15+ фото звездных детей и их родителей в одном и том же возрасте

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Звездные дети нередко идут по стопам родителей: становятся актерами, моделями, музыкантами. И ничего удивительного, ведь часто они наследуют от мам и пап не только внешность, но и талант. Иногда отпрыски известных людей делают даже более головокружительную карьеру, добиваясь успеха уже в юном возрасте.

AdMe.ru сравнил фото звезд и их детей в одном и том же возрасте. Чье сходство вызвало у вас наибольший восторг? А кто из представителей нового поколения пошел совсем не в родителей?

1. Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон в 39 лет

2. Джонни Депп и его дочь Лили-Роуз в 19 лет

3. Блайт Даннер и ее дочь Гвинет Пэлтроу в возрасте 37 лет

4. Том Хэнкс и его сын Колин в возрасте 38 лет

5. Риз Уизерспун и ее дочь Ава Элизабет Филипп в 19 лет

6. Ленни Кравиц и его дочь Зои в 30 лет

7. Мик Джаггер и его сын Джеймс в 28 лет

8. Джон Леннон и его сын Шон в 30 лет

9. Дональд Сазерленд и его сын Кифер в 50 лет

10. Дэвид Бекхэм и его сын Бруклин в возрасте около 20 лет

11. Боб Марли и его сын Зигги в возрасте около 30 лет

12. Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер накануне совершеннолетия

13. Мелани Гриффит и ее дочь Дакота Джонсон в 29 лет

14. Вера Алентова и ее дочь Юлия Меньшова в возрасте 40 лет

15. Деми Мур и ее дочь Румер Уиллис в 30 лет

Бонус: Ксения Раппопорт и ее дочь Аглая Тарасова