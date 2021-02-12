15 звездных матерей, которые выглядят как подружки своих детей

Многим мамам удается выглядеть настолько хорошо, что их часто принимают за старшую сестру дочери или сына. В такие моменты кажется, будто время идет назад, а женщины с возрастом только хорошеют. В этой статье собраны фото мам-знаменитостей, на которых порой тяжело понять, где мама, а где ребенок.

Мы в AdMe.ru не можем насмотреться на таких крутых мам-подружек. Предлагаем и вам взглянуть на их фото.

София Ротару

Руслан Евдокименко — единственный сын Софии Ротару. В 2020 году ему исполнилось 50 лет. Ротару уже 73 года, а рядом с сыном она выглядит его ровесницей. Руслан является музыкальным продюсером и предпринимателем. Он подарил Софии внука Анатолия (26 лет) и внучку Софию (19 лет).

Валерия

Валерии в 2021 году исполнится 53 года. На фото с ней муж Иосиф Пригожин, сын Арсений и его жена Лиана. 1 января 2021 года у молодоженов появился малыш. Арсению сейчас 22 года, он блогер и предприниматель. У него есть брат Артемий, который в 26 лет работает главным управляющим компании The Hana Road Group в Швейцарии. У певицы есть еще дочь Анна. Ей 27 лет, она является автором-исполнителем и актрисой.

Анжелика Варум

У российской эстрадной певицы Анжелики Варум и Леонида Агутина есть дочь Елизавета. Она создала рок-группу Without Gravity («Без притяжения»), с которой устраивала концерты в школах. Елизавета пишет музыку, играет на гитаре и выступает под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Анжелике сейчас 51 год, а дочке 22.

Любовь Толкалина

Российской актрисе Любови Толкалиной 42 года. В 2001 году у нее с Егором Кончаловским родилась дочь Мария. Сейчас девушке 19 лет, она художница и модель. В сентябре 2020 года Мария вышла замуж за Никиту Кузьмина.

Ирина Салтыкова

Ирине Салтыковой 54 года. Ее 33-летняя дочь Алиса пишет стихи и песни, снимает клипы, поет на русском и английском языках. Отцом Алисы является Виктор Салтыков.

Инна Маликова

У певицы и музыкального продюсера Инны Маликовой и ее первого мужа Анатолия Антоничука есть 22-летний сын Дмитрий. Он учился в Высшей школе гастрономии, затем поступил на факультет менеджмента и управления. Сейчас молодой человек ведет YouTube-канал о приготовлении блюд. Самой Инне в этом году исполнилось 44 года.

Тина Канделаки

Грузинской и российской телеведущей и продюсеру Тине Канделаки сейчас 45 лет. У них с бывшим мужем Андреем Кондрахиным двое детей: дочь Мелания (21 год) и сын Леонтий (19 лет). Девушка после школы решила учиться на журналиста, но позже перешла на факультет искусств. Леонтий записывает альбомы и учится на философском факультете.

Кристина Орбакайте

У певицы и актрисы Кристины Орбакайте трое детей. На фото — сын Дени с мамой. Ему сейчас 22 года, а самой Кристине 49 лет. Папой Дени является бизнесмен Руслан Байсаров. От певца Владимира Преснякова — младшего у Орбакайте есть сын Никита. На данный момент ему 29 лет, он музыкант и актер. В 2012 году у Кристины и ее нынешнего супруга Михаила Земцова родилась дочка Клавдия.

Наталья Водянова

38-летняя киноактриса и супермодель Наталья Водянова рядом с пятью своими детьми кажется их сестрой. От бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана, Наталья родила сына Лукаса Александра (19 лет), дочь Неву (14 лет) и сына Виктора (13 лет). А от второго мужа Антуана Арно, французского бизнесмена, — сыновей Максима (6 лет) и Романа (4 года).

Слава

От брака с Константином Морозовым у Анастасии Сланевской (певицы Славы) родилась дочь Александра. Сейчас ей 22 года, а Славе в 2020 году исполнилось 38 лет. Александра сначала поступила в театральное училище им. М.С. Щепкина, но меньше чем через год забрала документы, поступила в РУДН и учится на лингвиста. В 2011 году у Славы родилась вторая дочка — Антонина Сланевская. Папа девочки — бизнесмен Анатолий Данилицкий.

Екатерина Стриженова

Екатерине 52 года. Первой дочери, Анастасии, 32 года. В 2013 году она вышла замуж за финансиста Петра Грищенко, а через 5 лет у Екатерины Стриженовой появился внук Петр. Вторая дочь актрисы, Александра, родилась в 2000 году. Сейчас она учится на факультете Высшей школы современных социальных наук. Саша обучалась танцам в балете «Тодес», снялась в фильмах «Любовь-морковь», «Юленька» и «У каждого своя война». Муж Екатерины, Александр Стриженов, — актер, режиссер, сценарист и продюсер. Они женаты уже более 30 лет. На фото телеведущая с младшей дочкой.

Глюкоза

Наталье Чистяковой-Ионовой 34 года, а ее старшей дочке Лидии 13 лет. Девушка пошла по стопам мамы и начинает свой путь певицы. Сейчас Лидия стала одной из претенденток на Kids’ Choice Awards (кинопремия, вручаемая телевизионным каналом Nickelodeon) в 2021 году. У бизнесмена Александра Чистякова и певицы Глюкозы есть еще дочь Вера, ей 10 лет.

Анна Седокова

Певице, автору песен, дизайнеру одежды, актрисе, теле- и радиоведущей Анне Седоковой не так давно исполнилось 38 лет. У Анны трое детей. Самой старшей дочке, Алине Белькевич, 16 лет. Папа девочки и первый муж Анны — футболист Валентин Белькевич. Вторую дочь, Монику, певица родила от бизнесмена Максима Чернявского в 2011 году. А чуть больше трех лет назад у Анны появился сын Гектор. Его отец — бизнесмен Артем Комаров.

Екатерина Климова

В январе 2021 года актриса Екатерина Климова отмечала свой 43-й день рождения. Она многодетная мама. От брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у Екатерины есть дочь Елизавета. Сейчас ей 18 лет. От второго мужа, актера Игоря Петренко, у Климовой двое сыновей: Матвей (14 лет) и Корней (12 лет). В 2015 году Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. В том же году у них родилась дочка Изабелла.

Наташа Королева

У Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, более известного как Тарзан, есть 18-летний сын Архип. В 2020 году он выпустил свою первую песню под псевдонимом Архип Грек. До этого мальчик уже выступал на сцене: пел с мамой песню «Веришь или нет» в 2018 году. Наташе Королевой сейчас 47 лет, но выглядит она едва ли не сверстницей своего повзрослевшего сына