Как изменились 15 культовых актеров, которые так и не стали своими в Голливуде

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Конкуренция среди актеров очень высока: Голливуд ежедневно осаждают десятки юных талантов, которые мечтают стать кинозвездами. На экранах появляется все больше новых лиц, и мы не всегда замечаем, что ряды культовых артистов начинают редеть. Ведь давненько ничего не слышно, например, о Джозефе Гордон-Левитте или о Дженнифер Лав Хьюитт.

AdMe.ru решил разобраться, чем занимаются знаменитости, которые прославились действительно яркими ролями и потом куда-то пропали. Оказывается, некоторые из них добровольно отказались от карьеры, например Камерон Диас: сейчас она наслаждается спокойной жизнью и пишет книги.

Зоуи Дешанель

Об обаятельной Зоуи, наиболее известной по роли Саммер в ленте «500 дней лета» и Элиссон во «Всегда говори „да“», давно ничего не слышно. Последней крупной ее работой были съемки в сериале «Новенькая», а в главных ролях в кино она не появлялась уже 10 лет. Оказалось, актриса уже дважды стала мамой и пока решила сосредоточиться на семье. И все равно Зоуи не сидится на месте: недавно она запустила проект, с помощью которого пытается сделать фермерскую продукцию более доступной, а еще периодически снимается в рекламных роликах.

Дженнифер Лав Хьюитт

Звезда «Сердцеедок» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» в последнее время все реже появляется на публике. В 2012 году она взяла перерыв, чтобы посвятить себя детям и мужу, и обещала вскоре вернуться с яркими ролями. Увы, с той поры ей удалось сняться лишь в сериале «911 служба спасения».

Каспер Ван Дин

Благодаря роли в «Звездном десанте» о Каспере узнал весь мир, он стал получать лучшие предложения от режиссеров. После этого он снялся в фильмах «Тарзан и затерянный город» и «Сонная Лощина». Увы, эти роли так и остались самыми яркими среди его работ. Ван Дин до сих пор снимается, но в основном в низкобюджетных боевиках.

Дэрил Ханна

Съемки в культовом фильме «Бегущий по лезвию» стали для юной Дэрил счастливым билетом в мир киноиндустрии. Ее начали приглашать в различные проекты в качестве ведущей актрисы, и с каждым днем она становилась все более известной. Последней яркой работой Ханны стала роль элитной убийцы в «Убить Билла» и в его второй части в 2004 году. Все последующие проекты с участием звезды не были оценены критиками и прошли практически не замеченными.

Чарли Шин

Чарли Шина мы толком не видели на экранах со времен сериала «Управление гневом». Из-за многочисленных скандалов и проблем со здоровьем актер оказался на обочине киноиндустрии, вернуться в строй ему пока не удается. Он по-прежнему снимается, но в основном в эпизодических ролях и малоизвестных фильмах.

Элисон Ханниган

Элисон даже не нужны были главные роли, чтобы понравиться зрителю. Мы любили ее в «Американском пироге» и обожали в «Как я встретил вашу маму». После окончания сериала актриса продолжила сниматься, но все картины оказались либо провальными, либо и вовсе не замеченными критиками.

Энди Макдауэлл

Многие фильмы с участием Макдауэлл стали классикой: «День сурка», «Гудзонский ястреб», «Майкл», «Клуб неудачниц». Несмотря на это, у звезды 1990-х не было громких ролей с 2005 года. Сейчас Энди чаще можно увидеть на светских мероприятиях, чем на киноэкранах.

Клэр Форлани

Британская актриса давно доказала, что хороша в любых ролях: от комедийных до драматических. Увы, это не помогло Клэр закрепиться в Голливуде: ей достаются не слишком заметные роли. Если раньше ее охотно звали в качестве ведущей актрисы в такие фильмы, как «Тусовщики из супермаркета», «Хулиганы» и «Знакомьтесь, Джо Блек», то сейчас она снимается в основном в сериалах или не самых удачных фильмах.

Мэттью Перри

Из всех актеров «Друзей» именно у Мэттью были все шансы стать голливудской суперзвездой. Пока шел сериал, он успел сняться в суперизвестных фильмах с такими знаменитостями, как Брюс Уиллис и Сальма Хайек. Но после заключительного сезона Мэттью удалось блеснуть лишь в 2009 году в комедии «Папе снова 17» и в 2012 году в сериале «На старт!», который быстро закрыли.

Билли Зейн

Билли Зейн запомнился нам своей эффектной внешностью и талантливой актерской игрой в «Титанике» и позднее в «Зачарованных». Он входил в список 50 самых красивых мужчин и был номинирован на премию MTV как лучший злодей года. Увы, с той поры прошло более 20 лет, а он почти не появлялся в стоящих фильмах: большинство его работ имеют средний рейтинг 4 из 10.

Милла Йовович

Милла особенно полюбилась зрителям в роли трогательной Лилу в «Пятом элементе». После этого она блестяще сыграла в «Жанне д’Арк» и «Обители зла» и окончательно закрепила за собой славу талантливой актрисы. Несмотря на прежние заслуги, эти работы так и остались главными в ее карьере.

Джон Кьюсак

Кьюсак — один из немногих актеров, чья громкая слава в 1990-х не потускнела с приходом нового тысячелетия. Мы отлично помним его молодым в «Скажи что-нибудь» и уже более зрелым в «Интуиции». После съемок в экранизации рассказа Стивена Кинга «1408» Джон стал все реже появляться на киноэкранах. Последней действительно заметной работой стало участие в фильме «Ворон», где он сыграл Эдгара Аллана По. С той поры прошло 8 лет, за это время актер снялся лишь в эпизодах или неудачных фильмах.

Хизер Грэм

Красотка, которая блистала вместе с Джоном Траволтой в «Крике» и с Джонни Деппом в «Из ада», уже давно не радовала поклонников заметными работами. С 2014 года она в основном снимается в небольших ролях в сериалах. Например, недавно актриса появилась в «Достать коротышку» и в «С чистого листа».

Камерон Диас

Прорывом в карьере Камерон Диас стал фильм «Маска», где она работала вместе с Джимом Керри. Позднее за ней закрепился статус звезды романтических комедий. В ее послужном списке более 50 картин, а также множество номинаций и престижных наград. После 2014 года актриса куда-то пропала, а чуть позднее дала интервью, в котором пошутила, что вышла на пенсию. Камерон намеренно отказалась от съемок, так как осознала, что не знает, куда дальше двигаться и чем заниматься. Сейчас она живет спокойной жизнью, пишет книги и не появляется на красной дорожке.

Джозеф Гордон-Левитт

Актер дебютировал на экране еще в 7 лет и давно уже успел полюбиться зрителям. Среди лучших его работ — роли в лентах «Начало», «Жизнь прекрасна», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и, конечно, «500 дней лета». Странно, но после 2016 года Джозеф снялся только в короткометражке и озвучил пару фильмов. Будем надеяться, что это временное затишье и вскоре актер порадует нас новыми работами.