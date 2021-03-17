AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15+ героев мультфильмов, которых мы подогнали под современные стандарты красоты так, что комар носа не подточит

31023
3

Мы любим трансформировать киногероев и звезд прошлого с учетом современных веяний моды, макияжа и канонов привлекательности. Сегодня мы решились преобразить самых дорогих нашему сердцу героев мультфильмов. Именно с ними мы провели все свое детство: мечтали жить вместе с принцессами в сказочном диснеевском замке, летать на ковре-самолете и спасать мир от злодеев за компанию с Гаечкой и Гусёной.

Мы в AdMe.ru решили включить фантазию на максимум и изобразить любимых героинь мультфильмов с учетом тенденций современной женской моды в одежде, обуви, аксессуарах, прическах, макияже и даже татуировках.

1. Гаечка — «Чип и Дейл спешат на помощь»

2. Ариэль — «Русалочка»

3. Гусёна — «Черный Плащ»

4. Пэг — «Гуфи и его команда»

5. Золушка — «Золушка»

6. Белоснежка — «Белоснежка и семь гномов»

7. Жасмин — «Аладдин»

8. Мардж Симпсон — «Симпсоны»

9. Алиса — «Алиса в Стране чудес»

10. Покахонтас — «Покахонтас»

11. Круэлла Де Виль — «101 далматинец»

12. Миссис Клювдия — «Утиные истории»

13. Анжелика Пиклз — «Ох уж эти детки!»

14. Дейзи Дак — «Мистер Дак идет на свидание»

15. Урсула — «Русалочка»

16. Хельга Джеральдин Патаки — «Эй, Арнольд!»

Вы бы захотели посмотреть продолжение любимых мультфильмов с героинями, которые бы настолько круто преобразились?

Фото на превью Chip'n Dale: Rescue Rangers / Walt Disney Television Animation
31023
3
Поделиться этой статьёй