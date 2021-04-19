15 свежих фильмов, которые пленят вас чарующей атмосферой

Визуальная составляющая фильмов играет не меньшую роль, чем их сюжетное наполнение. Ведь именно картинка — первостепенный элемент в киноискусстве, который способен пленить зрителей и позволить им прочувствовать заданную режиссером атмосферу.

Мы в AdMe.ru прошерстили киноплощадки и пересмотрели некоторые фильмы, чтобы составить для вас свежую подборку картин с притягательным визуальным рядом. Надеемся, вы так же впечатлитесь от просмотра этих фильмов, как и мы.

К звездам

Действие разворачивается в 60-е годы. Под пристальное внимание жителей городка в Оклахоме попадает быстро развивающаяся дружба двух, казалось бы, абсолютно разных девочек. Одна из них — Айрис, живущая с проблемной матерью и являющаяся изгоем в школьных кругах. Вторая — Мэгги, которая только переехала в этот город, но уже прославилась своей харизматичной натурой и свободолюбивым нравом.

Мисс Свобода

Бывшая королева красоты, а ныне мать-одиночка подталкивает свою непослушную 15-летнюю дочь принять участие в местном конкурсе «Мисс Свобода». Ведь если девочка выиграет, то сможет получить стипендию на обучение в колледже.

Дата выхода: 24 января 2020 года

Рейтинг IMDb — 6,5

Бескрайняя ночь

Однажды в конце 50-х годов в небольшом городке Каюга штата Нью-Мексико юная телефонистка Фэй и ее коллега Эверетт остаются на ночное дежурство, пока все остальные горожане собираются посмотреть на баскетбольный матч. Однако с телефонной линией происходит что-то странное: слышится странный шум, а телефонные звонки начинают обрываться. Тогда ребята решают пустить в эфир необычный звук, чтобы разобраться в происходящем.

Вечная красота

Джейн впадает в отчаяние во время борьбы со своей шизофренией, поэтому решает отказаться от огромного количества лекарств, которых становится все больше из-за стараний ее родственников. Теперь симптомы ее непростого диагноза возвращаются, но вместе с тем появляется и любовь к жизни. Именно тогда Джейн знакомится с неунывающим начинающим музыкантом Майком, который и сам страдает от серьезных психологических проблем.

Страна солнца

Вдохновляющая картина рассказывает о пути женщины, ее любви и дружбе. Во время тяжелого военного периода англичанка вынуждена взять под опеку эвакуированного из Лондона мальчика. Неожиданно в нем она находит свое утешение, и благодаря нему к ней возвращаются воспоминания о, казалось бы, давно утраченной любви.

Кровные узы

Бывший шериф и его супруга коротают свои спокойные дни на ранчо в горах Монтаны, наслаждаясь беззаботной жизнью, как вдруг узнают о гибели сына. Они отправляются на поиски внука, которого приютила одна жестокая семья, и готовы на все, чтобы вернуть ребенка — единственное, что у них осталось после трагической потери сына.

Аферистка

Марла разработала схему, по которой заполучает имущество стариков из дома престарелых. Ее очередной жертвой становится пожилая дама, которую неожиданным образом оказывается не так-то просто обмануть.

История семьи Блум

Сюжет основан на реальных событиях. Парализованная после случайного падения с балкона Сэм Блум вместе со своей семьей пытается справиться с новым укладом жизни. Именно в этот момент к ним попадает подбитая сорока, которую Блумы сразу принимают к себе и называют Пингвин.

Я — твоя женщина

В 70-е годы молодая мама вынуждена пуститься в бега вместе с маленьким ребенком после того, как ее муж предал своих партнеров по незаконному бизнесу. Теперь ее ждет тяжелое и довольно опасное приключение на пути к безмятежной жизни.

Ребекка

Максим де Винтер со своей молодой супругой отправляются на английское побережье, в фамильное поместье Мэндерли, которое прежде он делил со своей первой женой, скончавшейся Ребеккой. После того как Максим овдовел, он избегает всяческих разговоров о ней. Но теперь, оказавшись в доме, в котором словно еще обитает тень Ребекки, новоиспеченной супруге де Винтер придется все-таки узнать правду.

Выпускной

Труппа самоуверенных театральных звезд приезжает в консервативный городок, чтобы помочь одной девочке решить ее проблему с парой на выпускной. Однако это не единственная причина, по которой они решают разобраться в произошедшем. Они желают привлечь к себе внимание прессы и обрести былую славу.

Passing

Картина рассказывает о неожиданном воссоединении двух школьных подруг. Но их возобновившееся знакомство порождает у обеих навязчивую идею, которая может разрушить сложившуюся вокруг них реальность.

Дата выхода: 30 января 2021 года

Рейтинг IMDb — 7,2

Барб и Звезда едут в Виста дель Мар

Две закадычные подруги Барб и Звезда впервые за всю свою жизнь покидают свой маленький городок и отправляются в Виста дель Мар, чтобы насладиться заслуженным отдыхом и позагорать на пляже. Однако их планы рушатся, когда их втягивают в сомнительную схему, угрожающую местному населению.

Дата выхода: 12 февраля 2021 года

Рейтинг IMDb — 6,5

Мадам Клод

Парижанка мадам Клод возглавляет процветающий нелегальный бизнес в конце 60-х годов. Благодаря нему она может оказывать влияние на действующую французскую власть и весь криминальный мир. Однако конец ее империи намного ближе, чем она могла бы себе представить.

Дата выхода: 2 апреля 2021 года

Рейтинг IMDb — 5,4

Ромео и Джульетта

Очередная трактовка знаменитой шекспировской трагедии, только в этот раз с перенесением героев в Италию наших дней. История повествует о двух молодых влюбленных, желающих выйти за пределы жестокого мира, в котором сталкиваются католические и светские ценности.

Дата выхода: 4 апреля 2021 года

Рейтинг IMDb — 8,4