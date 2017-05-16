15 голливудских звезд, которые овладели новыми способностями ради роли

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Во время просмотра многих фильмов мы любуемся главными героями и наслаждаемся захватывающим сюжетом и крутыми трюками, совершенно не задумываясь о том, какой путь проделали актеры, чтобы настолько органично смотреться на экране. AdMe.ru собрал истории 10 голливудских знаменитостей, которые проявили невероятные силу духа и упорство, чтобы на 100 % вжиться в роль.

Натали Портман, «Черный лебедь»

Чтобы подготовиться к роли, которая впоследствии принесла актрисе первый «Оскар», Натали освоила искусство балета. Еще за год до съемок она активно занималась с тренером по 5–8 часов в день, плавала и выполняла упражнения в пуантах, которые теперь называет орудием пыток. Мила Кунис уделяла балету по 4 часа в день, и после завершения съемок была несказанно счастлива, что больше не придется стоять у станка.

Райан Гослинг, «Ла-Ла Ленд»

В нашумевшем «Ла-Ла Ленде» герой Гослинга виртуозно играет на фортепиано. Режиссер фильма настаивал на том, чтобы снимать музыкальные сцены одним продолжительным дублем, а не резать их. Райана такая задача ничуть не испугала, на протяжении 3 месяцев он постигал игру на инструменте, и в кадре зрители смогли увидеть плоды этой напряженной работы.

Деми Мур, «Солдат Джейн»

Сексуальная красотка Деми Мур шокировала зрителей, представ перед ними в образе стойкого солдата Джейн. По-настоящему прожить роль актрисе помогли изнурительные тренировки по программе американских «морских котиков». По 6 раз в неделю она делала несколько сотен упражнений, прокачивая бедра, руки, ноги и живот, занималась греблей, ездила на велосипеде в горы и бегала 10 км ежедневно.

Джейк Джилленхол, «Левша»

В Голливуде этот актер известен как ярый приверженец системы Станиславского. Не стал отступать от своих взглядов Джейк и в драме «Левша». Чтобы перевоплотиться в своего героя, ему пришлось с нуля обучиться боксу. В течение 5 месяцев он упорно тренировался по несколько раз в день, выполняя те же нормативы, что и профессиональные спортсмены, когда они готовятся к серьезному поединку.

Джессика Альба, «Город грехов»

Для роли Нэнси Каллахан скромной Джессике пришлось научиться стриптизу. Постигнуть это мастерство девушка решила на примере экспертов и стала ежедневно посещать стриптиз-клубы Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Сначала Альба училась танцевать, а потом и постепенно обнажать части своего тела до допустимых пределов. На съемках ей предстояло управляться и с лассо, что Джессика также научилась делать мастерски.

Джозеф Гордон-Левитт, «Прогулка»

Чтобы максимально правдиво воплотить на экране образ французского канатоходца Филиппа Пети, актеру пришлось обучиться этому непростому искусству. И не у кого-нибудь, а у самого Пети. Сам мастер отмечал, что с его подопечным они занимались каждый день с 9 утра до 5 вечера всего лишь с 30-секундным перерывом, без послаблений и долгого отдыха. В результате к концу занятий Гордон-Левитт смело ходил по 10-метровому канату, натянутому на высоте 2 метра над полом.

Джош Бролин, «Эверест»

Джошу Бролину выпала честь сыграть настоящего смельчака Бека Узерса, который взошел на гору в мае 1966 года, но потерял правую руку, пальцы на левой руке и нос. Для этого актер сразу после утверждения на роль начал учиться альпинистскому делу — штурмовал калифорнийские горы Уитни и Шаста и преодолел все маршруты по следам знаменитых скалолазов.

Хлоя Грейс Морец, «Если я останусь»

По сюжету драмы «Если я останусь» героиня Хлои — подающая надежды виолончелистка. В кадре молодая актриса исполняла музыкальные воспроизведения на инструменте самостоятельно — училась этому она на протяжении 7 месяцев и тренировалась по 2 часа каждый день. Несмотря на то что, по признанию Морец, виолончель сопровождала ее в путешествиях по всему миру, за такой короткий срок ей не удалось в полной мере овладеть таким непростым навыком.

Киану Ривз, «Джон Уик»

Стрельба в кино для Киану привычное дело, этот навык его герои практикуют во многих фильмах. Однако в подготовке для роли в продолжении боевика «Джон Уик» актер превзошел себя. Перед началом съемок под контролем первоклассных тренеров он учился профессионально управляться сразу с 3 видами оружия: винтовкой, пистолетом и дробовиком.

Чаннинг Татум, «Аве, Цезарь»

Актер известен зрителю своими способностями к танцевальному искусству по фильмам «Шаг вперед» и «Супер Майк», в которых он демонстрирует навыки, полученные еще в юности. Однако в комедии «Аве, Цезарь» перед ним встала действительно трудная задача — научиться чечетке. Ради всего 6 минут танца на экране Чаннинг обучался этому мастерству на протяжении 3 месяцев, но результат стоил того.

Бенедикт Камбербэтч, «Шерлок»

Для роли гениального сыщика британскому актеру пришлось не только подключить все свои актерские таланты, но и обучиться игре на скрипке. Чтобы постигнуть это искусство, Бенедикт брал уроки у знаменитой скрипачки Эос Чатер. По признанию преподавателя Камбербэтча, он проявлял себя великолепно. Тем более что на то, чтобы стать специалистом в этом нелегком деле, у него была всего одна неделя.

Том Круз, «Последний самурай»

Подготовка к роли Нейтона Альгрена стала одной из самых длительных в карьере Тома Круза. Ему предстояло научиться владению «душой самурая» — катаной, а также говорить по-японски, на что он потратил около 2 лет. С самурайским мечом в кадре Круз управляется блестяще, отметил его навыки и партнер по фильму, японский актер Кен Ватанабе — настоящий эксперт в этой области.

Дженнифер Лоуренс, «Голодные игры»

Дженнифер Лоуренс серьезно подошла к роли в фильме «Голодные игры» и решила обучиться всему, что пригодится ей на съемочной площадке. Она занималась борьбой, брала уроки скалолазания и, конечно, училась стрельбе из лука у известного американского мастера Хатуны Лонг. Актриса ответственно подошла к роли и отдавала все силы: однажды, выполняя трюк, она травмировала ухо и не слышала им несколько месяцев.

Оливия Манн, «Люди Икс: Апокалипсис»