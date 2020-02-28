15+ кинодеталей, которые мы бы ни за что не заметили с первого раза
Мы не раз убеждались в том, что в большинстве фильмов спрятано множество интереснейших секретов и мелочей, увидеть которые способны только самые глазастые киноманы. Иногда это забавные отсылки к другим картинам, а иногда и тонкие намеки, которые могут заставить взглянуть на повествование под другим углом.
AdMe.ru не устает пересматривать любимые фильмы и мультфильмы в поисках таких деталей и предлагает окунуться в мир кинематографа с головой.
- В одной из сцен фильма «Бэтмен» 1989 года Джокер в исполнении Джека Николсона обращает внимание на репродукцию картины «Мальчик в голубом». Точно такая же репродукция висит в квартире Джокера в фильме «Джокер» 2019 года. Забавно, что эта же картина когда-то вдохновила Тарантино на создание костюма для его героя Джанго из одноименного фильма.
- К концу фильма «Джокер» задняя дверь машины скорой помощи меняется и напоминает улыбку Джокера.
- В фильме «Паразиты» после сцены с дракой, когда хозяйка и ее новая экономка сидят за столом, спрятана интересная деталь. Количество стульев в доме Паков указывает на то, сколько на самом деле людей практически постоянно пребывает в доме: четверо Паков, четверо Кимов, бывшая экономка и ее муж в подвале.
- Когда в фильме «Однажды в... Голливуде» герой Питта едет за рулем, то можно увидеть, что спидометр автомобиля на нуле. Зная Квентина Тарантино и его любовь к кино и кинопроизводству, легко можно предположить, что эта маленькая деталь может быть предумышленным ляпом, ведь на самом деле во время съемок подобных сцен автомобиль, конечно, никуда не едет, а передвигается на специальной платформе грузовика.
- В открывающей сцене мультфильма «ВАЛЛ-И» можно заметить, что чем дальше от города, тем выше горы с мусором. И становится понятно, что человечество слишком поздно стало внедрять более экологичные способы получения энергии: люди начали строить ветряные мельницы и атомные электростанции вместо тепло- и электростанций уже на вершинах мусорных гор.
- В ленте «Гарри Поттер и Тайная комната» есть сцена, где при свете свечи Гарри пишет в дневнике Томма Реддла, а тот ему отвечает. Когда Гарри попадает в дневник, где все окрашено в черно-белые цвета, то можно заметить мерцание свечи на силуэте.
- В фильме «Вечное сияние чистого разума» Джоэл говорит, что не может смотреть в глаза незнакомой женщине. Но когда он встречается с Клементиной уже после того, как воспоминания о ней были стерты из его мозга, то смотрит ей в глаза, а значит, память о ней исчезла не до конца.
- Внешность каждой эмоции в мультфильме «Головоломка» тщательно продумана: Гнев похож на кирпич, Брезгливость напоминает брокколи, которую так не любит Райли, Радость — это сияющая звезда, Страх похож на натянутый нерв, а Печаль смахивает на слезу.
- В фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» Фуриоза водит грузовик, на двери которого нарисована рука скелета. Вероятнее всего, именно таким образом она бы и выставляла свою руку, если бы ее не лишилась.
- Действие картины «Тихое место» происходит в постапокалиптическом мире, где люди борятся с монстрами с обостренным слухом. В одной из сцен можно увидеть, как в разграбленном магазине, где не осталось практически никакой еды, никто не тронул упаковки с чипсами по одной простой причине — они слишком громкие.
- В фильме «Достать ножи» портрет Харлана Тромби заметно поменялся: к концу фильма, когда преступник был вычислен, на лице хозяина особняка появилась довольная ухмылка.
- В «Суперсемейке» глава семейства Боб терпеть не может свою офисную работу и свой неуютный кабинет. В одной из сцен можно заметить, что большую часть его кабинета съедает труба, поэтому там так мало места.
- Главный герой фильма «Красота по-американски» также чувствует отвращение к своей работе, и авторы это подчеркивают при помощи некоторых визуальных приемов, помещая их в ограниченные пространства, рамки или вовсе в некое подобие тюрьмы. В одной из сцен мы видим отражение героя в мониторе его компьютера, где бегут столбцы цифр, напоминающие решетку.
- Облака в мультфильме «Тачки» напоминают следы шин.
- Помните, как в самом начале фильма «Один дома» грабитель Гарри приходит в дом Маккалистеров на разведку в качестве полицейского? Внимательный зритель успеет разглядеть, что зажим на его галстуке выполнен в виде оружия.
- В фильме «Капитан Марвел» можно найти отсылку к культовому фильму Тарантино «Бешеные псы»: в одной из сцен командир скруллов Талос пьет газировку точь-в-точь так же, как это делает мистер Блондин в картине Тарантино. Об этом рассказали режиссеры фильма «Капитан Марвел», а Тарантино признался, что ему приятно такое цитирование.
Может быть, вы тоже обладаете острым зрением и умеете находить любопытные детали в кино, сериалах и мультфильмах? Поделитесь в комментариях своим уловом!
Фото на превью Once Upon a Time in Hollywood / Sony Pictures Releasing