15+ икон стиля XX века, которых мы подогнали под современные стандарты красоты
Одри Хепберн, Коко Шанель, принцесса Диана были и остаются примерами для подражания для миллионов женщин во всем мире. Их образы вошли в историю мировой моды, а сами они стали символом красоты и безупречного вкуса минувшего XX века.
Мы в AdMe.ru решили представить, как могли бы выглядеть самые влиятельные и обаятельные женщины прошлого столетия, если бы они соответствовали современным представлениям о моде и привлекательности. А в бонусе мы не могли обойти стороной нашу выдающуюся актрису Любовь Орлову, экранный образ которой часто сравнивали с Марлен Дитрих.
1. Джина Лоллобриджида
2. Софи Лорен
3. Кэтрин Хепберн
4. Орнелла Мути
5. Жаклин Кеннеди
6. Твигги
7. Коко Шанель
8. Джин Сиберг
9. Брижит Бардо
10. Грейс Келли
11. Мэрилин Монро
12. Лайза Миннелли
13. Диана, принцесса Уэльская
14. Джин Шримптон
15. Одри Хепберн
16. Рита Хейворт
17. Элизабет Тейлор
18. Марлен Дитрих
Бонус: Любовь Орлова
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