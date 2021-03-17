15+ героев мультфильмов, которых мы подогнали под современные стандарты красоты так, что комар носа не подточит
Мы любим трансформировать киногероев и звезд прошлого с учетом современных веяний моды, макияжа и канонов привлекательности. Сегодня мы решились преобразить самых дорогих нашему сердцу героев мультфильмов. Именно с ними мы провели все свое детство: мечтали жить вместе с принцессами в сказочном диснеевском замке, летать на ковре-самолете и спасать мир от злодеев за компанию с Гаечкой и Гусёной.
Мы в AdMe.ru решили включить фантазию на максимум и изобразить любимых героинь мультфильмов с учетом тенденций современной женской моды в одежде, обуви, аксессуарах, прическах, макияже и даже татуировках.
1. Гаечка — «Чип и Дейл спешат на помощь»
2. Ариэль — «Русалочка»
3. Гусёна — «Черный Плащ»
4. Пэг — «Гуфи и его команда»
5. Золушка — «Золушка»
6. Белоснежка — «Белоснежка и семь гномов»
7. Жасмин — «Аладдин»
8. Мардж Симпсон — «Симпсоны»
9. Алиса — «Алиса в Стране чудес»
10. Покахонтас — «Покахонтас»
11. Круэлла Де Виль — «101 далматинец»
12. Миссис Клювдия — «Утиные истории»
13. Анжелика Пиклз — «Ох уж эти детки!»
14. Дейзи Дак — «Мистер Дак идет на свидание»
15. Урсула — «Русалочка»
16. Хельга Джеральдин Патаки — «Эй, Арнольд!»
Вы бы захотели посмотреть продолжение любимых мультфильмов с героинями, которые бы настолько круто преобразились?
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