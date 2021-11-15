15 костюмов из мира кино, которые дают зрителям тонну подсказок, но замечают их единицы

Когда зритель смотрит фильм или сериал в первый раз, он наслаждается повествованием и старается не упустить важные сюжетные повороты. И только при повторном просмотре внимательные люди замечают мельчайшие детали в образах героев, которые помогают лучше разобраться в характерах или понять сюжет.

Мы в AdMe.ru посмотрели свежим взглядом на популярные фильмы и сериалы и узнали, какие же важные мелочи спрятали в костюмах их создатели.

Гарри Поттер и Тайная комната

Внимание к деталям в экранизациях «Гарри Поттера» достойно отдельной похвалы. Художник по костюмам специально одевала Рона Уизли в потертые, выцветшие мантии, которые выделяют героя на фоне более обеспеченных друзей и однокашников. Сразу становится понятно, что мальчик донашивает вещи за старшими братьями.

Гарри Поттер и Орден Феникса

Эрудированные интернет-пользователи заметили, что фирменный розовый наряд Долорес Амбридж, который нам показали, очень похож на стиль Елизаветы II. Не знаем, осознанно ли этот скрытый намек сделали художники по костюмам, но такая деталь прекрасно раскрывает характер героини. Деспотичная Амбридж чувствует себя настоящей королевой в Хогвартсе, ведь никто ей не указ.

Игра престолов

«Игра престолов» — образцовый пример того, как через наряды можно рассказывать историю героев. В 1-м сезоне Серсея несвободна, она полностью зависит от мужа и чувствует себя птицей, запертой в клетке. По словам художницы по костюмам, вышивка отражала ее настоящее положение: «Это красивая женщина со скрытым стремлением к власти и желанием, чтобы ее считали равной в мире, где доминируют мужчины. При этом она живет в тени своего мужа, короля Роберта Баратеона, который держит власть над ней и королевством». А еще, по замыслу художницы, эта птица отсылает нас к тому, как Серсея щебечет и плетет интриги за спиной супруга.

А еще через костюмы показывают связь между персонажами. Взять хотя бы женщин из дома Тиреллов. В нарядах Маргери очень много от платьев ее бабушки Оленны, даже ремни у героинь практически одинаковые. Только у Оленны больше шипов и стеблей, потому что она глава семьи.

Назад в будущее 2

Внимательные поклонники трилогии заметили, что во 2-й части Док носит рубашку, которая намекает на сюжет следующего фильма. На одежде изображены лошади, бегущие за паровозом, а «Назад в будущее 3» как раз переносит зрителей во время Дикого Запада, где Док и Марти попытаются захватить поезд.

Дюна

Художник по костюмам Жаклин Уэст вдохновлялась эпохой Романовых, чтобы через костюмы показать благородство дома Атрейдесов. Возможно, это еще и очень тонкий намек на то, что в будущем семью ждет немало бед и печалей.

Мир юрского периода

Создатели оставили для истинных фанатов франшизы забавную отсылку к самому первому фильму — «Парку юрского периода». Когда героиня Брайс Даллас Ховард набирается решимости, то закатывает рукава и завязывает рубашку снизу. Точно в таком же образе от динозавров бегала героиня Лоры Дерн.

Бриджертоны

За костюмы в сериале отвечала прославленная Эллен Мирожник, которая одевала героев «Основного инстинкта», «Малефисенты» и многих других известных фильмов. Она с командой создала все наряды с нуля и вложила в них немало символических аспектов. Например, до замужества Дафна носит в основном приглушенные голубые платья, которые говорят о ее невинности. Но когда она становится герцогиней, то цветовая палитра ее гардероба сменяется более насыщенной и даже появляются темные наряды.

Прическами и макияжем в «Бриджертонах» руководил Марк Пилчер. Для создания образа Дафны он вдохновился культовой голливудской актрисой Одри Хепберн, а именно ее ролью в «Войне и мире». Элегантность, простота и милые завитки на лбу — вот что объединяет этих двух героинь.

Криминальное чтиво

Герой Квентина Тарантино носит футболку с улыбающимся глобусом. Это логотип детройтского журнала Orbit. Orbit был первым, кто взял у Тарантино интервью про режиссерскую карьеру и поместил его фото на обложку. Возможно, так Квентин решил отблагодарить издание, которое в прошлом оказало ему большую честь.

Вдовы

На протяжении всего фильма стиль главной героини Вероники меняется по мере развития ее характера. Чем больше страшных тайн о муже она узнает, тем мрачнее становится ее гардероб.

Фокус-покус

Художница по костюмам в недавнем интервью рассказала, что они специально выкрасили свитшот Макса в цвета сестер Сандерсон: красный, зеленый и лиловый.

Девушка, подающая надежды

Кэсси — девушка, которая находится в глубокой депрессии из-за пережитой травмы. Но она скрывает свои эмоции от окружающих за одеждой. Нежные девчачьи наряды выступают в роли фасада, за которым героиня прячет горечь и жажду мести. По замыслу художницы по костюмам, через одежду Кэсси как бы подает всем остальным важные сигналы: «Со мной все прекрасно, я беззаботна, а также совершенно безобидна». В одном из кадров создатели фильма даже снабдили героиню импровизированным нимбом, чтобы подчеркнуть ее невинность.

На настоящее душевное состояние героини указывает кулон дружбы, который девушка практически не снимает. У нее разбито сердце из-за случившегося с подругой, но никто из окружающих этого не замечает.

Малефисента: Владычица тьмы

Во 2-й части «Малефисенты» принцесса Аврора появляется в нежном голубом платье. Как рассказала художник по костюмам Эллен Мирожник, дизайн был вдохновлен природой, поэтому наряд украшен вышивкой из листьев и паутинкой. Создателям важно было показать, что платье как будто соткано самими феями, поэтому все узоры вышивались вручную.