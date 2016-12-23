15 фильмов, у которых для вас больше вопросов, чем ответов

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В предновогодней суете у нас часто нет времени, чтобы остановиться, подумать о жизни, ее смысле, взглянуть на все с новой стороны. А ведь каждому из нас время от времени необходимо подводить итоги и намечать новые цели. Часто настроиться на такой внутренний диалог помогают фильмы, где герои сталкиваются с судьбоносными решениями и задаются важными вопросами. Мы в AdMe.ru подобрали для вас 15 замечательных фильмов, которые дадут вам богатую пищу для размышлений и помогут лучше узнать самих себя.

Посвященный The Giver

В ролях: Мэрил Стрип, Тейлор Свифт, Кэти Холмс, Джефф Бриджес, Одейя Раш, Александр Скарсгард, Камерон Монахэн, Эмма Трамбле, Александр Джиллингс, Брентон Туэйтс

Юный Джонас живет в идеальном, максимально цивилизованном обществе будущего, где больше нет войн, боли, страданий, радости, воспоминаний. По решению совета общества Джонас назначается Хранителем памяти, которую он должен перенять у учителя по имени Дающий. Юноше открывается правда о настоящем мире, но чтобы освободить свой мир, он должен бросить ему вызов...

Покидая Лас-Вегас Leaving Las Vegas

В ролях: Николас Кейдж, Элизабет Шу, Джулиан Сэндс, Ричард Льюис, Стивен Уэбер, Ким Эдамс, Эмили Проктер, Стюарт Реген, Валерия Голино, Грэм Беккел

В судьбе Бена наступила черная полоса, да такая широкая, что другого цвета уже и не видать. Вся его жизнь похожа на бессмысленное существование, а когда карьере тоже приходит конец, Бен продает акции и ценные вещи, выкидывает остальное барахло и поджигает дом, чтобы не было искушения повернуть назад. Теперь путь Бена лежит в Лас-Вегас, именно там он надеется изменить свою жизнь.

Связь Coherence

В ролях: Эмили Бальдони, Мори Стерлинг, Николас Брендон, Лорин Скафария, Элизабет Грэйсен, Хьюго Армстронг, Алекс Манугян, Лорен Мехер

В ночь падения кометы на званом ужине собираются 8 друзей. Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих изменениях и во время непринужденной беседы становятся участниками цепи странных и загадочных событий. Игры с прошлым, настоящим и будущим.

Окончательный монтаж The Final Cut

В ролях: Робин Уильямс, Мира Сорвино, Джеймс Кэвизел, Мими Кузык, Стефани Романов, Том Бишопс, Женевьев Бюкнер, Брендан Флетчер, Винсент Гэйл, Кэйси Дюбуа

В недалеком будущем большинство людей живут с вживленными в мозг чипами, фиксирующими все моменты жизни человека от его рождения до смерти. Алан Хэкмэн — монтажер, «склеивающий» окончательный вариант человеческой жизни, — имеет доступ к любому ее моменту. Проблемы у Алана начались, когда ему был сделан заказ от жены одного знаменитого покойного юриста...

Точки над «i» Dot the I

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Том Харди, Наталия Вербеке, Джеймс Д’Арси, Чарли Кокс, Ив Обер, Мифануи Уоринг, Майкл Веббер, Джонатан Кидд, Майкл Элвин

Накануне своей свадьбы Кармен легкомысленно дарит поцелуй привлекательному незнакомцу по имени Кит, и этот единственный поцелуй неожиданно поднимает в ней утихшие страсти.

В чужом ряду Changing Lanes

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Бен Аффлек, Тони Коллетт, Сидни Поллак, Уильям Хёрт, Аманда Пит, Ким Стонтон, Тина Слоун, Ричард Дженкинс, Акил Уолкер

Усердного юриста Гэвина угораздило столкнуться с разведенным одиночкой Дойлом. Оскорбленный отец после стычки прибирает к рукам папку противника и отказывается возвращать ее. Юрист немедленно выступает с ответным выпадом. Похоже, соперники готовы друг друга убить, если только позволят обстоятельства. Один из них должен опомниться первым...

Предел контроля The Limits of Control

В ролях: Тильда Суинтон, Гаэль Гарсиа Берналь, Исаак Де Банколе, Алекс Дека, Жан-Франсуа Стевенен, Оскар Хаэнада, Луис Тосар, Пас де ла Уэрта, Юки Кудо, Джон Хёрт.

Чужак в чужом краю, он живет вне закона и никому не доверяет. Его единственная цель — выполнение миссии, окончательный смысл которой остается туманным. Его путь по Испании напоминает сон, хотя пролегает по конкретному маршруту. Во время путешествия ему предстоит пересечь незнакомую страну и погрузиться в глубь собственного сознания.

Последние часы These Final Hours

В ролях: Нэйтан Филлипс, Энгаури Райс, Джессика Де Гау, Кэтерин Бек, Сара Снук, Дэниэл Хеншэлл, Линетт Каррен, Дэвид Филд, Лорен Клири, Мэтт Ловкис

Это последний день на земле. Через 12 часов глобальный катаклизм положит всему конец. Джеймс держит путь через город, погрузившийся в хаос, чтобы попасть на последнюю вечеринку. По пути он спасает маленькую девочку по имени Роуз, которая отчаянно ищет своего отца.

Предчувствие Premonition

В ролях: Сандра Буллок, Джулиан Макмэхон, Шайэн Макклюр, Кортни Тэйлор Бернесс, Ниа Лонг, Марк Маколей, Кейт Неллиган, Ирен Циглер, Филлип ДеВона, Ричи Монтгомери

Домохозяйку Линду охватывает предчувствие беды. Некоторое время спустя шериф города сообщает ей, что ее муж погиб в автокатастрофе. Не помня себя от горя и отчаяния, Линда не находит себе места — она не верит, что такое могло произойти. Но проснувшись утром на следующий день, она видит своего мужа целым и невредимым...

Зеленая карета

В ролях: Андрей Мерзликин, Анна Чиповская, Владимир Меньшов, Виктория Исакова, Александр Мичков, Сергей Юшкевич, Ян Цапник, Женя Малахова, Дмитрий Астрахан, Андрей Леонов

Успешного кинорежиссера Вадима Раевского приглашают на популярные ток-шоу, а его работы номинируются на самые престижные кинонаграды. Но однажды в результате несчастного случая умирает его сын. Вадима уверяют, что подросток под воздействием наркотиков сам спрыгнул с балкона дома, но отец не верит в это и начинает свое собственное расследование. Поиск истины откроет ему глаза на многое, чего он раньше не замечал.

Прожигатели жизни Man About Town

В ролях: Бен Аффлек, Эмбер Валлетта, Ребекка Ромейн, Майк Байндер, Джина Гершон, Адам Голдберг, Джерри О’Коннелл, Кэл Пенн, Джон Клиз, Дэмиен Уайанс

Удачливый голливудский агент Джек Джиаморо однажды узнает, что его жена Нина изменяет ему с одним из его самых известных клиентов. А когда судьба наносит ему еще один страшный удар, Джек вынужден распутывать клубок интриг, чтобы удержать то, за что он так долго боролся...

Семейка Джонсов The Joneses

В ролях: Дэвид Духовны, Деми Мур, Эмбер Хёрд, Бен Холлингсворт, Гэри Коул, Гленн Хедли, Лорен Хаттон, Крис Уильямс, Кристин Евангелиста, Роберт Пралго

На первый взгляд, семья Джонсов идеальная. Супруги любят детей, друг друга, очень доброжелательны по отношению к новым соседям. Приехав в новый дом, Джонсы заводят множество друзей, приглашают их на вечеринки, ходят на гольф, йогу. Дома у них много модных предметов мебели, техники, вещей. Многим, кто общается с Джонсами, хочется иметь то же самое. Но несоответствие желаний и возможностей может привести к трагедии.

Свой человек The Insider

В ролях: Аль Пачино, Рассел Кроу, Кристофер Пламмер, Дайан Венора, Филип Бейкер Холл, Линдси Краус, Деби Мейзар, Стивен Тоболовски, Колм Фиор, Брюс Макгилл

Талантливый доктор наук Джеффри Уайганд лишается своей перспективной программы в области разработки так называемых безопасных сигарет. Остановка финансирования инициируется одной из самых крупных табачных компаний. Вскоре Джеффри выступает на телевидении, где дает небывалое по сенсационности интервью, разоблачающее глобальный обман табачных корпораций. Дальнейшие события навсегда перевернули мировой табачный бизнес.

Военный ныряльщик Men of Honor

В ролях: Роберт Де Ниро, Шарлиз Терон, Кьюба Гудинг — мл., Онжаню Эллис, Хэл Холбрук, Майкл Рапапорт, Пауэрс Бут, Дэвид Кит, Холт Маккэллани, Дэвид Конрад

Карл Брашир стал первым темнокожим водолазом Военно-морского флота США. Более того, он доказал свою отвагу, получил звание национального героя. Несчастный случай во время миссии сделал его инвалидом. Благодаря помощи и поддержке своего друга и наставника Брашир возвращается к служебным обязанностям. Он доказывает, что даже отсутствие ноги не становится помехой для осуществления мечты.

Жасмин Blue Jasmine

В ролях: Кейт Бланшетт, Алек Болдуин, Салли Хокинс, Бобби Каннавале, Питер Сарсгаард, Луис С.К., Эндрю Дайс Клэй, Дэниэл Дженкс, Майкл Стулбарг, Макс Рутерфорд

После того как все в ее жизни разваливается на части, в том числе и брак с богатым бизнесменом, светская львица из Нью-Йорка Жасмин переезжает в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, чтобы попытаться взять себя в руки и жить дальше.