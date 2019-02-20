15 фильмов, в которых красивая картинка и захватывающий сюжет слились в единое целое

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Костюмы и декорации, крупные планы и темп движения в кадре помогают нам проникнуться атмосферой фильма, дополняют образы киногероев и усиливают впечатление от происходящего на экране. А операторы и художники-постановщики хоть и неизвестны широкой публике, но свои «Оскары» и прочие награды заслужили не меньше, чем актеры и режиссеры.

AdMe.ru объединил в список крутые фильмы, которые сочетают в себе интересно рассказанную историю с собственным неповторимым визуальным стилем.

Железная хватка, 2010

Отчаянная девочка-подросток Мэтти Росс жаждет отомстить за убийство отца, погибшего от пули бродяги и разбойника Тома Чейни. Для того чтобы найти преступника, она вооружается отцовским револьвером и нанимает охотника за головами Рустера Когберна, известного своим пьянством и крутым нравом. Вместе с техасским рейнджером ЛаБифом они отправляются на поиски, которые заводят всю компанию на индейские территории, неподвластные местным законам. Лихой вестерн братьев Коэн с Джеффом Бриджесом и Мэттом Деймоном в главных ролях.

IMDb — 7,6

Боевой конь, 2012

Накануне Первой мировой войны английский фермер покупает за невероятные деньги чистокровного жеребца, совершенно неприспособленного к сельскохозяйственной работе. Сын фермера, Альберт, называет коня Джоуи и постепенно приручает и дрессирует его. Но позже Джоуи приходится продать, и он отправляется на войну во Францию, где участвует в боях, переживает множество приключений и спасает человеческие жизни. Альберт еще слишком молод, для того чтобы воевать, но он все-таки отправляется на фронт, чтобы найти своего любимца. Драма Стивена Спилберга о невероятной дружбе человека и животного.

IMDb — 7,2

Линкольн, 2012

1865 год. Легендарный 16-й американский президент Авраам Линкольн на пике популярности, но почивать на лаврах нет времени: перед ним стоит невероятно трудная задача — внести в Конституцию поправку, запрещающую рабство. Сторонников у него гораздо меньше, чем противников, и президент старается изменить ситуацию с помощью своего красноречия и политического мастерства. В его личной жизни тоже не все гладко: миссис Линкольн, особа со взрывным характером, упрекает его в гибели одного из их сыновей, в то время как старший сын рвется на фронт. Колоритный байопик Стивена Спилберга с невероятным Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли.

IMDb — 7,4

Уильям Тернер, 2014

Фильм рассказывает о жизни и творчестве выдающегося английского художника Уильяма Тернера. Попеременно вызывая то восхищение, то осуждение публики своим эксцентричным поведением и художественными экспериментами, Тернер обращает мало внимания на мнение окружающих. Он предпринимает путешествие на корабле, чтобы увидеть бурю, и сам живет бурной внутренней жизнью: переживает потерю отца и последний свой любовный роман. Яркий байопик Майка Ли, за который исполнитель главной роли Тимоти Сполл получил главный приз в Каннах.

IMDb — 6,8

Танцовщица, 2016

В XIX веке американская актриса Лои Фуллер случайно изобрела собственный танцевальный стиль — модерн: причудливые свободные движения, развевающиеся ткани, световые эффекты. В Париже Фуллер выступает в известном кабаре «Фоли-Бержер» и заводит влиятельных поклонников и покровителей. Но однажды она знакомится с другой танцовщицей — юной и амбициозной Айседорой Дункан, которая копирует стиль Фуллер и становится угрозой ее славе и карьере. Страстный байопик о взаимоотношениях двух талантливых женщин, где роль Айседоры Дункан сыграла дочь Джонни Деппа — Лили-Роуз Мелоди Депп.

IMDb — 6,5

Борг / Макинрой, 2017

1980 год. В финале Уимблдонского турнира должны сразиться два теннисиста — сдержанный и вежливый швед Бьорн Борг и взрывной и скандальный американец Джон Макинрой. Несмотря на абсолютно разные темпераменты, мощь их таланта равна и цель у них одна и та же — победа в турнире. Напряженный и захватывающий фильм не столько о самом знаменитом теннисном поединке всех времен, сколько о столкновении двух мощных характеров и цене победы. Критики называют роль Макинроя лучшей в карьере Шайи Лабафа.

IMDb — 7,0

Зови меня своим именем, 2017

Начало 1980-х, 17-летний Элио Перлман вместе с родителями проводит безмятежное лето на семейной вилле в Италии и встречается с подружкой детства. Все меняется, когда отец Элио, университетский профессор, привозит с собой на виллу своего ассистента, 24-летнего Оливера, красивого как античный бог. Невероятная по красоте и накалу чувств картина о первой любви и обретении себя от знаменитого режиссера Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе в главной роли.

IMDb — 7,9

До свидания там, наверху, 2017

Первая мировая война на исходе. Двое рядовых — сын миллионера и талантливый художник Эдуар Перико и бывший почтальон Альбер Майяр — служат вместе. Когда лейтенант отправляет обоих на верную гибель, Альбер спасает Эдуара, но лицо последнего сильно изуродовано. Он решает не возвращаться домой, скрывает лицо под маской и начинает рисовать картины, а Альбер становится его импресарио. Но от скрыться от прошлого все равно не удастся. Фильм снят по известному роману Пьера Леметра, получившего Гонкуровскую премию, и стал одним из самых успешных французских фильмов 2017 года, завоевав 5 премий «Сезар».

IMDb — 7,5

Фаворитка, 2018

В конце XVII — начале XVIII века в Великобритании правит последняя представительница династии Стюартов — болезненная и неуравновешенная Анна. Но она занимает трон лишь формально, де-факто страной уверенно правит ее ближайшая подруга Сара Черчилль, герцогиня Мальборо. Все меняется, когда при дворе в качестве служанки появляется родственница Сары — Абигейл. Сара берет очаровательную девушку под свое крыло, но та, постепенно обретая влияние на королеву, включается в дворцовые интриги и становится угрозой положению леди Мальборо. Несмотря на хитрость служанки, Сара не намерена уступать ей. Эту остроумную историческую драму украсил отличный актерский состав: Оливия Колман, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс.

IMDb — 7,8

Рома, 2018

Мехико начала 70-х годов. Клео, бедная индианка из местного племени, работает служанкой в зажиточной семье. Глава семьи — врач, почти не бывает дома, а его жена София погружена в воспитание четверых детей. Но трагические исторические события 10 июня 1971 года, когда во время католического праздника солдаты расстреляли студентов-демонстрантов, необратимо меняют судьбы героев. Новый метафоричный фильм Альфонсо Куарона, снятый в черно-белой гамме, уже успел собрать несколько главных наград — «Золотой глобус», «Золотого льва» и премию BAFTA.

IMDb — 7,9

Человек, который убил Дон Кихота, 2018

Циничный и всем недовольный режиссер Тоби руководит съемками очередного рекламного ролика в Испании, как вдруг на глаза ему попадается диск с фильмом о Дон Кихоте, который он снимал в местной деревеньке в студенческие годы. Тоби едет посмотреть, что стало с актерами из его фильма за эти годы, и обнаруживает, что сапожник, сыгравший в нем главную роль, сошел с ума и впрямь считает себя Дон Кихотом, а Тоби — Санчо Пансой. В это же время у Тоби случаются нелады с законом, и странная парочка вместе пускается в путешествие, которое становится чем дальше, тем безумнее, а фантазия одерживает победу над реальностью. Фильм снял режиссер Терри Гиллиам, а комические приключения героев на экране воплотили Джонатан Прайс и Адам Драйвер.

IMDb — 6,6

Две королевы, 2018

XVI век. Шотландская королева Мария Стюарт после замужества становится также и королевой Франции, но, овдовев спустя год, вынуждена вернуться в Шотландию. Теперь ей предстоит наладить отношения со своей кузиной Елизаветой I, правительницей Англии. Но стремление укрепить родственные связи неуклонно превращается в жесткое соперничество за трон между двумя огненно-рыжими королевами. Костюмированная драма с потрясающей работой художника-постановщика и актерским дуэтом Марго Робби и Сирши Ронан.

IMDb — 6,5

Колетт, 2018

Юная Сидони-Габриэль Колетт выходит замуж за парижского писателя Вилли. Со временем оказывается, что ее писательский талант намного превосходит способности мужа. Он подписывает ее роман о провинциальной девушке Клодин своим именем, и успех книги открывает им доступ в высшее общество Парижа. Но когда муж требует, чтобы Колетт написала продолжение романа, она отказывается и начинает борьбу за свои права, решительно бросая вызов общепринятым представлениям об искусстве и сексуальности. Атмосферное кино с элегантной Кирой Найтли хоть формально и является байопиком о настоящей Сидони-Габриэль Колетт, но если взглянуть шире, то это фильм об обретении женской силы и смелости говорить в полный голос в мире, который к этому не готов.

IMDb — 6,8

Ван Гог. На пороге вечности, 2018

Фильмов о великом художнике было снято немало, но «Ван Гог. На пороге вечности» занял среди них особое место. Сюжет легко переносит нас из парижского кафе на бескрайние поля, он не зациклен на четком следовании фактам из биографии художника, а вместо этого раскрывает нам его непростой внутренний мир. До того как стать режиссером, автор фильма Джулиан Шнабель был профессиональным художником, а лицо сыгравшего Ван Гога Уиллема Дефо было словно создано для этой роли. За нее актер получил приз Венецианского кинофестиваля и был номинирован на «Золотой глобус».

IMDb — 7,0

Девочка, 2018

Тихая, симпатичная 15-летняя Лара только что поступила в балетную школу и находится на испытательном сроке: преподаватели очень строги, но она старается, стирая ноги в кровь, ведь стать балериной — ее мечта. Одновременно она проходит и другое испытание — гормональную терапию. Ведь Лара родилась мальчиком по имени Виктор, и вскоре ее ждет операция по изменению пола. Фильм бельгийского режиссера Лукаса Донта основан на реальной истории балерины-трансгендера и уже собрал 4 приза в Каннах и номинацию на «Золотой глобус». Главную роль сыграл 17-летний танцовщик из Брюсселя Виктор Полстер.

IMDb — 7,2

Бонус: документальный фильм «Самсара», 2011

Кропотливая работа создателей «Самсары» длилась 5 лет, а снималась лента в 25 странах. Название переводится с санскрита как «вечно вращающееся колесо жизни». Фильм без лишних слов показывает нам самые колоритные места на планете, жизнь людей, чудеса природы и архитектуры: города и деревни, пустыни и горы, смех и слезы, горе и счастье, нищету и изобилие, жизнь и смерть. Вот извергается вулкан, вот танцуют азиатские танцовщицы, вот тибетские монахи создают мандалу из цветного песка — и все это сливается в эпичный калейдоскоп из редчайших кадров, чтобы показать: вот она, наша жизнь, такая разная и такая прекрасная, несмотря ни на что.

IMDb — 8,5

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