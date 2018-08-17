15 фильмов с непредсказуемым сюжетом, которые стоит посмотреть прямо сейчас

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Если вы ищете кино на вечер, чтобы не только пощекотать себе нервы, но и хорошенько задуматься над сюжетом, то наша подборка — это то, что вам нужно. Мы подготовили для вас картины, после просмотра которых вы еще долго будете размышлять над финалом. А вдруг истинный смысл все же ускользнул от внимания?

AdMe.ru собрал отчасти страшные, запутанные и очень интересные фильмы с лихо закрученным сюжетом, которые привели в восторг всю нашу редакцию.

Ночные игры (Game Night), 2018

Действие разворачивается вокруг семейных пар, которые каждую неделю устраивают себе ночные игры-квесты. Но все перестает быть таким безобидным, когда Брукса, брата главного героя Макса, похищают прямо на глазах у участников ночных игр. И герои не могут понять: это розыгрыш или что-то другое? Если так пойдет и дальше, то эта ночь может стать последней для всех. Захватывающий и непредсказуемый сюжет не даст расслабиться до самого конца.

Голем (The Limehouse Golem), 2016

Фильм был снят по книге Питера Акройда «Дэн Лино и Голем из Лаймхауса». Викторианский Лондон, ужасающие убийства и вроде бы невинно осужденная девушка. Но так ли это? Инспектору из Скотленд-Ярда придется изрядно поломать голову над этим делом. А заодно и нам с вами. Интересно, что в этом фильме главную роль изначально должен был сыграть Алан Рикман, но, к сожалению, болезнь не дала актеру приступить к съемкам, и тогда был приглашен актер Билл Найи, который справился с ролью на все 100 %. Всем любителям детективных историй смотреть обязательно.

Чистое искусство, 2016

Российский кинематограф умеет приятно удивлять. Этот фильм рассказывает историю девушки Саши, известного молодого фотографа. Ее жизнь была прекрасна и беззаботна. Любимый мужчина, творчество — что еще нужно для счастья? Но все рушится, когда Саша становится свидетелем жестокого убийства. Однако вместо того, чтобы сломаться, она решает сама разобраться в том, что же все-таки произошло. Где та грань между сумасшествием и гениальностью и до чего может довести страсть к живописи?

Убежище (6 Souls), 2010

На первый взгляд, классический психологический триллер, где мать-одиночка, а по совместительству психиатр Кара Хардинг разоблачает идею о синдроме раздвоения личности. До тех пор, пока в ее практике не появляется пациент, чью болезнь рационально она объяснить не может. Тут и хоррор, и мистика, и бесподобная игра Джулианны Мур.

Сестры Магдалины (The Magdalene Sisters), 2002

Кино, основанное на реальных событиях, причем совсем недавних (сам фильм повествует о 1960-х годах). Приют Магдалины в Ирландии — это что-то среднее между тюрьмой и домом умалишенных, где девушек заставляли работать почти круглосуточно, издевались и подвергали телесным наказаниям. Молодые женщины могли попасть туда абсолютно по любому поводу, будь то излишняя красота или материнство вне брака. Фильм, от которого волосы встают дыбом.

Затмение (Regression), 2015

1990 год, Миннесота, детективу Брюсу Кеннеру поручают расследовать дело об изнасиловании девушка Анджелы в исполнении Эммы Уотсон. Преступление якобы совершено ее отцом, однако тот ничего не помнит. Психиатр Рейнс решает помочь детективу и проводит сеансы гипноза, в ходе которых всплывают страшные подробности. Оккультизм, заговоры, мистика — что еще нужно для первоклассного триллера?

Паранойя (Paranoia), 2013

Фильм снят по мотивам романа Джозефа Файндера «Паранойя». Это история Адама Кэссиди, типичного служащего, который хочет чего-то достичь в телекоммуникационной корпорации. Однако не все так просто, и после того как главный герой совершил свою самую роковую ошибку, его жизнь должна круто поменяться. Этот фильм стоит посмотреть хотя бы из-за актерского состава: Эмбер Херд, Харрисон Форд, Гаэри Олдмен, Лиам Хемсворт.

Кровь (Blood), 2012

Сюжет полностью соответствует слогану фильма: «Забытые преступления не исчезают». Убийство молодой девушки расследуют два брата-полицейских. Казалось бы, банальная история. Но расследование приводит главных героев абсолютно не туда, куда было нужно, и всплывают преступления, о которых никто не должен был знать. Британское тонкое кино с превосходной работой операторов.

Черная бабочка (Black Butterfly), 2016

История типичного писателя-неудачника по имени Пол в исполнении Антонио Бандераса повествует нам о том, как главный герой, уже почти потеряв надежду на то, что сможет написать хоть что-нибудь стоящее, вдруг встречает вдохновение там, где другие встречают смерть. Необычный, пугающий и абсолютно непредсказуемый фильм.

Все самое лучшее (All Good Things), 2009

Сын мультимиллионера решает жениться на самой простой девушке. Естественно, в его семье такой выбор вызывает лишь отрицательные эмоции. Растущее напряжение становится роковым для молодой жены. После ее исчезновения проходит немало времени, прежде чем истина выходит на поверхность. История основана на нашумевшем деле миллиардера Роберта Дерста.

Жизнь за гранью (After.Life), 2009

Фильм начинается с того, что главная героиня погибает. После ссоры с любимым Анна Тэйлор, роль которой исполнила Кристина Риччи, попадает в аварию и после этого приходит в себя уже в похоронном бюро, где и встречает работника этого бюро Элиота Дикона в исполнении Лиама Нисона. Элиот называет себя медиумом и хочет помочь девушке отойти в мир иной. Но чем дальше, тем больше сомнений у нас закрадывается.

Кто я?, 2010

Еще один российский фильм с лихо закрученным сюжетом. Несмотря на то что все происходящее в фильме кажется выдумкой, кино основано на реальных событиях. Это история парня, оказавшегося на вокзале с большой суммой денег и с абсолютно пустой памятью. Следователь и главный герой пытаются восстановить цепь событий, однако то, что они узнают, действительно шокирует.

Последний бриллиант (Le dernier diamant), 2014

Профессиональный взломщик сейфов получает задание — похитить легендарный бриллиант стоимостью 40 млн евро. Чтобы к нему подобраться, главному герою нужно обвести вокруг пальца девушку, которая будет оценивать драгоценность. Однако все становится намного опаснее, после того как бриллиант попадает в руки заказчиков.

Темная долина (Das finstere Tal), 2014

Маленький городок, в который попадает главный герой, полон жутких тайн и загадок. Конечно, нашему герою тут не рады, однако и сам он не так прост, как кажется на первый взгляд. Невероятные альпийские пейзажи, мистическая атмосфера и интересный сюжет. Этот фильм понравится поклонникам «Сонной Лощины».

Опасная игра Слоун (Miss Sloane), 2016

Политический триллер с красавицей Джессикой Честейн в главной роли. Талантливая и успешная лоббистка Элизабет Слоун оказывается на скамье подсудимых по обвинению в незаконных методах лоббизма. Но к концу фильма на этой скамье могут оказаться совсем иные люди. Тонкая, продуманная до мелочей кинокартина, которую обязательно нужно посмотреть поклонникам хорошего кино.