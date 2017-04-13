15 фильмов, от которых были без ума все девушки 2000-х

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За последние 17 лет на экраны вышло немало, в том числе и очень серьезных, фильмов о жизни молодых людей. Но сегодня AdMe.ru решил оставить в стороне драмы о трудных подростках. Мы подобрали веселые и добрые картины, которые наверняка помнят все девушки, чьи школьные или студенческие годы пришлись на 2000-е.

The Princess Diaries, 2001

В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Джули Эндрюс, Гектор Элизондо 15-летняя Миа живет в Сан-Франциско и ведет обычную для американского подростка жизнь. Но умирает ее отец, и Миа узнает, что он был принцем одной европейской страны, а она теперь единственная наследница трона. К своему 16-му дню рождения девушка должна решить, отправиться ли ей в Европу, чтобы управлять страной, или остаться с матерью в США. Рейтинг IMDb — 6,2

13 Going on 30, 2004

В главных ролях: Дженнифер Гарнер, Марк Руффало, Джуди Грир Дети так отчаянно хотят быть взрослыми, не догадываясь, что пройдут годы, и они так же страстно захотят обратного. Сегодня Дженни всего 13 и она очень хочет стать большой. Видимо, ее желание попадает по нужному «адресу», поскольку наутро она просыпается... 30-летней красавицей. Рейтинг IMDb — 6,1

White Chicks, 2004

В главных ролях: Шон Уайанс, Марлон Уайанс, Джейми Кинг Изрядно проштрафившиеся агенты ФБР решают обелить себя перед руководством. Их миссией становится защита двух сестер Уилтон, наследниц огромной гостиничной империи. Агенты придумывают бредовый план: спрятать сестер в укромном месте, а самим переодеться и загримироваться в них, благо приезжих миллионерш в лицо мало кто знает. Рейтинг IMDb — 6,3

Bring It on, 2000

В главных ролях: Кирстен Данст, Элиза Душку, Джесси Брэдфорд Эти девчонки из группы поддержки университетской футбольной команды знают, как привлечь к себе внимание. Они просто сногсшибательны, но, чтобы действительно считаться лучшей командой, надо победить в национальном чемпионате, а этого смогут добиться только самые талантливые. Рейтинг IMDb — 6,8

Miss Congeniality, 2000

В главных ролях: Сандра Буллок, Майкл Кейн, Бенджамин Брэтт Действие фильма начинается в 1982 году, когда девочка-очкарик вступается за одноклассника. Идут годы, и девочка Грэйси становится агентом ФБР. Ее направляют на конкурс красоты «Мисс Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу Гражданин. Грэйси срочно должна стать красавицей, чтобы изнутри, как участница конкурса, разоблачить преступника. Рейтинг IMDb — 6,2

Slap Her, She’s French!, 2002

В главных ролях: Пайпер Перабо, Джейн Макгрегор, Трент Форд У Старлы есть все, что хотела бы иметь любая девушка в ее возрасте. Она королева красоты техасского городка и капитан болельщиц школьной футбольной команды. Но вот в ее доме появляется Женевьева — застенчивая студентка-француженка. Пока Старла знакомит «мадемуазель Невинность» со своими друзьями, та тайно готовит коварный план по свержению королевы с ее трона. Рейтинг IMDb — 6,1

The Hot Chick, 2002

В главных ролях: Роб Шнайдер, Анна Фэрис, Рэйчел Макадамс Однажды, проснувшись, популярная, но довольно неприятная в общении примадонна средней школы понимает, что стала... 30-летним мужчиной совсем не модельного вида. Пока она пробует выяснить, почему это случилось и как, черт возьми, она может вернуть свой прежний облик, девушка начинает понимать, насколько поверхностной и недалекой была раньше. Рейтинг IMDb — 6,8

Coyote Ugly, 2000

В главных ролях: Пайпер Перабо, Адам Гарсия, Изабелла Мико Вайолет всю жизнь жила на окраине и мечтала стать певицей. Но ее никогда не покидал страх перед освещенной сценой и шумной толпой. Наконец мечта привела ее в Нью-Йорк: девушка устроилась официанткой в знаменитый бар «Гадкий койот», где правят бал только красивые и решительные. Там Вайолет должна преодолеть застенчивость и услышать собственный голос. Рейтинг IMDb — 7,1

She’s the Man, 2006

В главных ролях: Аманда Байнс, Ченнинг Татум, Лаура Рэмси 17-летняя Виола играет в футбол лучше, чем любой мальчишка. Когда футбольные тренировки для девушек отменяются, она решается на отчаянный шаг — выдает себя за брата-близнеца Себастьяна и... влюбляется в своего соседа по комнате Дюка, который в свою очередь влюблен в студентку Оливию, а Оливия очарована Виолой, не зная, что та девушка. Рейтинг IMDb — 6,8

What a Girl Wants, 2003

В главных ролях: Аманда Байнс, Колин Ферт, Келли Престон Дафна, 17-летняя свободолюбивая девушка, отправляется из Нью-Йорка в Англию на поиски своего отца, которого никогда не знала. Папа оказывается богатым аристократом и известным политиком. Теперь Дафне предстоит стать «своей» в великосветском окружении отца и погрузиться с головой в бесконечную череду богемных приемов, показов мод и вечеринок. Рейтинг IMDb — 6,8

A Cinderella Story, 2004

В главных ролях: Хилари Дафф, Чад Майкл Мюррей, Дженнифер Кулидж Выпускница Сэм, решительно настроенная поступить в Принстон, живет на побегушках у своей эгоцентричной мачехи Фионы и злобных сводных сестер, относящихся к ней скорее как к прислуге, чем как к члену семьи. Но неожиданное событие вносит разнообразие в унылую жизнь современной Золушки: в интернете она знакомится с очаровательным «принцем». Рейтинг IMDb — 6,9

The Sisterhood of the Traveling Pants, 2005

В главных ролях: Эмбер Тэмблин, Америка Феррера, Блейк Лайвли Четыре неразлучные подруги должны впервые расстаться на время каникул. Во время похода по магазинам девушки находят джинсы, которые идеально подходят каждой из них. И они решают, что эти джинсы станут их талисманом, приносящим удачу. Разъехавшись в разные концы света, девушки проводят незабываемое лето и узнают, действительно ли помогает необычный талисман. Рейтинг IMDb — 6,7

Legally Blonde, 2001

В главных ролях: Риз Уизерспун, Люк Уилсон, Сэльма Блэр Эл Вудс — красавица, президент университетского женского клуба, а главное, она натуральная блондинка. Но бойфренд Уорнер считает ее слишком ветреной и вместо долгожданного предложения руки и сердца сообщает Эл свои планы: поступить в Гарвард и жениться на умной девушке. Проплакав пару недель, решительная Эл отправляется в Гарвард возвращать своего ненаглядного. Рейтинг IMDb — 6,6

Mean Girls, 2004

В главных ролях: Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Лиззи Каплан Проведя все детство в Африке со своими предками-зоологами, Кэйди Хэрон решила, что знает все про правило «выживает сильнейший». Но закон джунглей полностью пересматривается, когда домашняя 15-летняя девушка впервые попадает в обычную школу и влюбляется в бывшего парня самой подлой девчонки в школе. Рейтинг IMDb — 6,9

Freaky Friday, 2003

В главных ролях: Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон Доктор Тэсс Колман не может найти общий язык со своей 15-летней дочерью Анной. Ссоры сотрясают дом постоянно: Тэсс не одобряет музыкальных пристрастий дочери, а Анна не выносит жениха своей матери, хотя свадьба назначена уже на субботу. И вот судьба решает подкинуть им испытание: рано утром в пятницу мама и дочка обнаруживают, что... поменялись телами. Рейтинг IMDb — 7