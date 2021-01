15 замен актеров в кино, которые ранили поклонников в самое сердце

1. Ричард Брейк vs. Владимир Фурдик в роли Короля Ночи

2. Майкл Китон vs. Вэл Килмер в роли Бэтмена

3. Эрик Бана vs. Эдвард Нортон в роли Халка

4. Маколей Калкин vs. Майк Вейнберг в роли Кевина Маккаллистера

5. Клэр Фой vs. Оливия Колман в роли Елизаветы II

6. Крис Пайн vs. Джон Красински в роли Джека Райана

7. Линда Хэмилтон vs. Лина Хиди vs. Эмилия Кларк в роли Сары Коннор

8. Майкл Бин vs. Джай Кортни в роли Кайла Риза

9. Том Круз vs. Стюарт Таунсенд в роли вампира Лестата

10. Кевин Спейси vs. Джесси Айзенберг в роли Лекса Лютора

11. Кристиан Клавье vs. Эдуард Бер в роли Астерикса

12. Дэвид Суше vs. Кеннет Брана в роли Пуаро

13. Тоби Магуайр vs. Эндрю Гарфилд в роли Человека-паука

Бонус: Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Фото на превью Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl / Walt Disney Pictures