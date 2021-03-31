15 героев советского кино, которые получились такими убедительными, что довели зрителей до белого каления

Ставя во главу угла правдивость характеров и достоверность повествования, советский кинематограф подарил нам огромную галерею запоминающихся образов, воплощенных талантливыми актерами. Некоторые из героев, прочно осевшие в памяти благодаря филигранной игре, режиссуре и сценарию, достаточно неоднозначны и порой совершают сомнительные поступки.

Мы в редакции AdMe.ru потрудились найти таких персонажей, способных довести зрителей до белого каления одним своим появлением на экране.

Никита Михалков (Паратов, «Жестокий романс»)

Сергей Сергеевич Паратов — один из центральных персонажей пьесы А. Н. Островского и снятого по ее мотивам фильма Рязанова «Жестокий романс». Потомственный дворянин и некогда владелец судоходной компании получился особо убедительным в неподражаемом исполнении Никиты Михалкова, который и сам, как известно, имеет дворянские корни. Никите Сергеевичу удалось блестяще сыграть жизнерадостного, веселого барина, живущего одним днем, привыкшего брать от жизни все и теперь распродающего свое имущество, чтобы покрыть долги. Михалков талантливо раскрыл этот многогранный образ. С одной стороны, мы видим лицемера и эгоиста, не ценящего любовь Ларисы и играющего с нею как с игрушкой. С другой — волевого и решительного человека, который может и слезу пустить, раскаявшись, что обручен с другой (ради того, чтобы поправить свое материальное положение). Ну и один «Мохнатый шмель» чего стоит. Смешанные чувства, от которых просто так не отделаться.

Владимир Толоконников (Шариков, «Собачье сердце»)

Полиграф Полиграфович Шариков — герой повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» и одноименного фильма Бортко. В исполнении Владимира Толоконникова он смотрится настолько органично, что кого-то другого в этой роли и представить сложно. Фамилия Шарикова теперь стала нарицательной и символизирует крайнюю безнравственность, хамство и чванливое бескультурье. Актеру мастерски удалось воплотить на экране эволюцию образа при сохранении основных черт характера. Начало — ввергающее в шок научное сообщество исполнение «Яблочка» на балалайке полуодетым. Конец — начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных в дорогом кожаном пальто, на служебной машине и с личным водителем.

Армен Джигарханян (Горбатый, «Место встречи изменить нельзя»)

Главный злодей фильма «Место встречи изменить нельзя» — Карп по кличке Горбатый, главарь банды «Черная кошка», держащей в страхе послевоенную Москву. Знаковая роль для Армена Джигарханяна, блестяще воплотившего образ жестокого и жадного злодея, окруженного соответствующей «свитой». Странноватая прическа, тяжелый взгляд, под которым окружающим сложно вымолвить лишнее слово. А крылатые фразы с мастерски переданной интонацией давно стали классикой.

Николай Романов (Шеф, «Бриллиантовая рука»)

«Время — деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени...» — эта фраза, как и многие другие, обессмертили крупного жулика, главу банды контрабандистов в исполнении Николая Романова. Сам актер — человек достаточно сложной судьбы, сыгравший Шефа в уже зрелом возрасте. Видимо, отсюда и столь убедительный образ злодея, обладающего холодным расчетливым умом, свинцовым взглядом, волей и умением руководить своей «организацией», как бы оставаясь в тени, не при делах, ведя параллельную жизнь. Даже от его метких ироничных афоризмов порой пробирает холодок.

Евгения Ханаева (мать Родиона, «Москва слезам не верит»)

Евгения Ханаева, исполнившая столь противоречивую героиню, определенно запомнилась всем зрителям, хоть и появилась в фильме всего несколько раз. Актриса непревзойденно сыграла властную мать Рудольфа Рачкова, жесткую, расчетливую и, когда нужно, способную казаться утонченной и интеллигентной. У зрителя создается убеждение, что она не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить себе безбедную комфортную жизнь и пристроить сына. Самым ярким моментом, в котором раскрылся талант актрисы, стал тот самый знаменитый диалог в комнате у Кати, происходящий после того, как «Рудик все рассказал».

Ирина Акулова (Алевтина, «Экипаж»)

Ирина Акулова в фильме «Экипаж» предстает в образе конфликтной, токсичной жены пилота самолета и справляется с этой задачей так оригинально и естественно, что сразу же вызывает у зрителя глубокую неприязнь к своему персонажу. Алевтина отравляет и делами, и словами жизнь не только мужу, чья работа подразумевает огромную ответственность за других людей, но и общему ребенку да и самой себе. Добавляет негатива также мастерски сыгранный момент расставания с мужем и произнесенные с ядовитой издевкой слова о том, что она никогда его не любила.

Андрей Миронов (Дима Семицветов, «Берегись автомобиля»)

Среди ролей легендарного Андрея Миронова трудно, если вообще возможно, найти хоть одну проходную. И роль вороватого спекулянта Димы Семицветова сыграна так достоверно, что настигающие его неприятности в виде похищения автомобиля воспринимаются как справедливое возмездие, а троллинг со стороны его собственного тестя в исполнении Анатолия Папанова (кстати, это одна из первых совместных работ этого актерского дуэта) вызывает неудержимый смех без сочувствия к герою Миронова. Не менее яркий момент — речь в суде в финале фильма, закрепляющая у зрителя вызванное ранее неприятие.

Александр Абдулов (Никита, «Карнавал»)

Александр Абдулов исполняет роль прекрасного принца-москвича, влюбляющего в себя главную героиню и бросающего ее так легко, что это вызывает оторопь. Абдулов легко вжился в роль сына богатых родителей, который ведет несколько ветреный образ жизни. Актер мастерски раскрыл своего героя как циничного, эгоистичного, как бы сейчас сказали, избалованного мажора, и это закономерно вызвало у зрителей сильную антипатию. Тонко играя контрастами в сцене встречи с героиней спустя несколько месяцев, то оскорбляя ее, то раскаиваясь, актер только укрепляет это впечатление.

Юрий Богатырев (Ромашов, «Два капитана»)

Юрий Богатырев, столь блестяще исполнивший в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» роль Шилова, готового жертвовать жизнью ради других, здесь предстает в резко противоположном образе, вызывающем отторжение и презрение. И роль удается ему блестяще. Четко и лаконично сыгранный антагонист героя по кличке Ромашка — двуличный тип, не гнушающийся ни предательством, ни шантажом для достижения своих целей. Сам актер — человек непростой судьбы, ушедший в достаточно молодом возрасте. Возможно, специфический негативный жизненный опыт и руководство режиссера помогли Богатыреву так убедительно и живо воплотить на экране образ подлеца.

Инна Ульянова (Маргарита Павловна, «Покровские ворота»)

Один из самых запоминающихся персонажей фильма «Покровские ворота» — это, безусловно, Маргарита Павловна Хоботова, которую сыграла Инна Ульянова. Изображенная настолько правдоподобно и живо «женщина весомых достоинств и выдающегося ума», деятельная и властная натура вызывает в зрителе неподдельный интерес. Однако на общем доброжелательном фоне повествования — при всей комедийности, театральной вычурности интонаций, с которой она произносит свои реплики, — явно проглядывается жестокий характер бескомпромиссной манипуляторши, находящей удовольствие в подавлении и самоутверждении за чужой счет. Оттого и возникает двоякое чувство при наблюдении за сюжетными перипетиями и некоторый скверный осадок. Вжиться в роль так органично дано далеко не каждой актрисе.

Лидия Федосеева-Шукшина (мать Ромы, «Вам и не снилось...»)

Лидия Федосеева-Шукшина в знаковом фильме «Вам и не снилось...» играет роль мамы главного героя, чей тандем с бабушкой являет собой, скажем так, полюс зла и противостояния подростковой любви. Мастерски сыгранная актрисой эволюция образа героини — это то, что сделало фильм знаковым. В начале фильма героиня Федосеевой-Шукшиной — простоватая, чрезмерно трясущаяся над своим сыном мама. Однако, узнав о том, что сын Рома встречается с дочерью женщины, в которую некогда был влюблен ее муж, она переходит на следующую ступень. Прикрываясь заботой о сыне, но на самом деле ведомая ревностью, она демонстрирует образец хитрости, лицемерия и коварства, пытаясь разрушить отношения и препятствовать общению сына с его избранницей. При этом нисколько не стесняясь откровенной лжи, манипулируя и играя на чужих чувствах.

Татьяна Пельтцер (бабушка Ромы, «Вам и не снилось...»)

Так же, если не лучше, играет на чужих чувствах «умирающая» бабушка Ромы, живущая в историческом центре Ленинграда, куда Рому ссылают якобы ухаживать за ней. В виртуозном и реалистичном исполнении Татьяны Пельтцер она тоже предстает манипулятором, которому очень нравится быть в центре внимания и вмешиваться в чужие судьбы. При этом актриса наделяет свой образ некоторой хрупкостью и интеллигентностью, что, впрочем, только усугубляет зрительские антипатии. «Это порочная семья и порочная девчонка», — резко бросает коварная притворщица, тем самым невольно признаваясь, что участвует в сговоре с Роминой мамой.

Людмила Иванова (Шура, «Служебный роман»)

Людмила Иванова в культовом фильме Рязанова — это «симпатичная, но чересчур активная» Шура, занимающаяся общественной работой. Будучи персонажем второго плана, Шура запомнилась зрителям благодаря прежде всего яркой актерской игре. Иванова ровно отыгрывает суетливого, отвлекающего от работы персонажа, жадного до чужого внимания и раздражающего своей бестактностью и формализмом в некоторых деликатных вопросах. — А меня вообще сослали в бухгалтерию! — выдает Шура, убегая куда-то.

— Да на тебе пахать надо! — бросает ей вслед секретарь Вера.

Евгений Евстигнеев (Дынин, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»)

Евгений Евстигнеев, для которого эта картина стала одной из первых крупных работ в кино, сумел очень точно и достоверно изобразить такого фактурного формалиста, как директор пионерского лагеря товарищ Дынин. Актер блестяще справляется со своей задачей, балансируя на грани условности, карикатурности и достоверности. Малопривлекательный сам по себе, образ типичного бюрократа усиливается эпизодами с коленопреклонением перед вышестоящим начальством с желанием угодить и выслужиться. Впрочем, Евгений Евстигнеев играет Дынина так правдиво, что даже за личиной демагога и крючкотворца проглядывает драматическая судьба человека, возможно, сформировавшегося под давлением обстоятельств определенной среды и времени.

Инна Чурикова (Марфушка, «Морозко»)

Инна Чурикова воплотила эталонный образ избалованной дочери, выросшей в атмосфере вседозволенности, жестокой, капризной, глуповатой и наглой. Хамское обращение с отчимом и сводной сестрой вызывает у зрителей всех возрастов оторопь и отторжение. А завышенная самооценка этого персонажа так гротескно и смешно передана Чуриковой, что кадры и фразы Марфушки разошлись на мемы и цитаты. Вспоминается, как она громко выкрикивает так, чтобы слышали все: «Хочу жениха! Хочу приданого! Хочу! Хочу! Хочу!» Она совершенно искренне уверена в том, что даже сам Морозко ей обязан выдать по первому требованию желаемое. Закономерен и поучителен финал этой сказки.