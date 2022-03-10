15+ фильмов, номинированных на «Оскар-2022», которые необходимо успеть посмотреть до церемонии

Ежегодно весь мир находится в ожидании, какие фильмы займут призовые места в престижной премии «Оскар». Церемония пройдет 27 марта. Среди фаворитов множество популярных фильмов, которые успели полюбиться зрителям и получить множество других наград.

Мы в AdMe.ru обожаем кино и выяснили, какие фильмы стоит посмотреть перед тем, как жюри определит победителей этого года.

Власть пса

Вестерн получил наибольшее количество номинаций. Сюжет основан на книге. 1925 год, два совершенно разных брата, Фил и Джордж, управляют большим ранчо в Монтане. Однажды Джордж приводит в дом жену — местную вдову Роуз — и ее сына. Фил, властный и жестокий человек, решает разрушить брак. Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Фила, рассказал, что это был увлекательный опыт — воплотить в жизнь столь многогранного и сложного персонажа. Рейтинг IMDb — 6,9

Дюна

Нашумевшая экранизация также получила 10 номинаций — в основном за технические достижения: операторскую работу, визуальные эффекты, монтаж, ну и музыку композитора-ветерана Ханса Циммера. Сюжет фильма рассказывает о судьбе дома Атрейдесов, которые отправились жить на самую опасную планету во Вселенной. Сын главы дома Атрейдесов, Пол, избежал покушения и отправился в захватывающее путешествие среди песчаных дюн. Рейтинг IMDb — 8,1

Вестсайдская история

Ремейк громкого голливудского хита, снятый Стивеном Спилбергом, в представлении не нуждается. Несмотря на положительные отзывы критиков и зрителей, кино в прокате провалилось. История вдохновлена пьесой Шекспира «Ромео и Джульетта». В центре сюжета — сложная история любви юноши и девушки. Рейтинг IMDb — 7,5

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Черная комедия об апокалипсисе с такими звездами кино, как Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип и Джона Хилл, вышел на Netflix и сразу стал лидером среди просмотров. По сюжету, профессор-астронавт и его аспирантка открывают огромную комету, которая, согласно их расчетам, скоро попадет на Землю, где убьет все живое. Астрономы пытаются рассказать миру о приближающейся катастрофе, но сталкиваются с бюрократией и непониманием общественности. Уникальное сочетание комедии и фильма об апокалипсисе заставляет зрителей то смеяться, то плакать. Рейтинг IMDb — 7,2

CODA: Ребенок глухих родителей

Руби — девочка-подросток, живет в семье глухонемых родителей. Ее помощь для родных неоценима, ведь она единственный член семьи, способный общаться с миром. Но все меняется, когда, выступая в школьном хоре, девочка обнаруживает у себя талант к пению. Руби встает перед сложной дилеммой — остаться с семьей или пойти вслед за мечтой. Первый показ состоялся на фестивале «Сандэнс» в начале 2021 года. Фильм стал главным открытием фестиваля и получил множество наград — призы за режиссуру и приз зрительских симпатий. Рейтинг IMDb — 8,1

Сядь за руль моей машины

Фильм — экранизация рассказа известного писателя Харуки Мураками. После неожиданной смерти жены известный режиссер получает предложение поставить свою любимую пьесу «Дядя Ваня». По условиям договора, он не может сам водить машину, поэтому ему предоставляют девушку-водителя — молчаливую Мисаки. Проводя вместе по несколько часов в день, Юсукэ начинает переосмыслять свои отношения с женой, с которой они жили, казалось, в счастливом браке. Рейтинг IMDb — 7,7



Король Ричард

История о том, как две всемирно популярные теннисистки достигли успеха благодаря упорству своего отца, Ричарда Уильямса. По сюжету, отец мечтает для дочерей о великом будущем, но тренер соглашается заниматься бесплатно только с одной из девочек. Тогда Ричард записывает занятия на камеру, и они вместе с женой начинают тренировать и другую дочку. Главную роль в картине сыграл Уилл Смит. Рейтинг IMDb — 7,6

Лакричная пицца

1973 год. 15-летний Гэри знакомится с 25-летней Аланой Кейн, ассистенткой фотографа. Это ностальгическое кино о первой любви, взрослении и непростых испытаниях, которые нужно преодолеть перед тем, как добиться своего. У Пола Томаса Андерсона получилась живая комедия с элементами драмы, которая удостоилась очень теплых отзывов от критиков и зрителей. Рейтинг IMDb — 7,5

Аллея кошмаров

«Аллея кошмаров» — художественный фильм в жанре нуар режиссера Гильермо дель Торо, экранизация одноименного романа. Главный герой Стэн Карлайл (Брэдли Купер) — амбициозный мошенник, который на раз-два одурачивает публику. Его жизнь меняется, когда он встречает доктора психиатрии, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам. К слову, изначально на главную роль претендовал Леонардо Ди Каприо, но Брэдли Купер занял его место. Рейтинг IMDb — 7,2

В роли Рикардо

В центре сюжета — отношения двух звезд телевидения, Люсиль Болл и Дези Арназа. Супруги вместе создали ситком, ставший одной из самых любимых программ в истории американского телевидения, — «Я люблю Люси». Главные роли сыграли такие звезды экрана, как Николь Кидман и Хавьер Бардем. Оба актера удостоены номинации на лучшую мужскую и женскую роли. Рейтинг IMDb — 6,6

Параллельные матери

Речь в фильме пойдет о двух испанках, Джанис и Анне, ставших матерями в один день. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы, но их встреча навсегда изменит судьбу каждой. Актриса Пенелопа Крус, сыгравшая одну из главных ролей, о фильме говорит следующее: «Когда режиссер прислал мне сценарий, я была поражена. Героиня — из самых требовательных и сложных персонажей, которых я играла. Но я говорю это с улыбкой, потому что мне очень повезло, что режиссер мне доверяет». Рейтинг IMDb — 7,1

Глаза Тэмми Фэй

«Глаза Тэмми Фэй» — биографический драматический фильм 2021 года, основанный на одноименной документальной картине. Сюжет рассказывает о взлете и падении телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера, которых сыграли Джессика Честейн (она также продюсирует фильм) и Эндрю Гарфилд соответственно. Рейтинг IMDb — 6,7

Незнакомая дочь

Немолодая преподавательница английского языка Леда проводит отпуск в одиночестве в Греции. Во время отдыха она знакомится с молодой матерью Ниной. Общение заставляет Леду вспомнить о собственной молодости и отношении с ее дочерьми. Исполнительница главной роли рассказала, что во время съемок фильма была рада узнать, что она не одинока — все матери иногда огрызаются и кричат на своих детей. Рейтинг IMDb — 6,7

Спенсер

Картина, действие которой разворачивается в 1991 году, рассказывает о решении принцессы Дианы расторгнуть брак с принцем Чарльзом и покинуть британскую королевскую семью. Фильм получил в целом положительные отзывы критиков, особо отметивших игру Стюарт, которую за эту работу впервые выдвинули на «Оскар». Актриса рассказала, что потратила месяцы, совершенствуя речь и движения, чтобы походить на принцессу. Однако она так нервничала, что даже за несколько дней до начала съемок не могла открыть рот. Рейтинг IMDb — 6,8

Трагедия Макбета

В этом году на «Оскар» номинирована мрачная экранизация знаменитой пьесы Шекспира. Три ведьмы предсказывают высокопоставленному шотландскому дворянину лорду Макбету восхождение на трон. Он планирует узурпировать королевскую власть любой ценой. Интересный факт: весь фильм снимался в павильоне. Рейтинг IMDb — 7,3

Тик-так, бум!

«Тик-так, бум!» — художественный фильм на основе одноименного мюзикла, рассказывающий о становлении композитора Джонатана Ларсона. Прежде чем стать звездой Бродвея, молодой человек живет обычной жизнью: работает в кафе, выясняет отношения со своей девушкой Сьюзан, смотрит на успехи друзей. В какой-то момент он понимает, что прожил уже почти 30 лет, а к своей мечте так и не приблизился... Актер Эндрю Гарфилд, сыгравший главную роль, пел в фильме сам. Рейтинг IMDb — 7,6

Худший человек на свете

30-летняя Джулия переживает жизненный кризис. На протяжении 4 лет она пытается разобраться в том, кто она на самом деле и чего хочет от жизни. Фильм был впервые показан на кинофестивале в Каннах в июле 2021 года в рамках основной программы. Критики отмечают, что картина получилась изысканной и задумчивой. Рейтинг IMDb — 7,9

Рука Бога

Фабьетто Скизе живет с родителями в Италии и ведет, казалось, бы самую обычную жизнь — переживает о девушках, смотрит футбол, мечтает изучать философию в колледже, слушает музыку. Все меняется, когда в семье случается неожиданная трагедия. Фильм — отчасти автобиографическая история от режиссера Паоло Соррентино: «Одно можно сказать точно: если бы этого не случилось в моей жизни, я никогда не стал бы режиссером. Это не было бы возможно без этой потери». Рейтинг IMDb — 7,4