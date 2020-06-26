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15+ идей, которые Джоан Роулинг хотела воплотить в «Гарри Поттере», но в последний момент передумала

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Писательница Джоан Роулинг находится на 2-м месте в списке самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes. Самая большая ее заслуга в том, что она помогла детям оторваться от гаджетов и наконец-то начать читать. Причем несмотря на то, что 1-й роман вышел аж в 1997 году, появляются все новые и новые поклонники саги. И не в последнюю очередь этому способствует киноиндустрия.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как Мама Ро (как ее называют поклонники) изначально планировала поступить с сюжетом наших любимых книг. И хорошо, что она передумала.

15+ идей, которые Джоан Роулинг хотела воплотить в «Гарри Поттере», но в последний момент передумала
© Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 / Warner Bros. Pictures
  • Гарри и Гермиона изначально должны были быть вместе. Как призналась автор в одном из интервью, она отказалась от этой идеи по причинам, «имеющим мало общего с литературой».
  • Планировалось, что отец Гермионы вытащит Гарри из развалин родительского дома после нападения Волан-де-Морта. По первоначальной задумке семья Гермионы жила по соседству с Поттерами, и именно мистер Грейнджер должен был спасти Гарри вместо Хагрида.
  • Драко Малфой должен был быть не единственным врагом Гарри в Хогвартсе. Слизеринец Теодор Нотт изначально был наделен сообразительностью и злобой более Малфоя, однако впоследствии Роулинг передумала и его роль значительно сократили.
  • Двоюродная сестра Рона должна была стать слизеринкой. Муфалда Уизли чуть было не появилась на страницах «Кубка огня» и должна была раскрыть некоторые секреты Гарри, однако вместо нее этой неблагодарной работой занялась репортерша Рита Скитер.

15+ идей, которые Джоан Роулинг хотела воплотить в «Гарри Поттере», но в последний момент передумала
© Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Warner Bros. Pictures

  • Последняя фраза из книги «Дары смерти» несет позитив: «Все было хорошо». Однако Джоан хотела закончить ее словом «шрам».

  • Еще один персонаж был вычеркнут редактором из уже готовой книги — Мопси, страстная любительница собак. Она должна была приютить у себя Сириуса в его животном обличье.

  • По первочальному замыслу у Гермионы была младшая сестра-магл. Однако впоследствии автор ее убрала.

  • Сын Дадли мог стать волшебником, так как в нем текла и кровь мага. Мама Ро думала в финале поставить семью Поттеров, Уизли-Грейнджер и Дурслей вместе на перрон платформы 9¾ (представьте себе настроение дяди Вернона по этому поводу), однако в последний момент поняла, что ДНК Дурсля возьмет верх.

  • Сивилла Трелони не должна была быть одним-единственным преподавателем прорицаний. Еще существовал Мопсус — потерявший зрение пророк. Но от него отказались, так как сюжет и так становился слишком сложным.

15+ идей, которые Джоан Роулинг хотела воплотить в «Гарри Поттере», но в последний момент передумала
© Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I / Warner Bros. Pictures, © Harry Potter and the Chamber of Secrets/ Warner Bros. Pictures
  • Один из главных героев должен был умереть. Роулинг рассказала, что хотела сделать это примерно в середине книжной серии, но, к счастью, передумала, ведь Рон Уизли — истинная любовь Гермионы.
  • Также предполагалась гибель Артура Уизли после нападения Нагайны в 5-й книге. Изначально автор планировала убить Артура в Отделе тайн, но потом передумала, так как это был единственный хороший отец, оставшийся в живых.
  • Владелец кафе-мороженого в Косом переулке Флориан Фортескью сначала задумывался как более важный персонаж. Именно он должен был рассказать Гарри о Дарах смерти.
  • Дин Томас (кстати, сначала его звали Гэри) мог бы присоединиться к знаменитому трио главных героев вместо Невилла, однако Джоан решила изобразить Долгопупса более ярко. Кстати, отец Дина был волшебником, которого убили Пожиратели смерти за нежелание присоединиться к Волан-де-Морту. Его жена и сын так этого и не узнали.
15+ идей, которые Джоан Роулинг хотела воплотить в «Гарри Поттере», но в последний момент передумала
© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. Pictures
  • В книге «Гарри Поттер и Тайная комната» сэр Николас де Мимси-Дельфингтон, он же Почти Безголовый Ник, на своем юбилее смерти собирался спеть песню (но так и не спел). В ней рассказывалось, как его обезглавили 31 октября 1492 года за то, что он наколдовал леди Грив огромные клыки вместо того, чтобы уменьшить ее зубы.
  • В самых первых черновиках упоминался учитель-вампир Троакар (троакар — медицинский инструмент, который используют для извлечения жидкостей).
  • Петунья Дурсль могла попрощаться с Гарри намного сердечнее. Она вдруг осознала, глядя на племянника, что видит глаза сестры, может быть, в последний раз, и это озарение чуть было не заставило ее проявить свои глубоко запрятанные чувства. Но, увы, не сложилось.
  • Распределяющей шляпы могло и не быть: по первоначальному замыслу автора, учеников по четырем факультетам распределяли статуи основателей, выбирая себе подходящих ребят прямо из толпы.
15+ идей, которые Джоан Роулинг хотела воплотить в «Гарри Поттере», но в последний момент передумала
© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. Pictures

Как вы думаете, хорошо, что Мама Ро отказалась от своих изначальных планов, или некоторые ее замыслы стоило развить?

Фото на превью Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 / Warner Bros. Pictures
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