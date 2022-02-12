15 французских фильмов, после просмотра которых останется лишь восхищенно повторять: «О-ля-ля!»

Французское фильмы давно заняли свою нишу в мировом кинематографе: они нравится зрителям и за искрометный юмор, и за особый стиль, и за способность затронуть тонкие струны души.

Честно признаемся, что мы в AdMe.ru неравнодушны к французскому кино и составили список картин на любой вкус.

Суперзвезда (2020)

Фильм расскажет о пронырливой и циничной журналистке Франс де Мер, которая привыкла быть в курсе всех событий. Она бесстрашно ведет репортажи из горячих точек и не церемонится с президентом на пресс-конференциях. А еще Франс очень привлекательна, и без нее не обходится ни одна светская вечеринка. Однако жизнь звездной тележурналистки кардинально меняется после того, как девушка допускает роковую ошибку. И вот внезапно из королевы лайков она превращается в персону нон грата. Сможет ли она найти в себе силы вернуть былую славу? Рейтинг IMDb — 5,9.

Сирано. Успеть до премьеры (2018)

Париж, 1897 год. Эдмон Ростан — молодой драматург, который во что бы то ни стало должен сдать новую пьесу, иначе ему нечем будет кормить жену и 2 маленьких детей. В отчаянии он обещает, что скоро принесет гениальную и смешную пьесу в стихах. Однако проблема заключается в том, что пока у Эдмона есть только название, а дата премьеры уже назначена. Рейтинг IMDb — 7,3.

Прекрасная эпоха (2019)

Вы когда-нибудь хотели заново пережить какие-то события из своего прошлого? Героям этого фильма выпала такая возможность благодаря предприимчивым бизнесменам, которые обещают в точности повторить важные эпизоды из жизни своих клиентов. Немолодой художник по имени Виктор решает воспользоваться этой услугой, чтобы освежить отношения со своей женой, и в точности «восстанавливает» день их знакомства. Вот только супруга, кажется, не в восторге от этой идеи. Рейтинг IMDb — 7,4.

Спасти или погибнуть (2018)

Франк работает пожарным в Париже. Он живет вполне счастливой жизнью: у него есть любимая жена и дети-близнецы. Но все меняется, когда во время очередного вызова Франку приходится пожертвовать собой ради спасения людей. Придя в себя в больнице, главный герой узнает, что его лицо обезображено огнем. Теперь ему придется научиться жить новой жизнью. Рейтинг IMDb — 6,9.

Черный ящик (2021)

Крупная авиакатастрофа уносит жизни сотен пассажиров самолета французской авиакомпании. Понять, что же произошло в небе, поможет только расшифровка черного ящика. Расследование доверяют молодому, но весьма талантливому аналитику Матьё с феноменальным слухом. И чем глубже он копает, тем яснее понимает, что в этом деле много нестыковок. Он выдвигает свою версию катастрофы, но ему никто не верит. Возможно, это всего лишь изощренные игры его разума? Рейтинг IMDb — 7,3.

Триумф (2020)

Когда-то Этьен был актером, но его карьера сложилась неудачно. Так что теперь он обучает других людей актерскому мастерству. Однажды его нанимают вести курсы для заключенных. Внезапно Этьену приходит мысль сколотить из своих новых подопечных настоящую театральную труппу. Он мечтает поставить с ними знаменитую пьесу «В ожидании Годо». Правда, у Этьена есть всего лишь полгода, чтобы воплотить в жизнь свой безумный замысел. Рейтинг IMDb — 7,3.

Маленькие секреты большой компании (2019)

Шумная компания давних друзей решает преподнести сюрприз своему закадычному другу Максу. Они без предупреждения заваливаются к нему на виллу всей толпой, чтобы отметить его юбилей. Вот только Макс, похоже, не оценил лихую выходку друзей. В итоге внезапный визит подталкивает друзей на откровенный разговор. Рейтинг IMDb — 6,5.

Аннетт (2021)

Эта музыкальная комедия расскажет трогательную историю двух влюбленных. Он — стендап-комик, она — оперная певица. Их жизнь переворачивается с ног на голову, когда у них рождается дочка по имени Аннетт, которая обладает необычным даром. Рейтинг IMDb — 6,4.

Застрявшие вместе (2021)

В силу непреодолимых обстоятельств жители одного из парижских многоквартирных домов оказываются заперты внутри своих квартир. Они могут выходить разве что в магазин или во внутренний дворик. Теперь нескольким совершенно разным соседям придется научиться как-то взаимодействовать и уживаться друг с другом, что довольно непросто, ведь у каждого есть свои «тараканы» и заморочки. Рейтинг IMDb — 6,3.

Правда (2019)

Фабьен — знаменитая французская актриса, которая работает над написанием своих мемуаров под названием «Правда». А еще она готовится к новой важной роли. В этот момент к Фабьен приезжает дочь, которая вместе с мужем и ребенком давно живет в Америке. Вскоре становится понятно, что отношения между матерью и дочерью довольно непростые, и, чтобы достичь гармонии, им придется проговорить некоторые важные вещи, которые прежде замалчивались. Рейтинг IMDb — 6,5.

Эйфель (2021)

Конец XIX века, Париж. У талантливого инженера Гюстава Эйфеля грандиозные планы: он мечтает построить метро, которое называет подземной железной дорогой будущего. Но встреча с загадочной женщиной из прошлого переворачивает мир Эйфеля. Этот умопомрачительный роман вдохновляет изобретателя на создание невероятного здания — огромной ажурной башни, которая потом станет символом Парижа. Рейтинг IMDb — 6,3.

Пока жив (2021)

Зрителям предстоит проследить за жизнью 3 героев: мужчины, который узнает о том, что он серьезно болен, его матери, которая страдает от собственной беспомощности и не может помочь сыну, а также врача, которая делает все, чтобы помочь своему пациенту. Рейтинг IMDb — 6,4.

Бал безумных женщин (2021)

XIX век. Главная героиня Эжени — девушка из обеспеченной семьи, которая обладает странным даром: она может видеть и слышать давно ушедших людей. Правда, когда ее родные узнают об этой особенности, они принимают решение отправить Эжени в лечебницу для душевнобольных, которую возглавляет знаменитый доктор Жан-Мартен Шарко. Рейтинг IMDb — 6,6.

От кутюр (2021)

Эстер — швея, которая всю свою жизнь проработала в мастерской легендарного модного дома Dior. В какой-то момент она понимает, что достигла вершины своей карьеры, поэтому принимает решение выйти на пенсию. Однажды в метро Эстер сталкивается с девушкой по имени Жади, которая пытается стащить ее сумку. Но вместо того, чтобы сдать Жади полиции, Эстер берет незадачливую воровку под свою опеку. Рейтинг IMDb — 6,4.

Эта безумная любовь (2021)

Случайная встреча двух молодых людей Камилл и Жоржа быстро перерастает в страстный роман, а затем в счастливый брак. У них рождается сын, а потом Камилл приводит домой еще и ручного журавля. Все вокруг восхищаются этой необычной семьей, которая умеет жить яркой жизнью. Правда, мало кто знает, что Камилл и Жорж живут не по средствам, и вскоре в своих мечтах о лучшей жизни Камилл перестает различать, где реальность, а где — ее фантазии. Рейтинг IMDb — 7,0.