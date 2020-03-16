15 голливудских сердцеедов, над которыми посмеивалась одноклассницы. А теперь наверняка жалеют
Нам кажется, что голливудские актеры — баловни судьбы, никогда не знавшие проблем ни с друзьями, ни с учебой, ни с девушками. Но это далеко от правды: многие из них подвергались нападкам в школе и никак не могли найти подход к женскому полу. Один знаменитый красавчик целый год провел на домашнем обучении, а другого одноклассники принимали за копа под прикрытием.
Мы в AdMe.ru с изумлением узнали, что эти 15 голливудских сердцеедов были не самыми популярными парнями в юности. Но время явно пошло им на пользу.
1. Генри Кавилл
Идеальное тело и роли в популярных фильмах и сериалах делают этого актера настоящим суперменом в наших глазах. Но оказывается, в детстве он носил кличку Толстый Кавилл. В интервью Генри рассказал: «Хотя я и правда был толстым, это все равно было жестоко. Но детям свойственно быть жестокими». У будущей звезды было еще одно прозвище — Простофиля. Так его называли за неумение общаться с девочками.
2. Райан Гослинг
У этого сердцееда тоже не сложились отношения с одноклассниками. По словам Райана, он ненавидел быть ребенком: над ним издевались, с ним не дружили. К тому же у будущего актера обнаружили подозрение на СДВГ, из-за чего он целый год провел на домашнем обучении.
3. Джастин Тимберлейк
Певец начал карьеру в детстве — в шоу «Клуб Микки Мауса». Кажется, это должно было принести ему популярность среди школьников, но получилось наоборот. В 2015 году со сцены Джастин признался: «В школе меня постоянно дразнили и обзывали странным, другим и еще парой слов, которые я не могу произнести на телевидении».
4. Том Круз
Том — один из столпов Голливуда и не сдает позиции уже больше 20 лет. Но его детство не было безоблачным. В школе парня постоянно обижали хулиганы, ведь семья Круза часто переезжала и он всегда был тем самым новеньким, на которого спускали всех собак. Кроме того, он страдал дислексией, что не добавляло ему уверенности в себе, и девчонки не обращали на будущего красавчика никакого внимания.
5. Шон Мендес
Молодой певец стал невероятно популярным в последние годы, но начало его карьеры сложно назвать легким. Вот как Шон вспоминает себя в 15 лет: «В 9 классе я опубликовал на YouTube одну из своих первых записей. И уже на следующий день в школе надо мной стали шутить, кричали мне: „Эй, Шон, спой для меня!“ И у меня появилось чувство, будто я сделал что-то неправильное и глупое».
6. Марк Руффало
В детстве Марк был тихоней с брекетами и не пользовался уважением одноклассников. В 2017 году актер поддержал в соцсетях мальчика, которого травили в школе, и признался, что тоже был жертвой издевательств в школе.
7. Крейг Дэвид
Известный певец страдал от нападок сверстников, которые буквально его травили. Об этом Крейг даже написал песню, где повествуется о некоем Джонни, обижавшем будущую звезду. Плюс ко всему мальчик имел лишний вес, что не добавляло ему популярности в глазах одноклассников и девочек.
8. Кристиан Бейл
В 13 лет Кристиан дебютировал в кино и стал объектом издевательств в школе. «Меня годами избивали несколько мальчишек. Они превратили мою жизнь в ад, били руками и ногами», —поделился актер. Но он признает, что именно это закалило его характер и сделало тем, кем он является сейчас.
9. Том Холланд
Том в детстве занимался танцами и в 12 лет получил роль в театральной постановке «Билли Эллиот». После этого сверстники не давали ему прохода и дразнили. «Я не был крутым ребенком в школе. Я просто нашел себе группу друзей и смирился с этим», — рассказывает о своем детстве Холланд.
10. Крис Рок
В детстве будущий комик и актер еще не мог пустить в ход чувство юмора и харизму, и одноклассники видели в нем лишь худого, маленького, застенчивого мальчика. К тому же Крис был единственным темнокожим ребенком в классе.
11. Лиам Хемсворт
Даже не верится, что этот красавец тоже не пользовался уважением одноклассников и успехом у девочек. «Большинство детей играли в футбол в школе, и они были классными и сильными. А я не был спортивным и не играл в футбол, так что оставалось только смеяться надо мной», — рассказал Лиам.
12. Дуэйн Джонсон
Школьная жизнь Скалы тоже не была сахаром. Вот как он описал ее: «К 16 годам я успел сменить 4 старших школы в разных штатах. А еще я уже тогда был ростом 195 см и весом 102 кг и выглядел как мутант. Некоторые одноклассники вообще думали, что я коп под прикрытием».
13. Джордж Клуни
В средней школе мальчика поразил паралич Белла, из-за чего целый год его левый глаз был закрыт, Джордж не мог нормально есть и пить и получил в классе прозвище Франкенштейн. В 2013 году Клуни рассказал в интервью о том времени: «Это было худший год в моей жизни. Дети могут быть очень жестокими. Меня высмеивали и дразнили, но это испытание сделало меня сильнее».
14. Ричард Мэдден
Звезда «Игры престолов» не был крутым парнем в школе. «У меня был лишний вес, и мое взросление проходило в постоянном унижении. Я стал заниматься в театре, чтобы обрести уверенность в себе», — поделился Ричард.
15. Райан Рейнольдс
Актер покорил женщин всего мира своей харизмой и чувством юмора, однако в старшей школе отношения с девочками у него не складывались. «Мне потребовалось время, чтобы я научился разговаривать с девушками. До 18 лет я сам был похож на вьетнамскую девушку», — рассказал Рейнольдс. Возможно, на то были и другие причины, но Райан ненавидел школу, и в итоге вообще был отчислен.
А как прошли ваши школьные годы? Вы были заводилой или тихоней?