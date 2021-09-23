15+ закадровых фото, в которых теплоты и юмора не меньше, чем на экране
Конечно, ни для кого не секрет, что за кадром у актеров бывают совсем иные отношения, нежели в кино. Одни друг друга терпеть не могут, но вынуждены играть влюбленную пару. А другие, наоборот, должны изображать на экране неприязнь к коллеге, хотя на самом деле их связывает крепкая дружба. Как бы там ни было, фанатам наверняка интересно узнать, что же скрывается по ту сторону экрана.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, как знаменитые актеры и актрисы ведут себя в моменты, когда на них не направлена камера. И еще раз убедились в том, что в жизни все обычно гораздо ярче и непринужденнее, чем в кино.
Эмилия Кларк и Джейсон Момоа — снимались в сериале «Игра престолов»
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон — снимались в сериале «Настоящий детектив»
Звезды сериала «Теория Большого взрыва»
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет — снимались в фильме «Титаник»
Актрисы сериала «Большая маленькая ложь»
Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон — снимались в серии фильмов о Гарри Поттере
Звезды сериала «Друзья»
Доминик Монаган и Билли Бойд — снимались в трилогии «Властелин колец»
Звезды сериала «Как я встретил вашу маму»
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон — снимались в сериале «Секретные материалы»
Звезды сериала «Офис»
Дональд Фэйсон и Зак Брафф — снимались в сериале «Клиника»
Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд — снимались в трилогии «Назад в будущее»
Звезды сериала «Очень странные дела»
Актрисы фильма «Маленькие женщины»
Том Фелтон и Эмма Уотсон — снимались в серии фильмов о Гарри Поттере
Актрисы сериала «Секс в большом городе»
А вам нравится смотреть на любимых актеров и актрис в неформальной обстановке? Или, на ваш взгляд, так теряется магия кино?
Фото на превью True Detective / HBO Entertainment, officiallymcconaughey / Instagram
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