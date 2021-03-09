15+ героев, которые вызовут у вас приступ ностальгии раньше, чем вы поймете, что здесь что-то не так

Многие из нас бежали после уроков домой, чтобы успеть посмотреть новую серию любимых мультиков. Кажется, мы и сейчас сможем безошибочно вспомнить слова из начальной заставки к мультфильмам и напеть их. Но хорошо ли мы помним всех героев, которые так радовали и смешили нас в детстве?