участвовал в нескольких репетициях, но позже был вынужден покинуть проект из-за творческих разногласий. Роль в итоге досталась Билли Крудапу.

Риз Уизерспун отказалась от роли Сидни Прескотт в «Крике»

Сыграла: Нив Кэмпбелл

Мало кто мог предположить, что американский слэшер «Крик» режиссера Уэса Крэйвена, положивший начало одноименной серии фильмов ужасов, сосредоточенных на персонаже Сидни Прескотт, станет культовым. Быть может, знай об этом Риз Уизерспун тогда, в 1996 году, она бы не отказалась от главной роли в этой картине. Нив Кэмпбелл, к слову, после съемок в «Крике» проснулась знаменитой.