15 голливудских красавиц, которые отважились на короткую стрижку. И не прогадали
Многие девушки консервативны в вопросе смены прически, и звезды — не исключение. Однако среди знаменитых красоток встречаются те, кто не боится перемен и с легкостью расстается с прекрасной шевелюрой.
AdMe.ru собрал 15 актрис, которые отважились на короткую стрижку: кто-то из-за роли, а кому-то захотелось чего-то новенького. В любом случае получилось круто.
Кара Делевинь
Кэти Перри
Кристен Стюарт
Джиджи Хадид
Кейт Хадсон
Скарлетт Йоханссон
Эмма Уотсон
Дженнифер Лоуренс
Кейли Куоко
Эван Рэйчел Вуд
Миа Васиковска
Лили Коллинз
Пенелопа Крус
Рианна
Шарлиз Терон
Фото на превью depositphotos.com, Ad hoc studios, eastnews.ru, eastnews.ru