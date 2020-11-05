15 фильмов о женщинах и для женщин, которые надо посмотреть в одиночестве

Бывают такие дни, когда взаимопонимания с близкими достичь не удается, все валится из рук и настроение на нуле. Тогда хочется первым делом включить кино, чтобы отвлечься от всех дел, посмотреть на героинь, которые мастерски справляются со всеми невзгодами. И наша подборка для женщин именно такая. Некоторые фильмы дадут возможность вволю наплакаться, другие рассмешат, и все киноленты, которые мы предлагаем, абсолютно точно не оставят равнодушными.

Мы в AdMe.ru находимся в постоянном поиске новых крутых фильмов. И вы можете нам помочь, делясь в комментариях своими любимыми кинолентами.

Галерея разбитых сердец (2020)

Рейтинг IMDb — 6,1

Жанр — мелодрама, комедия Главная героиня тяжело переживает расставание с парнем и бережно хранит все сувениры, которые напоминают ей об их прошлых отношениях. Однако случайное знакомство с Ником помогает ей не только разобраться в себе, но и открыть «Галерею разбитых сердец».

Шаг за шагом (2020)

Рейтинг IMDb — 6,1

Жанр — комедия Простая девушка с королевским именем Куинн страстно желает победить в конкурсе танцев, чтобы без проблем поступить в престижный колледж. Однако ей не удается пробраться в коллектив лучших танцоров, и она решается на отчаянную авантюру.

Будка поцелуев — 2 (2020)

Рейтинг IMDb — 5,8

Жанр — музыкальная комедия В 1-й части фильма, о котором мы уже писали, тихоня-старшеклассница по имени Эль влюбляется в хулигана — старшего брата ее лучшего друга. А во 2-й части Эль поставлена перед сложным выбором: учеба в колледже или отношения.

Не та девушка (2020)

Рейтинг IMDb — 5,7

Жанр — мелодрама, комедия Главный герой знакомится с Мисси, девушкой своей мечты, и в надежде на дальнейшие отношения хочет позвать ее на корпоратив, который будет проходить на шикарном курорте. Однако он ошибается, и заветное сообщение с приглашением уходит совсем другой Мисси — взбалмошной и эксцентричной.

Мой создатель (2020)

Рейтинг IMDb — 6,3

Жанр — фантастика, драма Недалекое будущее. В 2048 году Джордж, подающий надежды талантливый ученый, в затерянных японских лесах разрабатывает искусственный интеллект для одной корпорации. Однако истинная его цель — воссоздать свою погибшую жену.

Любовнички ( 2020)

Рейтинг IMDb — 6,1

Жанр — мелодрама, комедия, детектив Нелегкое испытание выпадает супругам, чьи отношения находятся на грани разрыва. Когда они решают съездить в Новый Орлеан, их жизнь разворачивается на 180 °.

Девушка грез (2020)

Рейтинг IMDb — 5,9

Жанр — комедия, драма Главный герой без памяти влюбляется в девушку, с которой случайно проводит ночь. Никто не знает ни ее имени, ни где она живет. Чтобы найти очаровательную незнакомку, парень отправляется в город ее мечты.

Девушка с браслетом (2019)

Рейтинг IMDb — 6,5

Жанр — драма Девушку Лизу обвиняют в преступлении: пропала ее лучшая подруга. Но что на самом деле произошло, выяснится на самом последнем судебном заседании, исход которого никто предсказать не в силах.

Картахена (2009)

Рейтинг IMDb — 6,7

Жанр — драма, мелодрама Непростая история богатой француженки, прикованной к инвалидному креслу, и бывшего чемпиона по боксу, который нанимается к ней сиделкой, так как отчаянно нуждается в деньгах. Поначалу отношения главных героев полны ненависти, но от нее до любви, как всем известно, один шаг.

Найти... и полюбить (2018)

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанр — драма, комедия Машинист поезда Нурлан годами водит свой состав по знакомому маршруту. На одном из участков дороги в прямом смысле слова живут люди. Ответственный главный герой, если его состав случайно цепляет на себя чьи-то вещи, после работы возвращает их владельцам. Однажды ему предстоит найти хозяйку весьма внушительного бюстгальтера.

Отклонение (2019)

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанр — драма Холли работает учительницей, у нее благополучная семья, отличный дом, муж. Однако бессонница полностью меняет спокойную жизнь героини. Ведь сны после лекарств так не похожи на грезы.

Художник и вор (2020)

Рейтинг IMDb — 7,6

Жанр — документальный Подлинная история начинающей художницы и мужчины, за плечами которого воровство знаменитого произведения искусства. Когда девушка решает нарисовать его портрет, это полностью меняет жизнь обоих героев.

Мэри Ком (2014)

Рейтинг IMDb — 6,8

Жанр — боевик, драма, биография Реальная история 5-кратной чемпионки мира по боксу, ставшей легендой. Ей пришлось пройти через множество испытаний, которые сломали бы и взрослых мужчин. Однако Мэри Ком справилась.

Королева Румынии — Мария (2019)

Рейтинг IMDb — 7,8

Жанр — драма Запутанная историческая драма, в центре которой оказывается Мария — королева Румынии, чуть было не ставшая правительницей Великобританией. Будущий король Георг V предложил ей брак, но она отказалась в пользу румынского кронпринца Фердинанда. Однако это решение стало роковым в жизни молодой королевы.

Единственный живой парень в Нью-Йорке (2017)