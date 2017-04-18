15 фильмов о том, как выйти из френдзоны в романтические отношения

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Люди нередко влюбляются в своих лучших друзей, наверно поэтому сценаристы чаще всего отдают предпочтение именно такому варианту развития романтических отношений. AdMe.ru собрал 15 потрясающих фильмов, которые доказывают, что самые яркие любовные истории начинаются с дружбы.

Просто друзья Just Friends, 2005

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Эми Смарт, Анна Фэрис Крис Брэндер имеет все, что только можно пожелать: деньги, приятную внешность и замечательную работу. Однако в жизни Криса не всегда все складывалось так гладко. В школе он был очень полным и от этого чересчур застенчивым. Единственное светлое воспоминание — близкая подруга Джейми, в которую он был тайно и безнадежно влюблен. И вот по прошествии 10 лет Крис случайно встречает Джейми и понимает, что все еще любит ее. Рейтинг IMDb — 6,2

Больше, чем любовь A Lot Like Love, 2005

В главных ролях: Аманда Пит, Эштон Кутчер Молодой человек и девушка знакомятся в самолете, но вскоре расстаются. На протяжении последующих 7 лет они продолжают встречаться друг с другом, меняя разных партнеров и профессии и становясь при этом хорошими знакомыми, а затем близкими друзьями. Спустя 7 лет, перенося одни неудачные отношения за другими, они, наконец, понимают, что должны быть вместе. Рейтинг IMDb — 6,6

Хорошо быть тихоней The Perks of Being a Wallflower, 2012

В главных ролях: Логан Лерман, Эмма Уотсон, Эзра Миллер История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире. В фильме затрагивается множество проблем, которые знакомы подросткам, в том числе и отношения между парнем и девушкой. Рейтинг IMDb — 8

Больше, чем секс No Strings Attached, 2010

© Cold Spring Pictures

В главных ролях: Натали Портман, Эштон Кутчер Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее. Рейтинг IMDb — 6,2

Секс по дружбе Friends with Benefits, 2011

В главных ролях: Джастин Тимберлейк, Мила Кунис Главная героиня — сотрудник кадрового агентства, которую преследуют фобии в отношениях с обязательствами. Однако эти проблемы оказываются надуманными после того, как она встречает редактора глянцевого журнала. Он, в свою очередь, устал от женщин, которые мечтают вступить с ним в связь. Таким образом, созданы все условия для бурного романа и столкновения характеров и желаний. Рейтинг IMDb — 6,6

Один день One Day, 2011

© Random House Studio

В главных ролях: Джим Стерджесс, Энн Хэтэуэй Эмма — романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер — плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, и они... решили остаться друзьями. Мы увидим их в тот же день через год, через два... Но сколько лет должно пройти, чтобы они поверили в свою любовь и поняли, как много значил для них этот ОДИН ДЕНЬ? Рейтинг IMDb — 7

С любовью, Рози Love, Rosie, 2014

В главных ролях: Лили Коллинз, Сэм Клафлин Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, закончив школу, собираются вместе продолжить учебу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со звездой школы Рози узнает, что у нее будет ребенок. Невзирая на то, что обстоятельства и жизненные ситуации разлучают героев, они и спустя годы продолжают помнить друг о друге и о том чувстве, что соединило их в юности... Рейтинг IMDb — 7,2

Дружба и никакого секса? What If, 2013

В главных ролях: Дэниел Рэдклифф, Зои Казан 20-летние Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке, и между ними сразу пробежала искра. Молодые люди начинают общаться и обнаруживают, что они родственные души, у которых очень много общего. Они ежедневно переписываются через электронную почту и СМС и регулярно ходят вместе ужинать. В общем, все идет хорошо, но тут вдруг выясняется одна маленькая деталь: у нее уже есть парень... Рейтинг IMDb — 6,8

Нечто замечательное Some Kind of Wonderful, 1987

В главных ролях: Эрик Штольц, Мэри Стюарт Мастерсон, Лиа Томпсон Кит Нельсон мечтает о самой популярной девушке в школе и не замечает, что его лучшая подруга Уоттс в него влюблена. Уоттс решает помочь другу добиться красотки, и постепенно Кит понимает, кто ему на самом деле нужен. Рейтинг IMDb — 7,1

Да, нет, наверное Definitely, Maybe, 2008

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Эбигейл Бреслин, Айла Фишер Уилл Хэйс — его развод в самом разгаре, когда 10-летняя дочь Майя начинает задавать отцу вопросы о его жизни до брака. Уилл рассказывает про свои взлеты и падения: соседка Эмили, лучшая подруга и родственная душа Эйприл, свободолюбивая Саммер. 3 романа... 3 разбитых сердца. Майя складывает кусочки романтической головоломки, и ей открывается, что любовь не бывает простой... а Уилл понимает, что в делах сердечных никогда не поздно рискнуть еще раз. Рейтинг IMDb — 7,2

В первый раз The First Time, 2012

© Jerimaca Films

В главных ролях: Бритт Робертсон, Дилан О’Брайен, Джеймс Фрешвилл Неизвестно, как бы обернулись жизни этих двух замечательных молодых людей, если бы они случайно не столкнулись на вечеринке, которую разогнала полиция. Обри и Дэйв становятся друзьями. Но однажды их нежная дружба начинает превращаться во что-то большее — захватывающее и волнующее. В то, что у каждого когда-то бывает в первый раз... и о чем потом, бывает, смешно вспоминать. Рейтинг IMDb — 6,9

Человек-паук Spider-Man, 2002

В главных ролях: Тоби Магуайр, Уиллем Дефо, Кирстен Данст Питер Паркер — обыкновенный школьник, которому случайно достались нечеловеческие способности. Но быть героем проще, чем рассказать о своих чувствах той, с которой связывает только дружба. Рейтинг IMDb — 7,3

Когда Гарри встретил Салли When Harry Met Sally, 1989

В главных ролях: Билли Кристал, Мег Райан, Кэрри Фишер Может ли секс разрушить идеальную дружбу между мужчиной и женщиной? Именно этот вопрос горячо обсуждают Гарри и Салли по дороге из Чикаго в Нью-Йорк. Спустя 11 лет они никак не приблизятся к ответу на него... Поймут ли эти двое, что созданы друг для друга, или будут по-прежнему отрицать существование притяжения, которое родилось в ту самую секунду, когда Гарри встретил Салли? Рейтинг IMDb — 7,6

Обещать — не значит жениться He’s Just Not That Into You, 2008

© Flower Films

В главных ролях: Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Дженнифер Коннелли, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон, Джиннифер Гудвин Фильм, события которого разворачиваются в Балтиморе, повествует о непростых отношениях мужчины и женщины, которые не всегда верно истолковывают намерения друг друга. Рейтинг IMDb — 6,4

Свадьба лучшего друга My Best Friend’s Wedding, 1997

В главных ролях: Джулия Робертс, Дермот Малруни, Кэмерон Диаз 9 лет назад Джулианна Поттер и Майкл О’Нил заключили соглашение: если до 28 лет они не влюбятся, то поженятся между собой. И теперь, в 28 лет, Майкл снова поднял вопрос о свадьбе, но... уже с другой. Джулианна никогда не знала, что же ей действительно нужно, пока не почувствовала, что это «что-то» уходит из ее жизни.

И теперь у нее есть только 4 дня и собственная смекалка, чтобы вернуть Майкла себе. Рейтинг IMDb — 6,3