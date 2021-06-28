15 культовых кинопар, которые снова встретились за кадром спустя годы

Есть пары, которые оставили неизгладимый след в культовых голливудских фильмах. Мы помним их истории, будто только вчера ходили в кино. Но время не стоит на месте, все меняется, и это касается в том числе и кинозвезд. Зато с каким интересом и ностальгией мы наблюдаем за их воссоединением, если вдруг их встречи попадают в объективы фотокамер.

AdMe.ru собрал фотографии самых запоминающихся кинопар, которые недавно снова встретились вне экрана, так что вы можете увидеть, как они сейчас смотрятся вместе.

1. Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта («Бриолин»)

Звезды популярного мюзикла 1978 года еще раз воплотили образы Сэнди и Дэнни во время встречи с фанатами, прошедшей в 2019 году во Флориде. «Я надела этот костюм впервые с тех пор, как мы сняли фильм!» — написала у себя в инстаграме 71-летняя Оливия Ньютон-Джон, когда опубликовала эту фотографию с 66-летним Джоном Траволтой.

2. Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо («Титаник»)

«Титаник» долгое время оставался самым дорогим фильмом в истории Голливуда, а также самым успешным: у него целых 11 «Оскаров». С него началась успешная карьера Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, а также дружба между актерами, которая длится по сей день, хотя минуло уже 23 года после премьеры фильма. По словам Кейт, одной из главных причин их многолетней дружбы является то, что они никогда не были друг в друга влюблены.

3. Хилари Суэнк и Джерард Батлер («P. S. Я люблю тебя»)

«P. S. Я люблю тебя» — одна из тех историй, которые заставляют нас плакать и смеяться одновременно. Фильм вышел в 2007 году, он был снят по одноименной книге, опубликованной 3 годами ранее. Многим запомнились красивые пейзажи Ирландии и выдающаяся актерская игра Хилари Суэнк и Джерарда Батлера. Спустя годы главные герои снова встретились — на церемонии награждения. И вскоре могут увидеться еще раз: информация о съемках сиквела уже подтверждена, но актерский состав и дата выхода пока неизвестны.

4. Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи («Как отделаться от парня за 10 дней»)

«Как отделаться от парня за 10 дней» (2003) — романтическая комедия, которая запомнилась зрителям во многом благодаря главным героям. Мэттью Макконахи недавно выложил фотографию сцены с «папоротником любви» — подарком, который героиня Кейт Хадсон вручила ему в фильме как символ их отношений. Актриса перепостила фото и пошутила: «А ты дал ему умереть!»

5. Мег Райан и Билли Кристал («Когда Гарри встретил Салли»)

В 2019 году актеры фильма «Когда Гарри встретил Салли» вновь встретились, чтобы отпраздновать 30-летний юбилей. Критики высоко оценили эту романтическую комедию, признав ее одной из лучших в истории. Кристал и Райан возглавили торжество, которое включало показ фильма в Китайском театре TCL.

6. Джулия Робертс и Ричард Гир («Красотка»)

«Красотка» была фильмом, опережающим свое время, и даже сейчас, спустя 30 лет после премьеры, его до сих пор периодически показывают по телевизору, а песни из саундтрека продолжают транслировать по радио. Джулия Робертс и Ричард Гир не только пребывают в прекрасной физической форме, но и остаются одними из самых востребованных актеров в киноиндустрии.

7. Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор («50 первых поцелуев»)

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор отлично нашли общий язык и снялись вместе в 3 фильмах: «Певец на свадьбе» (1998), «50 первых поцелуев» (2004) и «Смешанные» (2014). В прошлом году Сэндлер получил награду за лучшую мужскую роль от Национального совета кинокритиков США за работу в «Неограненных алмазах», а вручала приз его подруга Дрю.

8. Алисия Сильверстоун и Пол Радд («Бестолковые»)

Комедия «Бестолковые» (1995) имела огромный успех. По ней даже сняли сериал, и со временем фильм стал культовым. Это поспособствовало взлету карьеры Пола Радда и Алисии Сильверстоун, которая также успела блеснуть в нескольких клипах группы Aerosmith. Актеры и другие коллеги по фильму вновь встретились в позапрошлом году на фестивале Comic-Con, который проходил в Чикаго.

9. Рене Зеллвегер и Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс»)

Британские актеры, которые снялись в первой и второй частях трилогии про Бриджит Джонс, не забыли свои роли. «Отличная работа, Джонс», — сказал Хью актрисе, когда поздравлял ее с получением награды BAFTA в феврале прошлого года. Воссоединение Рене Зеллвегер и Хью Гранта сопровождалось теплыми объятиями под овации зрителей.

10. Антонио Бандерас и Кэтрин Зета-Джонс («Маска Зорро»)

Зорро — персонаж комиксов, воплощенный на телеэкранах, в театре и кино. Среди последних адаптаций — «Маска Зорро» 1998 года и ее продолжение «Легенда о Зорро» 2005 года. В обоих фильмах снялись Антонио Бандерас и Кэтрин Зета-Джонс, которые вновь встретились в прошлом году на вручении награды «Золотой глобус».

11. Вайнона Райдер и Итан Хоук («Реальность кусается»)

Фильм «Реальность кусается» очень точно изображает жизнь молодых людей в Америке начала 90-х. Спустя 25 лет после премьеры, в 2019 году, на ностальгической встрече, организованной кинофестивалем «Трайбека», актерский состав снова собрался вместе, включая Вайнону Райдер, Итана Хоука, а также Бена Стиллера и Джанин Гарофало.

12. Майкл Дуглас и Гленн Клоуз («Роковое влечение»)

Одержимость любовью, неверность, чувственный контент и знаменитая сцена со сваренным кроликом. Когда этот фильм ворвался в кинотеатры в 1987 году, он вызвал горячие споры. Звезды Майкл Дуглас и Гленн Клоуз снова пересеклись во время церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США.

13. Мерил Стрип и Клинт Иствуд («Мосты округа Мэдисон»)

Мерил Стрип и Клинт Иствуд — две мегазвезды, которые блистали в драме «Мосты округа Мэдисон». Снятый по одноименной книге, фильм 1995 года был тепло встречен критиками и принес Мерил Стрип номинацию на «Оскар». За последние 25 лет актеры больше не пересекались в совместных проектах, но встречались на красной дорожке.

14. Аль Пачино и Мишель Пфайффер («Лицо со шрамом»)

Аль Пачино сыграл за свою кинокарьеру немало запоминающихся героев. Несомненно, один из них — это гангстер Тони Монтана из ленты «Лицо со шрамом» (1983), в которой он снимался вместе с Мишель Пфайффер. Дуэт, а также остальные актеры фильма, режиссером которого был Брайан Де Пальма, снова встретились в 2018 году на кинофестивале «Трайбека», чтобы отметить 35-летие с момента премьеры.

15. Элисон Ханниган и Джейсон Мэттью Биггс («Американский пирог»)

При перечислении лучших комедий нельзя не упомянуть «Американский пирог». Сага подарила нам множество незабываемых персонажей, таких как Стифлер и его мама, а также пара Джима (Джейсон Мэттью Биггс) и Мишель (Элисон Ханниган), которые наконец-таки женятся в третьем фильме. Часть актерского состава воссоединилась в 2019 году, через два десятилетия после премьеры первого фильма.