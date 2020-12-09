15+ икон стиля XX века, которых мы подогнали под современные стандарты красоты

Одри Хепберн, Коко Шанель, принцесса Диана были и остаются примерами для подражания для миллионов женщин во всем мире. Их образы вошли в историю мировой моды, а сами они стали символом красоты и безупречного вкуса минувшего XX века.

Мы в AdMe.ru решили представить, как могли бы выглядеть самые влиятельные и обаятельные женщины прошлого столетия, если бы они соответствовали современным представлениям о моде и привлекательности. А в бонусе мы не могли обойти стороной нашу выдающуюся актрису Любовь Орлову, экранный образ которой часто сравнивали с Марлен Дитрих.