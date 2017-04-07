15 героев любимых киносерий в своих первых и последних фильмах

Какие-то любимые нами киноистории уже закончились, какие-то ждут продолжения — но их героев мы не забудем уже никогда.

AdMe.ru предлагает заглянуть в прошлое и узнать, как с тех пор изменились персонажи лучших киносаг прошедших десятилетий.

Джон Макклейн — Брюс Уиллис

Крепкий орешек, 1988 / Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, 2013

© 20th Century Fox  

Логан — Хью Джекман и профессор Ксавьер — Патрик Стюарт

Люди Икс, 2000 / Логан, 2017

© 20th Century Fox  

© 20th Century Fox  

Люси Певенси — Джорджи Хенли

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005 /
Хроники Нарнии: Покоритель зари, 2010

Рокки Бальбоа — Сильвестр Сталлоне

Рокки, 1976 / Крид: Наследие Рокки, 2015

© Metro-Goldwyn-Mayer  

Терминатор Т-800 — Арнольд Шварценеггер

Терминатор, 1984 / Терминатор: Генезис, 2015

Брюс Уэйн — Кристиан Бэйл

Бэтмен: Начало, 2005 / Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012

© Warner Bros.  

Индиана Джонс — Харрисон Форд

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, 1981 /
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа, 2008

© Paramount Pictures  

Итан Хант — Том Круз

Миссия невыполнима, 1996 / Миссия невыполнима: Племя изгоев, 2015

© Paramount Pictures  

Бриджит Джонс — Рене Зеллвегер

Дневник Бриджит Джонс, 2001 / Бриджит Джонс — 3, 2016

© StudioCanal   © Universal Studios  

Джейсон Борн — Мэтт Деймон

Идентификация Борна, 2002 / Джейсон Борн, 2016

© Universal Studios  

Майкл Корлеоне — Аль Пачино

Крестный отец, 1972 / Крестный отец — 3, 1990

© Paramount Pictures  

Капитан Спок — Леонард Нимой

Звездный путь, 1979 / Стартрек: Возмездие, 2013

© Paramount Pictures  

Эллен Рипли — Сигурни Уивер

Чужой, 1979 / Чужой-4: Воскрешение, 1997

© 20th Century Fox  

Кью — Десмонд Ллевелин

Из России с любовью, 1963 / И целого мира мало, 1999

© Metro-Goldwyn-Mayer  

Фото на превью 20th Century Fox

7 На склад!
2 Комментарии
  • 7 апреля 2017
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  • 7385

Охренифигительно!

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