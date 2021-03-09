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15+ героев, которые вызовут у вас приступ ностальгии раньше, чем вы поймете, что здесь что-то не так

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Многие из нас бежали после уроков домой, чтобы успеть посмотреть новую серию любимых мультиков. Кажется, мы и сейчас сможем безошибочно вспомнить слова из начальной заставки к мультфильмам и напеть их. Но хорошо ли мы помним всех героев, которые так радовали и смешили нас в детстве?

Мы в AdMe.ru взяли самые узнаваемые кадры из мультфильмов нашего детства и убрали с них одного важного персонажа, чтобы вы смогли легко проверить вашу память в этом коротком и ностальгическом тесте.

1. Новые приключения медвежонка Винни и его друзей

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© The New Adventures of Winnie the Pooh / Walt Disney Television

2. Черный Плащ

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© Darkwing Duck / Disney Television Animation

3. Ох уж эти детки!

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© Rugrats / Klasky Csupo

4. Тутенштейн

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© Tutenstein / Discovery Kids

5. Эй, Арнольд!

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© Hey Arnold! / Nickelodeon Animation Studio

6. Чип и Дейл спешат на помощь

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© Chip'n Dale: Rescue Rangers / Walt Disney Television Animation

7. Приключения мишек Гамми

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© Disney's Adventures of the Gummi Bears / Disney Television Animation

8. Утиные истории

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© DuckTales / Walt Disney Television Animation

9. Чудеса на виражах

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© TaleSpin / Walt Disney Television Animation

10. Гуфи и его команда

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© Goof Troop / Walt Disney Television Animation

11. Скуби-Ду

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© Scooby-Doo! / Warner Bros.

12. Земля до начала времен

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© The Land Before Time / Amblin Entertainment

13. Экстремальные охотники за привидениями

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© Extreme Ghostbusters / Columbia TriStar Television

14. Флинтстоуны

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© The Flintstones / Hanna-Barbera Productions

15. Аладдин

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© Aladdin / Walt Disney Television

16. Покемон

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© ポケットモンスタ / OLM Incorporated

17. Черепашки-ниндзя

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© Teenage Mutant Ninja Turtles / Fred Wolf Films

А какой мультсериал был вашим самым любимым в детстве?

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