15 голливудских красавиц, которые отважились на короткую стрижку. И не прогадали

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Многие девушки консервативны в вопросе смены прически, и звезды — не исключение. Однако среди знаменитых красоток встречаются те, кто не боится перемен и с легкостью расстается с прекрасной шевелюрой.

AdMe.ru собрал 15 актрис, которые отважились на короткую стрижку: кто-то из-за роли, а кому-то захотелось чего-то новенького. В любом случае получилось круто.