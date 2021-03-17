15+ героев мультфильмов, которых мы подогнали под современные стандарты красоты так, что комар носа не подточит

Мы любим трансформировать киногероев и звезд прошлого с учетом современных веяний моды, макияжа и канонов привлекательности. Сегодня мы решились преобразить самых дорогих нашему сердцу героев мультфильмов. Именно с ними мы провели все свое детство: мечтали жить вместе с принцессами в сказочном диснеевском замке, летать на ковре-самолете и спасать мир от злодеев за компанию с Гаечкой и Гусёной.