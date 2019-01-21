15+ фото звездных детей и их родителей в одном и том же возрасте
Звездные дети нередко идут по стопам родителей: становятся актерами, моделями, музыкантами. И ничего удивительного, ведь часто они наследуют от мам и пап не только внешность, но и талант. Иногда отпрыски известных людей делают даже более головокружительную карьеру, добиваясь успеха уже в юном возрасте.
AdMe.ru сравнил фото звезд и их детей в одном и том же возрасте. Чье сходство вызвало у вас наибольший восторг? А кто из представителей нового поколения пошел совсем не в родителей?
1. Голди Хоун и ее дочь Кейт Хадсон в 39 лет
2. Джонни Депп и его дочь Лили-Роуз в 19 лет
3. Блайт Даннер и ее дочь Гвинет Пэлтроу в возрасте 37 лет
4. Том Хэнкс и его сын Колин в возрасте 38 лет
5. Риз Уизерспун и ее дочь Ава Элизабет Филипп в 19 лет
6. Ленни Кравиц и его дочь Зои в 30 лет
7. Мик Джаггер и его сын Джеймс в 28 лет
8. Джон Леннон и его сын Шон в 30 лет
9. Дональд Сазерленд и его сын Кифер в 50 лет
10. Дэвид Бекхэм и его сын Бруклин в возрасте около 20 лет
11. Боб Марли и его сын Зигги в возрасте около 30 лет
12. Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер накануне совершеннолетия
13. Мелани Гриффит и ее дочь Дакота Джонсон в 29 лет
14. Вера Алентова и ее дочь Юлия Меньшова в возрасте 40 лет
15. Деми Мур и ее дочь Румер Уиллис в 30 лет
Бонус: Ксения Раппопорт и ее дочь Аглая Тарасова
Оба фото сделаны примерно в одно время. Сложно поверить, что на них запечатлены мать и дочь. Ксения Раппопорт родила дочь Аглаю в 19 лет. Но это не умаляет ее заслуг — она выглядит великолепно и кажется старшей сестрой собственной дочери.
Фото на превью East News, s_bukley / depositphotos