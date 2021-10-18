15+ фильмов, от которых люди ждали вау-эффекта, а получили сплошное разочарование

Если задуматься, то мировой кинематограф подарил нам не так уж много картин, которые безапелляционно считаются отменными (как среди критиков, так и среди обычных зрителей). А вот фильмов, у которых были все предпосылки стать культовыми, но их подвело исполнение, наберется с вагон и маленькую тележку. Недавно один пользователь Reddit поинтересовался у других участников платформы про примеры таких кинолент и вряд ли ожидал, что высказаться на эту тему пожелают свыше десятка тысяч человек.