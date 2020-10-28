15 фильмов, в которых герои щеголяют в костюмах известных модельеров

Иногда костюмы в кино напоминают целые произведения искусства. Будь то церковные облачения Джуда Лоу и Джона Малковича в «Новом Папе», винтажные платья в «Аббатстве Даунтон» или стильные и лаконичные наряды героев «Анны Карениной». Одежда персонажей бывает настолько притягательной, что просто невозможно отвести глаз: например, в «Пятом элементе», что неудивительно, ведь ее создавал сам Жан-Поль Готье, или в «Завтраке у Тиффани», где платья для главной героини придумывал Юбер де Живанши.

Мы в AdMe.ru изучили с этой точки зрения множество фильмов и отметили 16 из них. Там вещи от именитых дизайнеров не только покоряют красотой, но и несут смысловую нагрузку и полностью погружают в атмосферу происходящего.

1. Новый папа (2020)

Художники по костюмам Лука Канфора и Карло Поджоли очень ответственно подошли к выбору нарядов для «Молодого папы» и «Нового папы». В этом им помогал сам Джон Малкович, сыгравший понтифика в последней части сериала. У актера есть своя линия мужской одежды, поэтому он понимает толк в моде. Канфора и Поджоли брали консультацию и в мастерской Gammarelli, которая шьет одежду для главы католической церкви. Большая часть светской одежды героев, очки Джуда Лоу были предоставлены Giorgio Armani. И даже те самые белые плавки, в которых актер расхаживал на пляже в титрах. Огромное внимание было уделено и деталям. Так, красные тапочки для обоих пап были изготовлены брендом Christian Louboutin. Только у Ленни они сделаны из кожи, а у модника Джона — из ценного бархатного дамаста. Так художники по костюмам хотели по-разному охарактеризовать героев. Как-то, встретившись на съемочной площадке, Джуд Лоу посмотрел на обувь Малковича и сказал: «Я ревную... туфли Джона намного красивее моих!»

2. Однажды в... Голливуде (2019)

Для того чтобы одеть героев картины «Однажды в... Голливуде», художнику по костюмам Арианне Филлипс пришлось провести серьезное исследование стиля 1960–1970-х годов. В ее задачу входило не только облачить актеров в наряды, полностью соответствовавшие моде того времени, но и показать их характеры через внешний облик. Так, например, персонаж Леонардо Ди Каприо довольно демократичен и консервативен, поэтому предпочитает водолазки и куртки неброских цветов: черного, коричневого и горчичного. Ну а герой Брэда Питта, напротив, свободен в своем поведении, поэтому любит носить джинсы, футболки и гавайские рубашки. Кстати, для того чтобы Брэд Питт увереннее чувствовал себя в своей роли (а играл он каскадера), для него раздобыли ремень, на пряжке которого было написано Stuntmen’s Association («Ассоциация каскадеров»).

3. Аббатство Даунтон (2019)

Художник по костюмам Анна Робинс работала на съемочной площадке сериала «Аббатство Даунтон» с 5-го по 6-й сезоны. Она была привлечена и к изготовлению одежды для героев в одноименном полнометражном фильме. Эдит (Лора Кармайкл) облачена в подлинные костюмы 1920-х годов, так как она предпочитает персиковые и бирюзовые цвета, популярные в те годы. Для Мэри же (Мишель Докери), которая любит яркие вещи, наряды пришлось шить. Так, Анна Робинс случайно наткнулась на винтажное платье с удивительным рисунком из маленьких церквей и живых изгородей. Но изделие было в очень плохом состоянии, поэтому изображение в точности воспроизвели на шелке и сделали из него наряд для Мэри. Интересный факт: на балу мы видим Мэри и ее бабушку графиню Грэнтэм (Мэгги Смит) в платьях с V-образным вырезом. С помощью этой детали Анна Робинс хотела показать преемственность поколений.

4. Зови меня своим именем (2017)

Ответственной за костюмы героев ленты «Зови меня своим именем» была дизайнер Céline Джулия Пьерсанти. Подбирая одежду для них, она черпала вдохновение в старых семейных альбомах, ведь действие фильма разворачивается в 1980-х. Цветастые плавки актеров, расстегнутые рубашки с короткими рукавами, стильные шорты — все это можно назвать униформой сказочного итальянского лета главных персонажей. Однако при создании модных образов Элио (Тимоти Шаламе) и Оливера (Арми Хаммер) Джулия Пьерсанти старалась не налегать на очевидное ретро, а отдавала предпочтение комплектам, которые были бы актуальными и сегодня.

5. Анна Каренина (2012)

Жаклин Дюрран создавала наряды для Киры Найтли в картинах «Искупление» и «Гордость и предубеждение», за которые, кстати, номинировалась на «Оскар». При работе над костюмами для героев «Анны Карениной» она опиралась на фотографии 1870-х, а также на образы Lanvin, Christian Dior и Balenciaga 1950-х годов. Именно во 2-й половине XX века эти модные дома, по ее мнению, соответствовали стилю русской аристократии времен Толстого. Все украшения были изготовлены брендом Chanel, их общая стоимость — $ 2 млн. Внимательные зрители заметили, что в начале фильма Анна отдает предпочтение темным тонам, но по мере влюбленности во Вронского ее одежда становится светлее. А в конце, когда Каренина начинает чувствовать тревогу, вновь «переодевается» в темное.

6. Забавная мордашка (1957)

«Забавную мордашку» называют одним из самых стильных фильмов 1950-х годов. Во многом этот статус он получил благодаря художнику по костюмам Эдит Хэд и дизайнеру Юберу де Живанши, который тогда еще только начинал свою деятельность. Он создал несколько нарядов для Одри Хепберн, в том числе знаменитое красное платье, в котором актриса появилась в кадре на несколько секунд. Но несмотря на это, оно запомнилось зрителям, как и финальное свадебное платье. Кстати, после выхода «Забавной мордашки» свадебные образы в стиле Одри Хепберн на время стали очень популярными.

7. Пятый элемент (1997)

Авторство футуристичных костюмов «Пятого элемента» принадлежит всемирно известному Жан-Полю Готье. Вместе с режиссером Люком Бессоном он нарисовал порядка 5 000 эскизов будущих нарядов, впоследствии сократив их количество до 1 000. Он одел не только главных героев, но и массовку. Пожалуй, Готье стал одним из первых, кто отказался от гендерных ограничений в стиле одежды. В частности, это можно увидеть в образе ведущего Руби Рода (Крис Такер), который гармонично смотрелся в комбинезоне с леопардовым принтом. Ну а на создание знаменитого одеяния Миллы Йовович Готье вдохновила картина Фриды Кало «Сломанная колонна».

8. Я — это любовь (2009)

В 2011 году эта лента претендовала на «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов». Над ними трудились Раф Симонс и Сильвия Вентурини Фенди, а контролировала весь процесс художник по костюмам Антонелла Каннароцци. Симонс создавал женские образы, а Фенди —мужские. Можно заметить, что в начале истории главная героиня в исполнении Тильды Суинтон носит одежду неброских цветов, она буквально сливается с интерьером, ну а влюбляясь, начинает отдавать предпочтение более ярким тонам.

9. Дневная красавица (1967)

Вряд ли Ив Сен-Лоран согласился бы разрабатывать костюмы для Северины — главного персонажа «Дневной красавицы», если бы на эту роль не взяли его подругу Катрин Денев. Для нее он создал порядка 10 образов. Все наряды словно сковывают героиню, они не дают прорваться наружу ее внутренним демонам. Даже к уютной на первый взгляд меховой шапке он решил пришить кожаные ленты, которые завязываются под подбородком и делают головной убор похожим на шлем. Ну а платье песчаного оттенка с накладными карманами, золотым поясом-цепочкой и молнией спереди, сшитое в стиле сафари, буквально произвело фурор в мире моды, равно как и черные лодочки с квадратным мысом и пряжками, которые носила Северина. Они были разработаны Роже Вивье. После выхода фильма эту модель туфель (Belle Vivier) облюбовали Жаклин Кеннеди и Марлен Дитрих.

10. Ромео + Джульетта (1996)

Подбором костюмов героям фильма «Ромео + Джульетта» занималась Ким Барретт. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1990-х. Многие наряды, в которых щеголяют персонажи, авторства Dolce & Gabbana. Кстати, стоит приглядеться к гавайской рубашке Ромео. Она была разработана специально для этого фильма. И если подобные рубашки других актеров имели довольно-таки отталкивающие рисунки, то для Ди Каприо на ней решили изобразить цветы. Она была расписана мексиканскими художниками вручную.

11. Мария-Антуанетта (2006)

В 2006 году премию «Оскар» в номинации «Лучшие костюмы» получила Милена Канонеро. Практически все наряды героев «Марии-Антуанетты» выдержаны в пастельных тонах, а идея выбора таких оттенков пришла костюмеру, когда она получила от режиссера картины Софии Копполы коробку с печеньем макарун, выполненную в нежной расцветке. В начале фильма Мария-Антуанетта предстала перед зрителями довольно легкомысленной и беспечной, и Канонеро подчеркнула это летящими тканями и мягкими тонами. По мере взросления героини и появления серьезных проблем она переодевается в яркие платья, выбирает броские аксессуары. Ну а в конце картины и вовсе предпочитает темную гамму. Обувь для Марии-Антуанетты придумал Маноло Бланик. С одной стороны, она полностью соответствует той эпохе, а с другой — современна. Кажется, что при ее создании дизайнер черпал вдохновение в причудливых десертах: настолько вкусно выглядят эти туфли. Кстати, в одной из сцен можно заметить небольшое хулиганство режиссера: в фильме, события которого разворачиваются в XIX веке, на несколько секунд в кадре появились кеды Converse!

12. Энни Холл (1977)

Когда исполнительница главной роли Дайан Китон пришла на съемочную площадку фильма, костюмер Рут Морли подошла к Вуди Аллену и выпалила: «Скажите, чтобы она больше не надевала это. Это нельзя носить! Это же сумасшествие!» На что Аллен промолвил: «Она гений. Просто оставьте ее и позвольте ей носить то, что она хочет». Интересно то, что практически вся одежда, в которую была облачена Китон в ленте «Энни Холл», принадлежит ей, а Рут Морли добавляла к ее образам лишь некоторые штрихи. Актриса предпочитала носить мужские брюки, рубашки с воротниками-стойками, твидовые жакеты и широкие галстуки. И если сегодня увидеть девушку в мужской одежде — дело привычное, то тогда это произвело настоящую революцию. В конце 1970-х даже появился такой стиль — Annie Hall look. А в 2016-м Ральф Лорен, вдохновившийся этой картиной, создал коллекцию, которая по духу близка манере Энни Холл.

13. Завтрак у Тиффани (1961)

Образы для героини Одри Хепберн в ленте «Завтрак у Тиффани» создавал Юбер де Живанши. Изначально длинное черное платье, в котором Холли щеголяет по нью-йоркским улицам, было намного короче и с разрезом. Однако костюмер Эдит Хэд решила убрать разрез и удлинить платье, так как продюсеры посчитали его довольно фривольным. В одной из сцен Холли появляется в наряде, открывающем одно плечо в античном стиле. Он вполне похож на дизайнерское творение, однако его сделала сама Одри Хепберн из банного полотенца. Просто на конечном этапе монтажа решили вырезать сцены, где актриса импровизирует и сооружает это одеяние из подручных материалов. В обычной жизни Одри Хепберн также предпочитала одеваться только у Живанши. Как-то она призналась: «Только в его одежде я чувствую себя собой. Он не просто создает дизайн: он раскрывает личность».

14. Девять с половиной недель (1986)

К выбору одежды для Элизабет (Ким Бейсингер) и Джона (Микки Рурк) художник по костюмам Бобби Ред подошла с особой тщательностью. Для Джона она взяла строгие костюмы, практически неотличимые друг от друга рубашки, стильные галстуки и свитера. Ну а образы Элизабет куда более разнообразны. Она предпочитает облачаться в вещи свободного кроя: это и пальто oversize, и кардиганы с большими плечами. Все эти наряды подчеркивают ее женственность. И если в 1-й половине фильма героиня отдает предпочтение красному, бежевому и серому цветам, то потом, когда начинает растворяться в Джоне, ее любимым становится черный.

15. Бассейн (1969)

Наряды для героев «Бассейна» были созданы учеником Кристобаля Баленсиаги Андре Курреже. Практически все костюмы, которые носят актеры, имеют строго выверенные линии, но вместе с тем выглядят очень соблазнительно. Например, платье Марианны (Роми Шнайдер) со строгим воротником-стойкой и практически полностью открытой спиной. Предчувствуя эпоху диско, которая будет господствовать в 1970-х, Курреже создал и блестящее пестрое платье с V-образным вырезом. Неоднократно стилистикой «Бассейна» вдохновлялись именитые дизайнеры. В частности, в 2011 году Salvatore Ferragamo представил коллекцию, посвященную этому фильму. В 2012-м Софи Теалле, разрабатывая весенне-летнюю коллекцию, также обращалась к чувственным образам героев «Бассейна».