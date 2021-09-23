15+ закадровых фото, в которых теплоты и юмора не меньше, чем на экране

Конечно, ни для кого не секрет, что за кадром у актеров бывают совсем иные отношения, нежели в кино. Одни друг друга терпеть не могут, но вынуждены играть влюбленную пару. А другие, наоборот, должны изображать на экране неприязнь к коллеге, хотя на самом деле их связывает крепкая дружба. Как бы там ни было, фанатам наверняка интересно узнать, что же скрывается по ту сторону экрана.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как знаменитые актеры и актрисы ведут себя в моменты, когда на них не направлена камера. И еще раз убедились в том, что в жизни все обычно гораздо ярче и непринужденнее, чем в кино.

Эмилия Кларк и Джейсон Момоа — снимались в сериале «Игра престолов»

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон — снимались в сериале «Настоящий детектив»

Звезды сериала «Теория Большого взрыва»

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет — снимались в фильме «Титаник»

Актрисы сериала «Большая маленькая ложь»

Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон — снимались в серии фильмов о Гарри Поттере

Звезды сериала «Друзья»

Доминик Монаган и Билли Бойд — снимались в трилогии «Властелин колец»

Звезды сериала «Как я встретил вашу маму»

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон — снимались в сериале «Секретные материалы»

Звезды сериала «Офис»

Дональд Фэйсон и Зак Брафф — снимались в сериале «Клиника»

Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд — снимались в трилогии «Назад в будущее»

Звезды сериала «Очень странные дела»

Актрисы фильма «Маленькие женщины»

Том Фелтон и Эмма Уотсон — снимались в серии фильмов о Гарри Поттере

Актрисы сериала «Секс в большом городе»