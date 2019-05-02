15 фильмов, которые помогут отвлечься от рутины и бесконечных проблем

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Порой трудности накрывают с головой, хочется просто ни о чем не думать и расслабиться. И мы это прекрасно понимаем. Эта подборка фильмов не решит никаких важных дел, но настроение поднимет запросто, а может и вдохновит на что-то большее.

Мы в AdMe.ru считаем, что хороший фильм — это лучшее средство для отдыха.

5 детективных фильмов, которые цепляют

Скрюченный домишко, 2017

Астрид Леонидис, успешный бизнесмен и олигарх, убит в собственном поместье. Его внучка приглашает в дом частного детектива Чарльза Хейуорда, который взялся расследовать это запутанное преступление. Вскоре Чарльз погружается в темные тайны семьи и понимает, что каждый из домочадцев был не прочь избавиться от Астрида. Даже его внучка. Атмосферный детектив, снятый по одноименной книге Агаты Кристи.

Большая игра, 2009

Журналист Кэл Маккэффри ведет колонку криминальной хроники в американской газете «Вашингтон глоуб», а также расследует серию жестоких убийств. Одной из жертв становится Соня Бейкер, любовница преуспевающего конгрессмена и давнего друга журналиста Стивена Коллинза. Запятнанная репутация может повлиять на брак и политическую карьеру конгрессмена, поэтому он просит Кэла разобраться в странной смерти девушки. Улики открывают перед журналистом цепочку чудовищных заговоров в политических кругах страны, где люди не любят, когда вмешиваются в их дела. Интригующий триллер с крутым актерским составом, простой, но интересной сюжетной линией.

Поиск, 2018

Главный герой фильма Дэвид Ким один воспитывает 16-летнюю дочь. Он думает, что у нее все хорошо, много друзей и интересная школьная жизнь. Но вскоре девушка бесследно исчезает, и даже полиция не в силах помочь отцу. Отчаявшись, Дэвид взламывает личный компьютер подростка и понимает, что он ничего не знает о своей дочери. Увлекательный детектив, где вы сами сможете догадаться, кто виновен в исчезновении девушки, если будете обращать внимание на детали.

Девушка в тумане, 2017

Холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флоренса вызывают на работу, чтобы обследовать попавшего в аварию инспектора Фогеля. Инспектор ничего не помнит, однако на его рубашке обнаружили кровь, которая ему не принадлежит, хотя других раненых на дороге не было. В ходе разговора Флоренс узнает о деле, которое расследовал инспектор, и о мотивах, которые побудили Фогеля преступить закон. Сценарий фильма был написан по одноименному роману, автором которого является сам режиссер.

Предчувствие, 2007

Главная героиня Линда занималась домашними делами, когда в дверь постучал шериф и сообщил ужасную новость: ее муж погиб в автокатастрофе. Линду охватило горе и отчаяние. Она не могла поверить, что такое вообще может произойти. На следующее утро женщина проснулась и увидела своего мужа здоровым и невредимым. Захватывающий триллер с элементами детектива, который показывает, на что способна любовь.

5 драм, на которые стоит потратить свое время

Свет в океане, 2016

Главный герой Том возвращается с войны в мирное общество и устраивается работать хранителем маяка на остров. Там он обитает один вместе со своими мыслями и ужасными воспоминаниями о войне. Вскоре Том встречает девушку по имени Изабель, которая возвращает ему веру в лучшее. Молодожены утопают в любви и наслаждаются жизнью на острове, пока к берегу не пристает лодка с младенцем. Супруги решают воспитать девочку как родную, не представляя, чем это может обернуться. Сильная драма, снятая по мотивам одноименного романа М. Л. Стедман.

Застрял в любви, 2012

Это фильм о трех разных судьбах: о мужчине, который не может забыть свою жену, о парне, который ищет свою любовь, и о девушке, которая всячески пытается избежать серьезных отношений. Каждый из героев сталкивается с рядом проблем, с которыми поможет справиться только любовь. Трогательный фильм, к которому трудно остаться равнодушным.

Заговорщица, 2010

Фильм начинается с убийства президента Авраама Линкольна. Судебный процесс над заговорщиками и гражданскими лицами почему-то осуществлял военный трибунал, нарушив равенство прав людей перед законом. Одному из заговорщиков удалось сбежать, поэтому вместо него посадили его мать. Улики против нее были надуманными, но ее все равно судили наравне с убийцами. Обвиненная женщина вынуждена положиться на неохотно защищающего ее адвоката, чтобы докопаться до правды и доказать свою невиновность. Динамичная драма о борьбе, вере и мести.

Мгновения жизни, 2007

Диана — счастливая мама и жена. Так кажется на первый взгляд. Раньше она была беззаботным подростком, которая думала лишь о парнях и гулянках. Так длилось до тех пор, пока сошедший с ума одноклассник не принес в школу оружие и не задал ей и ее лучшей подруге вопрос: «Кто из вас будет жить?» Драма, которая затрагивает все струны души.

К чему-то прекрасному, 2010

Двадцатилетняя безработная Катарина живет со своим другом в бедном квартале. Однажды, разыскивая на YouTube какой-то клип, она натыкается на произведение Моцарта. С этого момента ее жизнь меняется. Катарина устраивается на работу в концертный зал, слушает репетиции и влюбляется в дирижера. Казалось бы, наконец-то началась белая полоса в жизни, но даже этот прекрасный мир демонстрирует свою гнильцу. Психологическая драма, которая доказывает, что красота — действительно страшная сила.

5 комедий, которые поднимут вам настроение

Идеальный голос, 2012

Главная героиня Бекка хочет стать диджеем, но по наставлению отца поступает в Барденский университет. Там она знакомится с музыкальным коллективом «Беллы», участницы которого поют а капелла (без инструментального сопровождения). Девушки предлагают Бекке стать одной из них и побороться за приз в университетском состязании. Вдохновляющий фильм, который оставляет после себя приятное послевкусие.

Семья по-быстрому, 2018

Молодая супружеская пара решается на ответственный шаг — усыновление детей. Но так получается, что вместо одного ребенка им достается сразу три. У каждого есть особенности: Лиззи — бунтующий подросток, которая любит флиртовать с парнями, Хуан — неуклюжий юноша, который постоянно за все извиняется, Лита — избалованная девочка, которая может устроить истерику, если ей не дать чипсы. Новоиспеченная семья проходит через множество трудностей и попадает в смешные ситуации, которые в итоге решают их совместную судьбу. Позитивный и легкий фильм о том, как это непросто — воспитывать детей.

Эта дурацкая любовь, 2011

У Кола Уивера идеальная жизнь: красивая жена, прекрасные дети, большой дом. Но в одно мгновение все рушится: жена изменила Колу и хочет развода. Главный герой проливает слезы в баре, пьет коктейли и неудачно пытается познакомиться с девушками. Обаятельный парень Джейкоб Палмер замечает Кола и решает ему помочь. Приложив массу усилий и потратив немало денег, Джейкоб делает из простого семьянина настоящего мачо. Но как бы Кол ни пытался, он так и не может забыть свою жену. Жизненный фильм, который учит бороться за любовь.

Школа рока, 2003

Дью Финн мечтал о славе рок-звезды. Но вскоре его выкинули из группы, а сосед по комнате напомнил, что квартира сама себя оплачивать не будет. Дью случайно перехватывает не предназначавшийся ему телефонный звонок и устраивается работать в частную школу, выдавая себя за другого человека. По счастливой случайности, Дью попадает в класс, где учатся настоящие музыкальные таланты. У бывшего рокера появляется возможность начать звездную карьеру заново, нужно лишь выиграть конкурс рок-групп. И в этом ему помогут его ученики. Отличная комедия, которую стоит посмотреть, даже если вы не фанат рока.

Ночные игры, 2018

Влюбленная пара, Энни и Макс, очень любит играть в разные игры и побеждать. Однажды харизматичный брат Макса организует вечер по разгадыванию «убийственного квеста», а тот, кто выиграет, получит заманчивый приз. По мере того, как 6 игроков пытаются разгадать головоломки, они начинают понимать, что брат Макса и сам квест совсем не такие, какими кажутся. Динамичная комедия, которую можно посмотреть в кругу друзей.

Какие фильмы вы бы добавили в эту подборку?