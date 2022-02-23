15 фильмов, которым в этом году исполняется аж 20 лет, а мы до сих пор многое о них не знали
2002 год был плодовит на кассовые фильмы, многие из которых мы пересматриваем до сих пор. Прошло уже 20 лет, а они не потеряли своей актуальности и шедевральности, за что мы их и любим.
Мы в AdMe.ru вспомнили киноленты, которые радовали нас пару десятков лет назад, и разузнали подробности их съемок.
Поймай меня, если сможешь
- Изначально Стивен Спилберг планировал взять на роль Фрэнка Абигнейла Джонни Деппа. Но в итоге, как мы знаем, главного героя сыграл Леонардо Ди Каприо.
- Чтобы использовать на съемках автомобиль Aston Martin DB5, компания DreamWorks связалась с компанией Autosport Designs, которая специализируется на продаже экзотических авто. Нужной машины не оказалось на складе, поэтому решили обратиться к человеку, который уже купил такую машину, и организовать съемку с его автомобилем.
- Настоящий Фрэнк Абигнейл — младший (прототип главного героя) сыграл эпизодическую роль французского полицейского.
Пианист
- Чтобы прочувствовать своего героя, Владислава Шпильмана, Эдриен Броуди продал автомобиль, съехал с квартиры, отключил телефон и расстался со своей девушкой.
- Кроме этого, ради роли актер соблюдал строгую диету и сбросил 14 кг.
- Эпизодическую роль в фильме сыграл внук реального Владислава Шпильмана — Даниэль Шпильман.
Гарри Поттер и Тайная комната
- Изначально Златопуста Локонса должен был играть Хью Грант, но тот отказался от съемок в «Гарри Поттере» из-за высокой занятости.
- Домового эльфа Добби имитировали с помощью теннисного мячика, привязанного к длинному жезлу. Так актеры могли работать с нужной точкой, будто там находится Добби. Позже эльфа «накладывали» на эту точку при помощи компьютерной графики.
- Для съемок сцены, где Гарри и Рон влетают в Гремучую иву, пришлось вдребезги разбить 14 машин Ford Anglia.
Властелин Колец: Две крепости
- Чтобы прийти к финальному внешнему виду Голлума, создатели разработали более сотни макетов и более тысячи эскизов.
- Изначально на роль Эовин рассматривали Уму Турман, а Фарамира должен был сыграть Итан Хоук.
- В расширенной версии фильма присутствует 960 кадров со спецэффектами.
Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов
- В сцене появления Уотто на планете Татуин можно услышать жужжание. Это были звуки навозных мух, которые записали на ранчо режиссера Джорджа Лукаса. До этого звукотехники никак не могли придумать, где использовать данную запись.
- На роль Энакина пробовались многие известные актеры, в том числе Леонардо Ди Каприо и Пол Уокер. Но в итоге выбрали Хейдена Кристенсена, а все потому, что они с Натали Портман хорошо смотрелись вместе.
- В фильме есть подсказки, которые помогают различать «хороших» и «плохих» героев. Например, клоны республиканской армии всегда двигаются в кадре справа налево, а боевые дроиды сепаратистов — слева направо. Также над клонами постоянно светит солнце, а над сепаратистами небо всегда темнее.
Эквилибриум
- Около 200 человек проходили пробы на роль Патриджа, но найти подходящего актера никак не удавалось. В итоге картину начали снимать, еще не утвердив никого на эту роль. Благо в процессе съемок режиссер уговорил Шона Бина сняться в фильме.
- В одной из сцен, где фигурирует собака, слышно тявканье, учащенное дыхание и характерное поскуливание. Но мало кто знает, что за собаку лаял и издавал другие звуки специально обученный актер-пародист.
- Роль Симуса исполняет актер Доминик Перселл, которого режиссер изначально планировал утвердить на роль Джона Престона.
Спеши любить
- К моменту съемок исполнительница главной женской роли Мэнди Мур еще не достигла совершеннолетия, поэтому могла работать не больше 10 часов в сутки. Но даже с учетом этих обстоятельств картину отсняли всего за 39 дней.
- Кстати, помимо Мэнди Мур, на главную роль также пробовалась певица и актриса Джессика Симпсон.
- Актер Шейн Уэст, сыгравший главного героя, впоследствии приобрел автомобиль Chevrolet Camaro 1967 года, задействованный в фильме, за $ 5 тыс.
Идентификация Борна
- Это один из немногих фильмов, где не используются начальные титры.
- Изначально на роль Джейсона Борна рассматривали Брэда Питта, но тот отказался от предложения ради картины «Шпионские игры».
- Сценарист Тони Гилрой писал сценарий не по одноименному роману, по мотивам которого и снимался фильм, а по наброску, написанному режиссером Дагом Лайманом. Именно так захотел сам Лайман.
8 миля
- Специально для фильма Эминем написал песню «Lose Yourself». Впоследствии она завоевала «Оскар» и стала первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня».
- Название фильма связано с 8 Mile Road — дорогой, которая отделяет Детройт от северных пригородов. Эминем вырос в районе, расположенном недалеко от этой дороги.
- Бриттани Мерфи и Эминем настолько тепло отзывались друг о друге, что весь Голливуд до сих пор обсуждает их вероятный роман.
Человек-паук
- На роль Питера Паркера рассматривали Фредди Принца — младшего, Леонардо Ди Каприо, Хита Леджера и даже Джеймса Франко, который в итоге сыграл Гарри Озборна. Но победил Тоби Магуайр.
- Дублер Магуайра, Зак Хадсон, получил перелом ноги при выполнении одного из трюков.
- Оказывается, на съемках фильма крали одежду. Так, были украдены 4 костюма Человека-паука стоимостью $ 50 тыс. каждый. Полтора года спустя их нашли, а подозрение пало на бывшего охранника студии.
Телефонная будка
- На главную роль претендовали Джим Керри, Уилл Смит, Мел Гибсон и Тони Кертис.
- Массовка была не в курсе сюжета фильма, а также того, что будет происходить в определенные моменты. Поэтому реакция других людей в картине — подлинная.
- Лента длится столько, сколько и описываемые в ней события, ведь по задумке все действия происходят в реальном времени.
Люди в черном — 2
- В эпизодических ролях снялись дети ведущих актеров — сыновья Уилла Смита и дочь Томми Ли Джонса.
- Съемки заняли меньше 4 месяцев. Все сцены отсняли в период с июня по октябрь 2001 года.
- В фильме снялся тот же мопс, что и в первой части 1997 года. Но псу было уже 7 лет, поэтому на седую шерсть вокруг носа животного приходилось накладывать грим.
28 дней спустя
- На главную роль изначально рассматривали Леонардо Ди Каприо, с которым режиссер Дэнни Бойл раньше уже работал в фильме «Пляж».
- Съемки некоторых эпизодов проходили в Лондоне очень ранним утром. Это нужно было для того, чтобы создать впечатление апокалипсиса. Случайных прохожих вежливо просили пройти другим путем. Из нескольких часов таких ежедневных съемок получалось только по одной минуте полезного материала, который и вошел в фильм.
- Во время съемок сцены взрыва на заправке на место моментально приехали полиция и пожарная служба. При этом у режиссера на руках были все документы, разрешающие организовать взрыв. Полицию просто забыли предупредить. Кстати, сам взрыв обошелся команде в £ 250 тыс.
Перевозчик
- Большинство трюков в фильме Джейсон Стейтем исполнил самостоятельно.
- Актриса Шу Ци в момент утверждения на роль не говорила по-английски. Ей заранее передали сценарий, чтобы она на слух учила свои реплики с преподавателем в Гонконге.
- Рассматривая альбом с фотографиями в доме Фрэнка, Лаи останавливается на фотографии мальчика с обезьянкой. Это фото самого Стейтема в детстве.
Обитель зла
- В фильме содержится множество отсылок к книге «Алиса в Стране чудес» (Alice in Wonderland). Взять хотя бы имя главной героини — Alice, а также название компьютера — «Красная королева».
- Все трюки, кроме прыжка в канализации, Милла Йовович выполняла самостоятельно. При этом она успела поранить режиссера и 3 членов съемочной группы.
- До начала съемок фильма все актеры, утвержденные на главные роли, должны были полностью пройти одноименную игру. Некоторым из них пришлось посмотреть видео прохождения игры, потому что они опасались, что не справятся сами.
А вы помните культовые фильмы, которым уже 20 лет или больше? Какое кино вам особенно нравится: современное или то, что снимали раньше?
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