15 героев любимых киносерий в своих первых и последних фильмах

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Какие-то любимые нами киноистории уже закончились, какие-то ждут продолжения — но их героев мы не забудем уже никогда.

AdMe.ru предлагает заглянуть в прошлое и узнать, как с тех пор изменились персонажи лучших киносаг прошедших десятилетий.