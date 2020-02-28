15+ кинодеталей, которые мы бы ни за что не заметили с первого раза

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Мы не раз убеждались в том, что в большинстве фильмов спрятано множество интереснейших секретов и мелочей, увидеть которые способны только самые глазастые киноманы. Иногда это забавные отсылки к другим картинам, а иногда и тонкие намеки, которые могут заставить взглянуть на повествование под другим углом.