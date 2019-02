15 фильмов, которые тяжело смотреть, но от них невозможно оторваться

Говорят, настоящее искусство должно задевать за живое и вызывать мощные эмоции. Фильмы, которые соответствуют этим критериям, могут встряхнуть и выдернуть из уютной реальности на несколько часов. Именно за такие ощущения и способность что-то расшевелить внутри эти картины особенно ценны.

Если вы не боитесь пустить слезу и пережить эмоции, от которых перехватывает дыхание, обратите внимание на эти 15 киношедевров, которые и нас в AdMe.ru заставили еще долго отходить после просмотра.

Частная война (A Private War), 2018

Сюжет повествует о военном корреспонденте британской газеты The Sunday Times, которая вела репортажи из горячих точек по всему миру. Несмотря на трудности, постоянные травмы и весь ужас военных конфликтов, она регулярно писала материалы из Косово, Чечни, Сьерра-Леоне, Зимбабве, Шри-Ланки и других стран. Она видела то, чего не видели политики и чиновники, пыталась всеми силами как можно подробнее показать истину и быстрее остановить войну через истории других людей. Фильм основан на реальных событиях и снят по мотивам статьи «Частная война Мэри Колвин», опубликованной в 2012 году в журнале Vanity Fair. Рейтинг IMDb — 6,7

Невидимые дети (All the Invisible Children), 2005

Эта лента состоит из 7 короткометражек. Каждая повествует о детях с непростой судьбой, которых окружающие предпочитают попросту не замечать. Истории о ребятах из трущоб, цыганенке, ребенке-солдате и другие картины поднимают столько замалчиваемых проблем современности, что удержаться от слез практически невозможно. Ведь «все взрослые когда-то были детьми. Многие из них уже это позабыли». Фильм является частью всемирного проекта ЮНИСЕФ и Международной продуктовой программы ООН. Рейтинг IMDb — 7,6

30 безумных желаний (Then Came You), 2019

Кевин страдает ипохондрией, постоянно приписывает себе несуществующие болезни и не умеет наслаждаться жизнью. Скай — девочка-праздник, умеющая наслаждаться каждой секундой своей жизни, которая вот-вот оборвется. После знакомства и общения Кевин узнает, что у Скай есть список безумных желаний, которые она хотела бы успеть воплотить в жизнь, и они вдвоем принимаются за их реализацию. Рейтинг IMDb — 7,1

Я стану лучше (Ombline), 2012

Омблина выросла в неблагополучной семье и уже получила срок в 3 года за нападение на человека. Через месяц пребывания на зоне она узнает, что ждет ребенка, и это совершенно меняет ее взгляд на мир. По закону она сможет оставаться с малышом лишь до 1,5 лет, а после этого его могут отдать в другую семью или вообще отправить в приют. Омблина понимает, что этого нельзя допустить, и собирается сделать все, чтобы доказать судье, что достойна быть матерью и после освобождения. Рейтинг IMDb — 6,8

Любовь (Amour), 2012

Жорж и Анна — преподаватели музыки. Им уже по 80 лет, и они пронесли свои чувства через всю жизнь, родили дочь, у которой уже своя семья, и все время жили рука об руку. Но случается несчастье: Анна сильно заболевает, у нее отнимает половину тела, и она начинает терять память. Выдержит ли Жорж это испытание чувств? Рейтинг IMDb — 7,9

Ее сердце (A Mighty Heart), 2007

Фильм рассказывает о журналисте Дэниеле Перле, проводившем расследование и искавшем связь между террористической организацией «Аль-Каида» и спецслужбами Пакистана. После одного из интервью Дэниел пропал, и его беременная жена, Мариан, начала его поиски: она обратилась к пакистанской полиции, посольству Америки, ФБР, искала зацепки в письмах. Фильм основан на реальных событиях и снят по мотивам воспоминаний жены Перла «Храбрая жизнь и смерть моего мужа, Дэнни Перла». Рейтинг IMDb — 6,7

Рай (Heaven), 2002

Психологическая драма с Кейт Бланшетт в главной роли рассказывает о женщине, которая пытается своими силами вершить правосудие. Учительница Филиппа теряет мужа и нескольких учеников, которые умерли из-за передозировки наркотиков. Она считает виновным в их смерти врача-наркоторговца, но полиция не спешит начинать расследование, и женщина решает взять все в свои руки, еще не понимая, к чему приведут ее действия. Рейтинг IMDb — 7,1

Прощай, Кристофер Робин (Goodbye Christopher Robin), 2017

Груз славы, внезапно сваливающийся на ребенка, может сломать его жизнь, и Кристофер Робин, сын известного писателя Алана Милна, знает об этом не понаслышке. Вернувшись с Первой мировой войны и переживая посттравматический стресс, Алан переезжает в пригород Лондона, где хочет снова начать писать. Во время долгих прогулок с сыном Милн придумывает и рассказывает истории о Винни-Пухе, которые превращаются во всемирно известный хит. Вдохновителю отца и главному герою произведений — Кристоферу Робину приходится часто появляться на публике и подвергаться стрессу из-за своей славы. Рейтинг IMDb — 7,1

Открытие (Discover), 2017

Том Харпер шокирует жителей Земли своим открытием о том, что после смерти человек переносится в сказочный мир. Он даже приводит достоверные факты, подтверждающие его слова. После этого мир накрывает волна самоубийств. Ситуация выходит из-под контроля, и даже жена и дети Тома думают о том, чтобы покончить с собой. Том пытается придумать, как предотвратить миллионы смертей и изменить ситуацию. Рейтинг IMDb — 6,3

Сама жизнь (5 Flights Up), 2014

Рут и Алекс в браке уже более 50 лет, их любовь началась в студенческие годы и не угасает до сих пор. Однажды пара решает продать свое жилье и купить новое, так как им уже тяжело подниматься на 5-й этаж. Но в их квартире столько воспоминаний, что отказаться от нее оказывается очень сложно. В этот же момент пара узнает, что их пес серьезно болен и ему нужна дорогостоящая операция на позвоночнике. Рут и Алексу придется принять немало важных решений, но это и есть сама жизнь. Рейтинг IMDb — 6,2

Ушедшие (Okuribito), 2008

Виолончелист Дайго Кобаяси теряет работу в оркестре и не знает, как дальше жить. В газете он находит вакансию компании, которой нужен человек «для помощи в путешествиях». Дайго сразу принимают на работу. Ему предлагают огромную зарплату, но парень еще не подозревает, что за вкрадчивыми словами «помощь» и «путешествия» подразумеваются церемониальные похоронные услуги. Дайго тщательно скрывает от окружающих, чем занимается, поскольку в Японии такая профессия по рангу даже ниже, чем чистильщик канавы. Удастся ли ему сохранить семью, друзей и удержать беременную жену, после того как они узнают, кем работает Дайго? Рейтинг IMDb — 8,1

Выстрел в пустоту (Shot Caller), 2018

Главный герой, обычный законопослушный гражданин, из-за случайности попадает в тюрьму. Чем дольше он там находится, тем больше спорных решений ему приходится принимать для своей же безопасности: он участвует в тюремных боях, вступает в мафиозную группировку и становится авторитетом среди заключенных. После выхода из тюрьмы вернуться к обычной жизни оказывается тяжелее, чем казалось. К тому же тюремные гангстеры постоянно напоминают о себе угрозами. Рейтинг IMDb — 7,3

Цирк уродов (Freak Show), 2017

Билли Блум переезжает с родителями в маленький город и поступает в новую школу. Но та кажется ему настолько консервативной, а преподаватели — несправедливыми и навязывающими свое мнение, что он решает устроить акт протеста. Каждый день он надевает в школу женскую одежду и делает макияж, а вскоре даже решает попытать счастья в конкурсе «Королева школы». Рейтинг IMDb — 6,3

Не хочу забывать (Nae meorisokui jiwoogae), 2004

Ким Су Чжин бросает женатый мужчина после длительного романа. Девушка уверена, что не перенесет этого предательства, пока не встречает Чул Су, который мечтает стать архитектором. Влюбленные женятся, и теперь Ким Су Чжин уверена, что в ее жизни больше не будет страданий. Но однажды у нее обнаруживается болезнь, из-за которой ее воспоминания начинают исчезать. Рейтинг IMDb — 8,2

На глубине 6 футов (6 Below: Miracle on the Mountain), 2017

В прошлом Эрик был известным хоккеистом, а сейчас, уже после окончания карьеры, он часто катается на сноуборде для своего удовольствия. И в этот раз он собирается прокатиться, проигнорировав сообщения спасетелей о надвигающейся буре. Но, спустившись со склона, не может найти путь назад из-за сильной метели. Он решает дождаться утра и по следам на снегу вернуться назад, но их полностью засыпает снег. Эрика окружает бесконечная заснеженная пустыня, и ему предстоит длительная борьба со стихией ради собственного выживания. Фильм основан на реальной истории чемпиона по хоккею на льду Эрика Лемарка. Рейтинг IMDb — 5,7

Поделитесь с нами другими мощными картинами, которые вызывали у вас слезы при просмотре.