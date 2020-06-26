15+ идей, которые Джоан Роулинг хотела воплотить в «Гарри Поттере», но в последний момент передумала
Писательница Джоан Роулинг находится на 2-м месте в списке самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes. Самая большая ее заслуга в том, что она помогла детям оторваться от гаджетов и наконец-то начать читать. Причем несмотря на то, что 1-й роман вышел аж в 1997 году, появляются все новые и новые поклонники саги. И не в последнюю очередь этому способствует киноиндустрия.
Мы в AdMe.ru решили узнать, как Мама Ро (как ее называют поклонники) изначально планировала поступить с сюжетом наших любимых книг. И хорошо, что она передумала.
- Гарри и Гермиона изначально должны были быть вместе. Как призналась автор в одном из интервью, она отказалась от этой идеи по причинам, «имеющим мало общего с литературой».
- Планировалось, что отец Гермионы вытащит Гарри из развалин родительского дома после нападения Волан-де-Морта. По первоначальной задумке семья Гермионы жила по соседству с Поттерами, и именно мистер Грейнджер должен был спасти Гарри вместо Хагрида.
- Драко Малфой должен был быть не единственным врагом Гарри в Хогвартсе. Слизеринец Теодор Нотт изначально был наделен сообразительностью и злобой более Малфоя, однако впоследствии Роулинг передумала и его роль значительно сократили.
- Двоюродная сестра Рона должна была стать слизеринкой. Муфалда Уизли чуть было не появилась на страницах «Кубка огня» и должна была раскрыть некоторые секреты Гарри, однако вместо нее этой неблагодарной работой занялась репортерша Рита Скитер.
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Последняя фраза из книги «Дары смерти» несет позитив: «Все было хорошо». Однако Джоан хотела закончить ее словом «шрам».
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Еще один персонаж был вычеркнут редактором из уже готовой книги — Мопси, страстная любительница собак. Она должна была приютить у себя Сириуса в его животном обличье.
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По первочальному замыслу у Гермионы была младшая сестра-магл. Однако впоследствии автор ее убрала.
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Сын Дадли мог стать волшебником, так как в нем текла и кровь мага. Мама Ро думала в финале поставить семью Поттеров, Уизли-Грейнджер и Дурслей вместе на перрон платформы 9¾ (представьте себе настроение дяди Вернона по этому поводу), однако в последний момент поняла, что ДНК Дурсля возьмет верх.
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Сивилла Трелони не должна была быть одним-единственным преподавателем прорицаний. Еще существовал Мопсус — потерявший зрение пророк. Но от него отказались, так как сюжет и так становился слишком сложным.
- Один из главных героев должен был умереть. Роулинг рассказала, что хотела сделать это примерно в середине книжной серии, но, к счастью, передумала, ведь Рон Уизли — истинная любовь Гермионы.
- Также предполагалась гибель Артура Уизли после нападения Нагайны в 5-й книге. Изначально автор планировала убить Артура в Отделе тайн, но потом передумала, так как это был единственный хороший отец, оставшийся в живых.
- Владелец кафе-мороженого в Косом переулке Флориан Фортескью сначала задумывался как более важный персонаж. Именно он должен был рассказать Гарри о Дарах смерти.
- Дин Томас (кстати, сначала его звали Гэри) мог бы присоединиться к знаменитому трио главных героев вместо Невилла, однако Джоан решила изобразить Долгопупса более ярко. Кстати, отец Дина был волшебником, которого убили Пожиратели смерти за нежелание присоединиться к Волан-де-Морту. Его жена и сын так этого и не узнали.
- В книге «Гарри Поттер и Тайная комната» сэр Николас де Мимси-Дельфингтон, он же Почти Безголовый Ник, на своем юбилее смерти собирался спеть песню (но так и не спел). В ней рассказывалось, как его обезглавили 31 октября 1492 года за то, что он наколдовал леди Грив огромные клыки вместо того, чтобы уменьшить ее зубы.
- В самых первых черновиках упоминался учитель-вампир Троакар (троакар — медицинский инструмент, который используют для извлечения жидкостей).
- Петунья Дурсль могла попрощаться с Гарри намного сердечнее. Она вдруг осознала, глядя на племянника, что видит глаза сестры, может быть, в последний раз, и это озарение чуть было не заставило ее проявить свои глубоко запрятанные чувства. Но, увы, не сложилось.
- Распределяющей шляпы могло и не быть: по первоначальному замыслу автора, учеников по четырем факультетам распределяли статуи основателей, выбирая себе подходящих ребят прямо из толпы.
Как вы думаете, хорошо, что Мама Ро отказалась от своих изначальных планов, или некоторые ее замыслы стоило развить?