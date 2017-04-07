15 героев любимых киносерий в своих первых и последних фильмах
Какие-то любимые нами киноистории уже закончились, какие-то ждут продолжения — но их героев мы не забудем уже никогда.
AdMe.ru предлагает заглянуть в прошлое и узнать, как с тех пор изменились персонажи лучших киносаг прошедших десятилетий.
Джон Макклейн — Брюс Уиллис
Крепкий орешек, 1988 / Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть, 2013
Логан — Хью Джекман и профессор Ксавьер — Патрик Стюарт
Люди Икс, 2000 / Логан, 2017
Люси Певенси — Джорджи Хенли
Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005 /
Хроники Нарнии: Покоритель зари, 2010
Рокки Бальбоа — Сильвестр Сталлоне
Рокки, 1976 / Крид: Наследие Рокки, 2015
Терминатор Т-800 — Арнольд Шварценеггер
Терминатор, 1984 / Терминатор: Генезис, 2015
Брюс Уэйн — Кристиан Бэйл
Бэтмен: Начало, 2005 / Темный рыцарь: Возрождение легенды, 2012
Индиана Джонс — Харрисон Форд
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега, 1981 /
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа, 2008
Итан Хант — Том Круз
Миссия невыполнима, 1996 / Миссия невыполнима: Племя изгоев, 2015
Бриджит Джонс — Рене Зеллвегер
Дневник Бриджит Джонс, 2001 / Бриджит Джонс — 3, 2016
Джейсон Борн — Мэтт Деймон
Идентификация Борна, 2002 / Джейсон Борн, 2016
Майкл Корлеоне — Аль Пачино
Крестный отец, 1972 / Крестный отец — 3, 1990
Капитан Спок — Леонард Нимой
Звездный путь, 1979 / Стартрек: Возмездие, 2013
Эллен Рипли — Сигурни Уивер
Чужой, 1979 / Чужой-4: Воскрешение, 1997
Кью — Десмонд Ллевелин
Из России с любовью, 1963 / И целого мира мало, 1999
Фото на превью 20th Century Fox