15+ идей, которые Джоан Роулинг хотела воплотить в «Гарри Поттере», но в последний момент передумала

Последняя фраза из книги «Дары смерти» несет позитив: «Все было хорошо». Однако Джоан хотела закончить ее словом «шрам».

Еще один персонаж был вычеркнут редактором из уже готовой книги — Мопси, страстная любительница собак. Она должна была приютить у себя Сириуса в его животном обличье.

По первочальному замыслу у Гермионы была младшая сестра-магл. Однако впоследствии автор ее убрала.

Сын Дадли мог стать волшебником, так как в нем текла и кровь мага. Мама Ро думала в финале поставить семью Поттеров, Уизли-Грейнджер и Дурслей вместе на перрон платформы 9¾ (представьте себе настроение дяди Вернона по этому поводу), однако в последний момент поняла, что ДНК Дурсля возьмет верх.