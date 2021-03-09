15+ героев, которые вызовут у вас приступ ностальгии раньше, чем вы поймете, что здесь что-то не так
Многие из нас бежали после уроков домой, чтобы успеть посмотреть новую серию любимых мультиков. Кажется, мы и сейчас сможем безошибочно вспомнить слова из начальной заставки к мультфильмам и напеть их. Но хорошо ли мы помним всех героев, которые так радовали и смешили нас в детстве?
Мы в AdMe.ru взяли самые узнаваемые кадры из мультфильмов нашего детства и убрали с них одного важного персонажа, чтобы вы смогли легко проверить вашу память в этом коротком и ностальгическом тесте.
1. Новые приключения медвежонка Винни и его друзей
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2. Черный Плащ
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3. Ох уж эти детки!
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4. Тутенштейн
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5. Эй, Арнольд!
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6. Чип и Дейл спешат на помощь
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7. Приключения мишек Гамми
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8. Утиные истории
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9. Чудеса на виражах
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10. Гуфи и его команда
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11. Скуби-Ду
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12. Земля до начала времен
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13. Экстремальные охотники за привидениями
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14. Флинтстоуны
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15. Аладдин
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16. Покемон
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17. Черепашки-ниндзя
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А какой мультсериал был вашим самым любимым в детстве?
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