15 голливудских звезд, начинавших карьеру с дешевых фильмов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Звездами первой величины редко становятся в одночасье. Чаще всего этому предшествует нелегкий путь, требующий трудолюбия и терпения. AdMe.ru собрал знаменитостей, которые начинали с малобюджетных картин, чтобы потом стать любимцами миллионов.

1. Леонардо Ди Каприо

Первой ступенью в мир большого кино для Лео стала роль в комедийном ужастике «Зубастики-3», где он сыграл, будучи 15-летним подростком. Кстати, до этого у Ди Каприо были «отношения» с мыльными операми. Вот, например, вы помните актера в «Санта-Барбаре»?

2. Дженнифер Энистон

Невероятно, но после съемок в нескольких сериалах и малобюджетном ужастике «Лепрекон», отвергнутом критиками, начинающая актриса Энистон даже задумывалась об окончании карьеры. Хорошо, что вовремя подоспели «Друзья».

3. Джордж Клуни

Да, Клуни тоже делал первые шаги на актерском поприще в фильме ужасов. Скромное кино о создании ужастиков «Возвращение в школу ужасов» в некоторой степени оказалось пророческим. Один из героев картины спрашивал персонажа Клуни: «Ты станешь звездой?» Ответ не заставил себя долго ждать.

4. Хью Грант

Хью Грант дебютировал в полнометражном кино будучи 22-летним студентом Оксфордского университета. Его первой актерской работой стала малобюджетная студенческая трагикомедия «Привилегированные». Кстати, в то время будущий актер собирался стать искусствоведом и после колледжа рецензировал книги и даже начинал писать собственный роман.

5. Рене Зеллвегер

Рене дебютировала в 1993 году в малобюджетной драме «Любовь и 45-й калибр», которая была тепло принята критиками. Зеллвегер даже выдвигалась на американскую премию для независимого кино в номинации «Лучший дебют».

6. Сильвестр Сталлоне

Начинающему актеру Сильвестру Сталлоне приходилось буквально голодать и ночевать на улице. Поэтому вряд ли кто-то осмелится упрекать его за то, что за $ 200 он решился сняться в фильме для взрослых «Вечеринка у Китти и Стада», бюджет которого составлял всего $ 5 тыс.

7. Том Хэнкс

Хэнкс дебютировал в хорроре «Он знает, что вы одни» бюджетом в $ 250 тыс. про маньяка, убивающего невест, в 1980 году. До «Форреста Гампа» и «Кода да Винчи» еще было очень далеко.

8. Кевин Костнер

Первым фильмом для Костнера стала низкопробная комедия «Дикий пляж». После того как актер добился популярности, боссы его первого фильма незамедлительно запустили картину в прокат повторно, построив рекламную кампанию вокруг имени Кевина.

9. Роберт Де Ниро

Де Ниро начинал с ролей у режиссера-дебютанта Брайана де Пальмы — в фильмах «Приветствия» (1968) с мизерным бюджетом в $ 39 тыс. и «Свадебная вечеринка» (1969). «Вечеринку» сняли еще в 1963-м, но из-за банкротства компании-производителя картина 6 лет пылилась на полках.

10. Сандра Буллок

Сандре вообще очень долго не везло. Несколько лет она снималась в скромных картинах, которые оставались незамеченными. Одним из первых фильмов актрисы стала низкобюджетная комедия «Кто стрелял в Пэта?». До первой большой роли Буллок тогда было еще целых 5 лет.

11. Шарлиз Терон

Первое появление молоденькой Терон в большом кино состоялось в хорроре «Дети кукурузы — 3: Городская жатва». Только вот ее имя даже не было указано в титрах. Впрочем, это не так важно — все равно фильм был коммерчески несостоятельным и вышел сразу на видео.

12. Райан Гослинг

Несмотря на то что к 2002 году за спиной у Гослинга была череда сериалов и роль в фильме «Вспоминая титанов», именно после независимой драмы «Фанатик» о британском актере заговорили в США. Посмотрев картину о молодом неонацисте, в детстве обучавшемся в еврейской школе, мать Гослинга долго плакала, заперевшись в ванной.

13. Рассел Кроу

Австралиец новозеландского происхождения, Кроу вполне ожидаемо начинал свою карьеру на родине и в далеко не самых кассовых фильмах. Свою первую роль актер сыграл в романтической драме «Перекресток». Чуть позже были имевшие успех на кинофестивалях Австралии «Доказательство» и «Бритоголовые».

14. Деми Мур

В начале своей карьеры 20-летняя Деми Мур снялась в малобюджетном фантастическом ужастике «Паразит». Критики разнесли фильм, бюджет которого составил $ 800 тыс., в пух и прах, крепко досталось также и актрисе Мур. После такой «оплеухи» Деми все же не сдалась и сумела стать звездой первой величины.

15. Арнольд Шварценнегер

На заре кинокарьеры у Арни было две проблемы: немецкий акцент и слишком большая мышечная масса, которая далеко не во всех фильмах смотрелась естественно. А вот для дебютного фильма Шварценнегера — фантастической комедии «Геркулес в Нью-Йорке» — это оказалось плюсом. Кстати, в титрах картины актер указан как «Арнольд Сильный».