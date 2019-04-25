15 фильмов о всепоглощающей любви, которые основаны на реальных событиях

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Мы привыкли считать, что, каким бы хорошим ни был фильм, все равно происходящее на экране далеко от жизни. Однако бывает, что на создание искренних кинолент режиссеров вдохновляют любовные истории действительно существовавших людей.

AdMe.ru познакомит вас с фильмами, в основу которых легли реальные истории любви.

1. Смешная девчонка

Американская комедиантка Фанни Брайс — простушка из пригорода, которая мечтает о славе и начинает свой творческий путь с водевилей. Знакомство с профессиональным гэмблером Ником Арштейном оказывается для девушки судьбоносным: она влюбляется в мужчину и бросает карьеру ради него. Рейтинг «КиноПоиска» — 8

2. Королевский роман

Датский король Кристиан VII психически болен. Монарх убивает время в притонах Копенгагена, усугубляя и без того неуравновешенное состояние. Но разнузданное поведение не только вредит ему, но и возмущает юную королеву Матильду Каролину. На счастье в свите появляется доктор Струэнзе, которому удается помочь Кристиану, и Матильда идет с ним на сближение. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

3. Золотые руки: История Бена Карсона

Бен Карсон, главный герой фильма, с детства мечтал стать врачом. У его горячо любимой жены Канди, которая ждет близнецов, случается выкидыш. Спустя некоторое время Бен разъединяет двух сиамских близнецов, которые срослись головами. Благодаря этой сложнейшей операции Карсон состоялся как нейрохирург. Рейтинг «КиноПоиска» — 8

4. С первого взгляда

Известный американский нейропсихолог подробно описал события, лежащие в основе этого фильма. Вирджил, главный герой, слеп от рождения. Он работает массажистом в одном из нью-йоркских спа-центров. Однажды к нему на сеанс приходит Эми, которая проникается сочувствием к Вирджилу, между ними завязываются отношения. Девушка записывает возлюбленного на прием к глазному хирургу Чарльзу Аарону, и врач совершает невозможное. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

5. Генсбур. Любовь хулигана

Серж Генсбур, французский певец и поэт, находит вдохновение в эпатажном и бунтарском образе жизни. Творческие метания озорного гуляки не обходятся без прекрасных муз. Одной из них стала Брижит Бардо, с которой у Генсбура был головокружительный роман. Именно знаменитой актрисе он посвятил свой самый известный шлягер «Я люблю тебя... Я тебя тоже нет». Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

6. Токийская невеста

Известная писательница Амели Нотомб решает отправиться в Японию в поисках вдохновения. Там девушка начинает давать частные уроки французского, и ее первым учеником становится молодой человек по имени Ринри. Жизнь Амели меняется: теперь в ней появились спонтанные путешествия, вечеринки, а также взаимные чувства. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

7. Ренуар. Последняя любовь

На дворе Первая мировая война. Французский импрессионист Пьер Огюст Ренуар узнает о том, что его сын Жан, ушедший на фронт, получил ранение. Художник доживает последние годы на Лазурном Берегу, и его единственной отдушиной становится Элен Андрэ, молодая натурщица. Когда Жан возвращается с фронта, он влюбляется в эту женщину. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

8. Больше жизни

В налаженную жизнь Агаты Мруз-Ольшевской, польской волейболистки, вмешивается страшная болезнь: у девушки диагностировали лейкемию. Это омрачает все: успешную спортивную карьеру, дружбу с командой, которая принесла ей победу на чемпионате Европы, и отношения с любимым человеком по имени Яцек. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

9. Моцарт и кит

Дональд встречает Изабель в группе самопомощи больных аутизмом. Герои рассказывают друг другу истории из своей жизни и обнаруживают, что между ними много общего. Сюжет фильма навеян историей любви Джери и Мэри Ньюпорт, которые страдали одной из форм аутизма — синдромом Аспергера. Они поженились, затем развелись, потом пережили тяжелые депрессивные состояния и наконец вновь воссоединились через несколько лет. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

10. Молодая Виктория

Несмотря на юный возраст, королева Виктория уже многое пережила. Однажды девочка оказывается в центре дворцовых интриг. В борьбе за трон с одной стороны замешан Джон Конрой, который пытается рассорить ее с матерью, а с другой — дядя Виктории Леопольд I. Чтобы повлиять на молодую особу, он направляет в Великобританию принца Альберта, своего племянника. Между ним и Викторией завязываются отношения, и вскоре принц становится мужем Виктории. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

11. Экспромт

Решительная и независимая романистка Аврора Дюпен, больше известная под псевдонимом Жорж Санд, ведет жизнь, полную бурных страстей и соблазнов. Однажды женщина слышит в гостях прекрасную музыку, которая буквально сводит ее с ума. Писательница одержима желанием узнать ее автора, Фредерика Шопена, лично. Когда Дюпен решает погостить несколько дней в загородном доме герцогини д’Антан, она встречает композитора, покорившего ее заочно. Там и происходит знакомство двух ярких творческих личностей. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

12. Лавинг

Этот фильм посвящен супругам Лавинг, чья жизнь была поистине драматична. Ричард и Милдред, безумно влюбленные друг в друга, решают оформить свои отношения. Но этому не суждено сбыться. Ричард — белый мужчина, Милдред — чернокожая, а в штате Вирджиния, где они живут, межрасовые браки под запретом. Несостоявшиеся молодожены, попавшие под арест, в итоге поженились в Колумбии, а затем вернулись в родной штат. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

13. Я мечтала об Африке

Куки Галман, главная героиня фильма, попадает в автокатастрофу, а оправившись после аварии, влюбляется в мужчину по имени Паоло, который был за рулем. Мужчина и женщина вместе отправляются в опасное путешествие по Африке. Борьба за выживание в негостеприимной Кении еще больше сплотит героев. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

14. Проповедник с пулеметом

Участник байкерской группировки и наркоторговец Сэм Чайлдерс решает изменить свою жизнь после выхода из тюрьмы. На путь истинный его наставляет любимая жена Линн. Он внимает просьбам любимой и становится пастырем, а затем открывает приют для суданских детей. Чтобы защитить малышей, он не брезгует и оружием, защищая их от вооруженной до зубов «Господней армии сопротивления». Справа: реальные Сэм и Линн Чайлдерс на премьере фильма. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

15. Новый Свет

Джон Смит — путешественник, исследователь и солдат. А еще — настоящий бунтарь, который готовится поплатиться за мятеж против власти во время колонизации: он приговорен к виселице. Но удача, которая сопровождала его в странствиях, не обходит героя стороной и сейчас: капитан, решивший повесить Смита, отпускает его. Так начинаются приключения главного героя в Джеймстауне, где в диких условиях он найдет любовь — индейскую принцессу Покахонтас. Рейтинг «КиноПоиска» —6,8