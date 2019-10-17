15 глупейших поступков, которые персонажи повторяют из фильма в фильм

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При просмотре фильмов вы наверняка не раз испытывали дежавю — ощущение, что происходящее на экране вы уже где-то видели. Некоторые штампы хоть и успели набить оскомину, но являются связующим звеном сюжета, без которого истории не было бы вовсе. Другие клише используются исключительно для зрелищности, например главный герой, который не оборачивается на взрыв и пафосно отдаляется от него в замедленной съемке.

Мы в AdMe.ru порядком устали от штампов и решили вспомнить самые нелогичные поступки киногероев, которые нам неоднократно приходилось видеть на экране.

Персонажи заходят одни к опасным преступникам

Когда полицейский, детектив или другой страж порядка заходит один в камеру к серийному убийце, ничем хорошим это обычно не заканчивается. Но персонажи упорно продолжают это делать.

И конечно же, читают тексты на латыни вслух

Нашли книгу с заклинаниями или какие-либо манускрипты с текстом на латыни? Обязательно прочитайте их вслух. В самом-то деле, что может случиться?

Никогда не проверяют заднее сиденье машины

Садясь в машину, персонажи триллеров, боевиков и фильмов ужасов никогда не проверяют, не прячется ли кто-то на заднем сиденье. Сложно представить, как можно не заметить человека в собственной машине, особенно если это обычный седан.

А вот персонажи-мужчины уверены: нет ничего приятнее депиляции

В комедийных фильмах мужчины уверены, что восковая депиляция — это не больно и даже приятно. Сценаристы серьезно недооценивают их умственные способности.

Слушать детей? Пф-ф-ф! Об этом не может быть и речи

Еще одно популярное клише: родители и другие взрослые отказываются верить тому, что пытаются донести до них дети (которые, разумеется, оказываются правы).

Но при этом подружиться с инопланетянами — запросто!

На пальцах не сосчитать, сколько героев фантастических фильмов умерло, пытаясь установить контакт или даже приручить инопланетных существ.

Всегда убегают от машины прямо, не пытаясь скрыться

Если вас преследует автомобиль, не логичнее ли свернуть туда, где он не сможет проехать? Именно так поступил бы любой в этой ситуации, но персонажи фильмов, особенно хорроров и триллеров, чаще всего убегают от злодея на машине прямо, по ровной дороге или шоссе, где они видны как на ладони.

Обожают ставить опыты на себе

В кино ученые обязательно должны опробовать экспериментальную вакцину или технологию на себе, не боясь последствий. Как вы понимаете, ничего хорошего это не сулит.

Персонажи надеются на искренность грабителей

Если персонаж подозревает, что в его дом забрался грабитель, он обязательно прокричит что-то вроде: «Тут кто-то есть?» — вместо того чтобы позвонить в полицию и дождаться приезда стражей порядка (желательно где-нибудь снаружи).

Но при этом отказываются верить пророчествам и советам

Когда местные чудаки или персонажи старшего возраста пытаются предупредить главных героев об опасности, их слова обычно пропускаются мимо ушей. А пророчества вскоре сбываются.

Киногерои никому не говорят о своем заражении

Когда персонаж заражается смертельной инфекцией, его кусает зомби или в него внедряется инопланетное существо, он предпочитает никому об этом не рассказывать, хотя прекрасно понимает, какую опасность такой поступок может представлять для остальных.

Злодеи нападают на главного героя по одному

Если главному герою предстоит сражаться с целой армией противников, они великодушно будут нападать на него по очереди.

Зовут на помощь там, где их никто не услышит

Звать на помощь в местах, где могут быть люди, — разумное решение. Но делать это, к примеру, в подвале дома, который находится посреди леса, просто бессмысленно: вас все равно никто не услышит. Лучше приберечь энергию для спасения. Увы, многие персонажи фильмов этого не осознают.

А перед этим подвозят подозрительных попутчиков

Заметив на обочине голосующего человека, главный герой тут же вызывается его подвезти, даже если незнакомец выглядит, мягко говоря, подозрительно. Последствия такого поступка чаще всего оказываются самыми плачевными. И хотя сама ситуация вполне правдоподобная, в кино она встречается уж очень часто.

В самый ответственный момент забывают, как обращаться с ключами

Персонажи, которых преследуют злодеи или подстерегает другая опасность, при попытке открыть замок или завести двигатель автомобиля обязательно должны уронить ключи. Разумеется, страх делает людей неуклюжими, но количество таких сцен в кино буквально зашкаливает.

Какие еще глупые поступки киногероев вам уже набили оскомину?