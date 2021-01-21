15 замен актеров в кино, которые ранили поклонников в самое сердце

Иногда зрители так привыкают к определенным киноперсонажам, что им бывает сложно представить в роли полюбившихся героев кого-то другого. Однако часто бывает так, что актеры и актрисы просто не могут сниматься в продолжениях популярных фильмов. Причины этого самые разные: от занятости в других проектах до иного видения персонажа режиссером.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить несколько случаев, когда замена актера оказалась довольно неожиданной и не слишком приятной для фанатов. А в конце вы найдете бонус, который удивит даже заядлых киноманов.

1. Ричард Брейк vs. Владимир Фурдик в роли Короля Ночи

Изначально роль зловещего Короля Ночи в культовом сериале сыграл актер Ричард Брейк. Надо сказать, что образ у него получился и правда жуткий. Однако в 6-м сезоне актера внезапно заменили на каскадера Владимира Фурдика. При этом никаких официальных объяснений этой замены не последовало. В своем интервью Фурдик сказал, что и сам не знает, почему ему дали эту роль: «Я даже не знаю, почему меня выбрали. Когда мы снимали 5-й сезон, я был белым ходоком, который сражался с Джоном Сноу. После этого шоураннеры попросили, чтобы я сыграл Короля Ночи с 6-го сезона по 8-й. Я даже не спросил почему. Может, они были довольны, как я справился в 5-м сезоне». Возможно, создатели сериала посчитали, что для исполнителя роли Короля Ночи важнее физические способности, чем актерский талант. Однако с ними были согласны не все: некоторые посчитали замену не самой удачной. Ведь именно выражение лица Брейка позволило передать зловещее ощущение надвигающейся гибели.

2. Майкл Китон vs. Вэл Килмер в роли Бэтмена

В роли Бэтмена снялось немало достойных актеров, и до сих пор ведутся споры, у кого этот супергерой получился лучше всего. Однозначного мнения на этот счет нет, однако многие считают, что убедительнее всего с этой задачей справился Майкл Китон. На сайте IMDb рейтинг фильмов с его участием «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» составляет 7,5 и 7 баллов соответственно. Затем на смену Китону пришел Вэл Килмер, и этот выбор оценили далеко не все поклонники. В итоге рейтинг новой ленты «Бэтмен навсегда» составил всего лишь 5,4 балла, а сам актер оказался на последних позициях в рейтингах лучших Бэтменов в истории.

3. Эрик Бана vs. Эдвард Нортон в роли Халка

Халк хоть и не самый главный герой вселенной Marvel, но, безусловно, он является ярким персонажем. Неудивительно, что многие поклонники весьма болезненно пережили тот факт, что вместо Эрика Бана роль зеленого силача исполнил Эдвард Нортон. Да, никто не спорил, что Эдвард — отличный актер, просто многим показалось, что в роли Брюса Беннера он был, мягко говоря, неубедителен. Скорее всего, это была просто не его роль. И очень скоро продюсеры заменили его на Марка Руффало.

4. Маколей Калкин vs. Майк Вейнберг в роли Кевина Маккаллистера

Глядя на рейтинг фильма «Один дома — 4» (IMDb: 2,6), становится понятно, что фильм вышел не самым успешным. Однако, помимо проблем со сценарием, у этого проекта есть еще один недостаток: несмотря на то что имена героев и сюжет взяты из 1-й части, у нового фильма вообще нет ничего общего с настоящим Кевином и его семьей. Как говорится, нельзя просто так взять и назвать любого героя Кевином Маккаллистером: это и правда может травмировать зрителей. Конечно, в итоге картина получила массу негативных отзывов.

5. Клэр Фой vs. Оливия Колман в роли Елизаветы II

Британская драма, рассказывающая о жизни королевы Елизаветы II, с первых серий получила массу поклонников во всем мире. Многие отмечали и хороший сценарий, и удачный выбор актеров. Однако в 3-м сезоне сериал претерпел довольно резкие изменения в актерском составе. По сюжету герои стали старше, но многие зрители по всему миру были не в восторге от нового кастинга. И это притом что на главные роли были приглашены такие выдающиеся актрисы, как Оливия Колман и Хелена Бонем Картер. У одних зрителей возникли сложности с восприятием новых актеров в целом, а кто-то посчитал, что Елизавета в исполнении Колман вышла чересчур расчетливой, безэмоциональной и холодной.

6. Крис Пайн vs. Джон Красински в роли Джека Райана

Изначально Джек Райан — это персонаж серии романов Тома Клэнси. В книгах вся привлекательность заключалась в том, что он не был супергероем — он был просто очень хорошим аналитиком ЦРУ. Однако в кино продюсеры решили сделать из него крутого парня, который ездит на мотоцикле и отменно дерется. Так что в свое время Райана играли такие яркие актеры, как Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек и Крис Пайн. В 2018 году было решено снять сериал «Джек Райан: Теория хаоса» со звездой нескольких ситкомов Джоном Красински. Правда, в итоге многие зрители и критики сочли этот выбор не самым удачным, отметив, что Джон выглядит в роли Райана не вполне органично, и в какой-то момент создается впечатление, что он и сам устал от этого образа.

7. Линда Хэмилтон vs. Лина Хиди vs. Эмилия Кларк в роли Сары Коннор

В самом начале истории, в 1984 году, легендарную Сару Коннор сыграла Линда Хэмилтон, и у нее это получилось настолько органично, что, казалось, именно она и создана для этой роли. Однако в 2008 году вышел сериал «Терминатор: Битва за будущее», где роль Сары досталась Лине Хиди. Перед ней стояла сложная задача, но, по мнению многих критиков и зрителей, актриса с ней справилась. Правда, сериал был закрыт после 2 сезонов из-за того, что его съемки обходились слишком дорого. Наконец, в 2015 году образ Коннор примерила на себя еще одна звезда «Игры престолов» — Эмилия Кларк. Этот эксперимент оказался не столь удачен, поскольку многие сочли актрису неподходящей для этой роли ни по внешности, ни по характеру. В итоге фильм получил отрицательные отзывы и не самые высокие рейтинги, а сама Кларк в интервью порадовалась, что больше ей не придется возвращаться к этой роли.

8. Майкл Бин vs. Джай Кортни в роли Кайла Риза

Еще одна замена актера в «Терминаторе», которая пришлась по вкусу далеко не всем фанатам: Джай Кортни вместо Майкла Бина в роли Кайла Риза. По сюжету Кайл был полностью опустошен войной, он жил в ужасных условиях, пытаясь спастись от бессердечных машин. Риз — это такой супергерой поневоле, он вынужден быть «крутым» и справляться с болью, чтобы выжить. Актер Майкл Бин уловил глубинную сущность своего персонажа и передал его образ на экране максимально точно, чего нельзя сказать о Джае Кортни. По мнению поклонников фильма, он просто играл другого персонажа, и ничто в нем или в его игре не соответствовало сложному образу Риза.

9. Том Круз vs. Стюарт Таунсенд в роли вампира Лестата

В свое время Том Круз сыграл коварного вампира Лестата де Лионкура в фильме «Интервью с вампиром». Актер справился с задачей блистательно и создал весьма запоминающийся образ коварного белокурого красавца. Конечно, в этой ситуации любой другой актер обречен на сравнение с Крузом. Именно это и произошло со Стюартом Таунсендом, который исполнил роль Лестата в фильме «Королева проклятых». Несмотря на то что внешне Таунсенд даже лучше вписывался в образ, фанаты сочли игру Тома Круза более выдающейся и отметили отсутствие харизмы у его коллеги.

10. Кевин Спейси vs. Джесси Айзенберг в роли Лекса Лютора

Сыграть суперзлодея из вселенной DC и заклятого врага Супермена — задача не из легких. В 2006 году эту роль примерил на себя Кевин Спейси, а через 10 лет с ней попытался справиться Джесси Айзенберг. Он постарался сделать этого персонажа более реалистичным, то есть не карикатурным злодеем, а больше похожим на человека. И этот образ довольно сильно отличался от прежних киноверсий. В комиксах Лютор был самым умным человеком на планете и вел себя крайне спокойно и уверенно, а Айзенберг сыграл героя, находившегося практически на грани безумия. Кроме того, многие фанаты отметили, что в новом фильме Лекс Лютор оказался значительно моложе, чем в прежних версиях.

11. Кристиан Клавье vs. Эдуард Бер в роли Астерикса

Многие поклонники приключений Астерикса и Обеликса так привыкли видеть в роли хитрого и обаятельного галла Кристиана Клавье, что после его замены на Эдуарда Бера находились в весьма расстроенных чувствах. Возможно, это тот случай, когда игра любого нового актера была обречена на негативные отзывы, поскольку зрители очень привязались к привычному образу и им было сложно воспринимать в этой роли кого-то другого. По словам фанатов, «Клавье был великолепен, и их дуэт с Депардье был изюминкой фильма».

12. Дэвид Суше vs. Кеннет Брана в роли Пуаро

На протяжении многих лет мы не могли представить в роли легендарного сыщика Пуаро никого другого, кроме Дэвида Суше. Но в 2017 году в прокат вышел фильм по роману Агаты Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“». Режиссером выступил актер Кеннет Брана. Он же сыграл главную роль и показал зрителям другого Пуаро: начиная с внешности и заканчивая поведением. Конечно, у преданных поклонников детективов Агаты Кристи возникли вопросы. Во-первых, многим не понравились пышные усы детектива: их посчитали неуместными. На это Кеннет Брана ответил так: «Пуаро может прятаться за усами. Когда люди их высмеивают, они недооценивают сыщика, и поэтому его работа как детектива становится проще». Во-вторых, зрителям не понравилось поведение нового Эркюля. Все привыкли видеть его сдержанным и утонченным флегматиком, а в «Экспрессе» он показал себя довольно вспыльчивым и страстным человеком, склонным к позерству. Критики тоже не остались в стороне и отметили «самоуверенный и слащавый тон фильма», который оказался полной противоположностью «восхитительно ледяному тону Кристи».

13. Тоби Магуайр vs. Эндрю Гарфилд в роли Человека-паука

С 2002 года роль Человека-паука примерли на себя 3 отличных актера: сначала его играл Тоби Магуайр, потом Эндрю Гарфилд, а сейчас — Том Холланд. Конечно, фанаты так и не могут прийти к единому мнению, кто же лучше всех справился с этой ролью. Тоби Магуайр понравился многим тем, что он вместе с режиссером довольно бережно обошелся с материалом комикса и с каноническим образом Паркера. Перед зрителями действительно предстал старшеклассник-неудачник, влюбленный в свою соседку. Эндрю Гарфилду пришлось непросто, поскольку его неизбежно сравнивали с первым Человеком-пауком. В итоге некоторые посчитали, что с образом Человека-паука он справился отлично и даже поднял роль на новую высоту, а вот Питер Паркер получился у Гарфилда не столь убедительным. Зрители отметили, что актер не очень-то был похож на ребенка, над которым смеялись в школе и который противостоит хулиганам. То есть его Паркер оказался слишком «крутым». Кроме того, некоторым зрителям не понравились хипстерский образ Эндрю и его прическа.

Бонус: Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Пока нам очень сложно представить в роли Джека Воробья кого-то другого, кроме Джонни Деппа. Однако, как стало известно, в одном из фильмов франшизы «Пираты Карибского моря» его заменит актриса Марго Робби. Именно ей досталась главная роль в новой ленте, сценарий для которой напишет Кристина Ходсон. Ранее женщины сотрудничали в проекте «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Дело в том, что авторы проекта «Пираты Карибского моря» решили провести перезапуск проекта и кардинально его изменить. Поклонники пока не оценили такой замены, отметив, что «Джонни Депп всегда будет главным героем „Пиратов Карибского моря“» и что без него фильм уже не будет прежним.