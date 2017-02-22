15 фильмов весны, пропустить которые будет преступлением

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Мы в AdMe.ru обожаем хорошее кино, поэтому внимательно следим за новинками кинематографа. Предлагаем вашему вниманию подборку, в которой мы собрали наиболее ожидаемы фильмы этой весны — разочаровать не должен ни один!

Логан Logan

Когда: со 2 марта В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук Мрачный фильм о Росомахе, который постепенно теряет свои суперспособности. Уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы. Взрослый рейтинг R, черно-белые снимки с площадки, обещание рек крови — последний выход Джекмана в роли Логана запомнится всем.

Золото Gold

Когда: со 2 марта В ролях: Мэттью Макконахи, Эдгар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, Кори Столл Приключенческий триллер о предприимчивом дельце, который ищет золото в джунглях Индонезии. В основе фильма лежат реальные события, а в главной роли — Мэттью Макконахи с непривычной прической.

Песня за песней Song to Song

Когда: с 10 марта В ролях: Натали Портман, Райан Гослинг, Майкл Фассбендер, Руни Мара Фильм повествует о двух пересекающихся любовных треугольниках, полных страсти, любви и сексуальной одержимости. Режиссеру Терренсу Малику удалось собрать не только суперзвездный состав актеров, но и поработать с одним из выдающихся операторов современности — Эммануэлем Любецки. Кажется, этот фильм обещает стать одной из самых интересных премьер сезона.

Красавица и чудовище Beauty and the Beast

Когда: с 16 марта В ролях: Дэн Стивенс, Эмма Уотсон, Люк Эванс, Юэн Макгрегор Долгожданный ремейк легендарного диснеевского мультфильма. Сюжет мы все знаем хорошо: красавица Белль спешит на помощь отцу и оказывается в заколдованном замке, где встречает настоящее чудовище. Судя по трейлеру, сказка обретает второе дыхание.

Живое Life

Когда: с 23 марта В ролях: Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс Группе исследователей в ходе экспедиции на Марс удалось обнаружить жизнь на Красной планете. Однако они даже не подозревают, что повлечет за собой это открытие. Кстати, создатели картины уверяют, что вдохновлялись фильмом «Чужой», и что из этого получилось, узнаем уже очень скоро.

Манчестер у моря Manchester by the Sea

Когда: с 23 марта В ролях: Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Кайл Чандлер Апатичный и недружелюбный сантехник Ли возвращается в родной город после смерти брата. Теперь он опекун своего племянника-подростка, и значит, ему придется переехать в родной городок — туда, где все еще прячутся страшные тени прошлого. Очень тонкое кино с 6 номинациями на «Оскар», затрагивающее самые важные струны души.

Скрижали судьбы The Secret Scripture

Когда: с 23 марта В ролях: Руни Мара, Тео Джеймс, Эйдан Тернер, Ванесса Редгрейв Фильм расскажет о пациентке психиатрической клиники Розанне Макналти, которая находилась в неволе так долго, что все уже забыли, что именно ее туда привело. Однажды ее судьбой заинтересовался новый главврач — доктор Грин, который нашел спрятанный дневник Розанны. А в нем — рассказ об удивительной жизни, страстной и трагической любви и все секреты загадочной пациентки.

Призрак в доспехах Ghost in the Shell

Когда: с 30 марта В ролях: Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Майкл Уинкотт, Жюльет Бинош Кибертехнологии подчинили себе все сферы жизни, и теперь самые опасные преступники разгуливают в виртуальном пространстве. Тем временем киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера. Этот фильм — экранизация одноименного и очень популярного аниме, так что поклонникам жанра будет что обсудить.

Фантастическая любовь и где ее найти This Beautiful Fantastic

Когда: с 13 апреля В ролях: Джессика Браун-Финдли, Эндрю Скотт, Том Уилкинсон, Джереми Ирвин Белла Браун — чудаковатая писательница, которая живет в своем уютном мире ярких фантазий. Но однажды в жизни девушки появляются сразу двое мужчин, способных разглядеть среди ее странностей ту, что так нуждается в заботе, дружбе и любви. Оказалось, что поступки этой очаровательной тихони могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей и раскрасить мир головокружительными красками.

Когда: с 20 апреля В ролях: Энн Хэтэуэй, Дэн Стивенс, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями. А фильм вовсе не о страшных монстрах, как казалось бы, а о том, как разобраться с проблемами взросления и серьезного отношения к жизни.

Жена смотрителя зоопарка The Zookeeper’s Wife

Когда: с 27 апреля В ролях: Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль Брюль Фильм снят на основе реальной истории, случившейся в годы войны в оккупированной Польше. В условиях постоянной опасности директор зоопарка и его супруга прятали от нацистов сотни евреев, бежавших из варшавского гетто, в опустевших клетках для животных, а также у себя дома.

Стражи Галактики. Часть 2 Guardians of the Galaxy Vol. 2

Когда: с 4 мая В ролях: Крис Салливан, Пом Клементьефф, Крис Пратт, Вин Дизель, Зои Салдана Один из самых ожидаемых фильмов этой весны — продолжение приключений неутомимых стражей из киновселенной Marvel. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба. И на этот раз им предстоит разгадать важнейшую тайну всей Галактики.

Голос из камня Voice from the Stone

Когда: 11 мая В ролях: Эмилия Кларк, Мартон Чокаш, Катерина Мурино Этот американо-итальянский драматический триллер повествует о мистической истории, в центре которой — врач-психолог и ее молодой пациент. Призраки, загадки и чудесная Эмилия Кларк в главной роли, она же Дейнерис из культового сериала, — завязка уже интригует.

Меч короля Артура King Arthur: Legend of the Sword

Когда: с 11 мая В ролях: Чарли Ханнэм, Кэти Макграт, Джуд Лоу Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой, не подозревая, для чего он был рожден. Но все меняется, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. Свой фильм Гай Ричи снимал с большим трудом: съемки откладывали и переносили, но мы-то знаем, что этот режиссер никогда не подводит ожиданий своих зрителей.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Когда: с 25 мая В ролях: Кая Скоделарио, Джонни Депп, Хавьер Бардем, Орландо Блум Долгожданное возвращение легендарной франшизы — на этот раз капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Спастись поможет лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.