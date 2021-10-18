15+ фильмов, от которых люди ждали вау-эффекта, а получили сплошное разочарование
Если задуматься, то мировой кинематограф подарил нам не так уж много картин, которые безапелляционно считаются отменными (как среди критиков, так и среди обычных зрителей). А вот фильмов, у которых были все предпосылки стать культовыми, но их подвело исполнение, наберется с вагон и маленькую тележку. Недавно один пользователь Reddit поинтересовался у других участников платформы про примеры таких кинолент и вряд ли ожидал, что высказаться на эту тему пожелают свыше десятка тысяч человек.
Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо такой живой дискуссии на тему кино и отобрали для вас 15+ фильмов, которые, по мнению пользователей сети, имели все шансы стать хитами, но что-то в конечном счете пошло не так.
- «Валериан и город тысячи планет» (2017). То есть вы хотите мне сказать, что, имея в основе материал, послуживший вдохновением для создания множества научно-фантастических франшиз, и бюджет в $ 177 млн, они умудрились пригласить на ведущие роли не тех актеров и вдобавок облажались с сюжетом? Вообще я фанатка серии комиксов «Валериан и Лорелин», поэтому мне чертовски обидно, что они упустили эту единственную возможность сделать классное игровое кино. © LMCO890 / Reddit
- И правда, не пойму, зачем они взяли на главные роли актеров, между которыми совершенно нет никакой химии и которые, вдобавок ко всему, выглядят как брат и сестра. © TrueBigfoot / Reddit
- «День независимости: Возрождение» (2016). Первые 20 минут этого фильма — просто 10 из 10. Да и сама задумка была такая многообещающая: люди отражают уже второе вторжение инопланетян, но на этот раз применяя против них их собственные технологии. Должно было выйти эпично, но не сложилось. © capitalismisokiguess / Reddit
- «Фантастическая четверка» (2015). Мало того что у этого фильма потрясающий актерский состав, так он еще и вышел в то время, когда миром стали править ленты о супергероях. Однако, кажется, все лучшее, что было в этой картине, в итоге осталось в монтажной комнате. © o0Loiter0o / Reddit
- «Боги Египта» (2016). Этот фильм получился преступно плохим, хотя у него были все шансы стать большим хитом и зарекомендовать себя как одна из лучших картин, основанных на мифологии. © MusicalSmasher / Reddit
- «Люди Икс: Темный Феникс» (2019). Такое ощущение, что создатели фильма подумали: «У нас закончились все достойные враги-мутанты, так что давайте пустим в ход пришельцев». © dumba**tupidbaby / Reddit
- Майкл Фассбендер так сильно старался спасти эту картину, но у него не было на это никаких шансов (даже близко). Но все же его роль — это лучшее, что могло произойти с этим фильмом. © TRJF / Reddit
- Франшиза «Пункт назначения» (2000–2011). Идея создания фильма, в котором герои пытаются избежать смерти, которая безжалостно следует по пятам, — превосходная. Однако и то, как это в большинстве случаев реализовано (на грани фарса), и то, какие нелепые формы приобретает сама смерть по ходу серий, — ужасно. К концу франшизы она и вовсе не является могущественной силой или неизбежностью, а становится чем-то анекдотическим. © Apeira7 / Reddit
- «Ван Хельсинг» (2004). Не понимаю, как можно было взять историю с участием Дракулы, чудовища Франкенштейна и оборотня, а затем каким-то образом превратить ее в скучный боевик, где каждая сцена стирается из вашей памяти быстрее, чем заканчивается? В итоге получился фильм, под который хочется уснуть (потому что он слишком скучный), но не получается, потому что он слишком громкий. © farceur318 / Reddit
- «Робин Гуд» (2010). Изначально фильм должен был повествовать о шерифе Ноттингемском, которого и должен был играть Рассел Кроу. Но вместо того чтобы рассказать историю в популярном сегодня стиле а-ля «злодей был прав», студия решила снять очередной ванильный фильм о Робин Гуде. © bobint007 / Reddit
- «Пассажиры» (2016). Уверен, что история должна была быть рассказана с точки зрения героини. © ddcrx / Reddit
- Фильм вышел бы на 100 % лучше, будь это хоррор, а не мелодрама. © Bekerson / Reddit
- А хотите я вас обоих расстрою? Изначально это был именно такой фильм, какой вы описываете: ужастик, в котором повествование ведется от лица героини. Почему они все изменили? Из-за фокус-группы, которой такая версия не приглянулась и которая посчитала, что это должна быть романтическая кинолента. © oh-hidanny / Reddit
- «Седьмой сын» (2014). Этот фильм снят по мотивам серии романов Джозефа Дилейни «Ученик Ведьмака», которая, к слову, просто восхитительная. Экранизация же, с другой стороны, получилась провальной. Тот, кто придумал, что актер Джефф Бриджес должен говорить в фильме с таким акцентом, — профнепригоден. © Rpg_11 / Reddit
- «Судная ночь» (2013). Задумка просто великолепная! Они могли бы сделать столько всего интересного на основе этого, но они предпочли рассказать историю о проникновении в чужой дом. Это одно из самых больших киноразочарований для меня. © RoyalPanda95 / Reddit
- «Повелитель стихий» (2010). Я думаю, мы все согласимся, что идея создания фильма по мотивам популярного мультсериала была отличной, однако финальный результат получился настолько посредственным, что лучше мы все притворимся, словно этой ленты никогда не было. © gsewhite / Reddit
- «Время» (2011). Мне нравится сама задумка и созданный авторами мир, но, к великому сожалению, в конечном счете у них получился очередной фильм, где симпатичные герои бегают туда-сюда на протяжении полутора часов. Плохо. © adykaty / Reddit
- «Я — четвертый» (2011). Я читал одноименный роман, который лег в основу фильма, и он мне понравился, но в самой экранизации слишком много голливудского налета. © KanzakiNao017 / Reddit
- «Варкрафт» (2016). В основе фильма отличная история, но его главная проблема в том, что создатели картины попытались впихнуть в 2 часа экранного времени ну просто слишком много всего. Этот фильм должен был быть отдельно про орков и никого больше. Его продолжение должно было рассказывать о людях. И вот уже в следующей части они могли начать потихоньку объединять эти сюжетные линии. В итоге все было сделано словно тяп-ляп. © bodhasattva / Reddit
- «Малефисента» (2014). Вдохнуть новую жизнь в старую историю, рассказав ее с точки зрения злодея, — классная задумка. Однако зачем же надо было все настолько переделывать, чтобы в итоге ваш антагонист превратился в непонятого героя с гипертрофированными, нереалистичными достоинствами. Такое ощущение, что написание сценария доверили ребенку-готу. © TBTabby / Reddit
- «Обливион» (2013). Превосходный саундтрек. Довольно захватывающие сцены с дронами, да и вообще по картинке фильм на все 10 из 10. Однако диалоги и сам сюжет могли бы быть получше. И я уже не говорю про трейлер: тот, кто его смонтировал, должен быть уволен, потому что он, по сути, раскрыл все карты. © Headkickerchamp / Reddit
А какой фильм или сериал настолько не оправдал ваших ожиданий, что вы до сих пор не можете выкинуть это из головы?